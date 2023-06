Elton Johns Songs mit hundert Stimmen: Wie sich die Chorszene von der Pandemie erholt

Elton John weiß von nichts. Auf seiner aktuellen Abschiedstour füllt der britische Rockstar im Juni Pariser und Züricher Arenen. Aber er würde die Ohren aufsperren, wüsste er, was gerade in Berlin mit seinen Songs passiert. Die nämlich kommen in einer Version mit drei Chören und einem kompletten Sinfonieorchester auf die Bühne: Es singen und spielen Studiosi cantandi Berlin, das Tonkollektiv HTW und der Kammerchor Bethanien zusammen mit der Jungen Philharmonie Kreuzberg. 150 Mitwirkende bei jedem Song, das bietet nicht mal der Großmeister auf seiner Tournee.

Schon die pure Masse macht den Reiz. Für das Konzert wurden zwanzig Titel von Elton John sowie Freddie Mercury und Queen in eine eigenständige Kunstform überführt. Der Dirigent Norbert Ochmann, der sonst Oratorien von Bach, Händel, Haydn, Mozart und Brahms mit seinen Chören zur Aufführungsreife bringt, hat für „Rocket Rhapsody“ ein Herkuleswerk mit zigtausenden Noten geschrieben. Er orchestrierte die Popsongs für mehr als 30 Instrumente, schuf Chor-Arrangements für bis zu acht Stimmen. So wird die Rockband ersetzt durch ein Orchester mit Bläsern, Streichern und Schlagwerk, mit hundert Chorstimmen und Solisten.

Es ist eine sehr besondere Lesart, die sich streng an die Rhythmik der Originale hält. Manche der Klassik-gestählten Choristen nahmen an, der Ausflug in den Pop sei ein Spaziergang, denn anders als bei der h-Moll-Messe hätten sie die meisten Hits doch irgendwie im Ohr. Ein Irrtum, die Titel sind hochkomplex, die Proben anstrengend. Die Leadmelodie liegt gern jenseits der eigenen Stimmlage, oft wird ein punktgenaues Du-du-du und Dip-dip-dip als Background-Sound gebraucht. Und Elton Johns „I’m still standing“ besteht keineswegs nur aus sattsam wiederholtem Refrain, sondern ist extrem textlastig, englische Sprachstolperer sind in irrwitzigem Gesangstempo zu absolvieren – bitte auswendig! Nun, bis zur Aufführung wird es wohl sitzen.

Das Daseinsrecht der Amateure

Die Pop-Sinfonie-Konzerte werden an zwei Abenden mit Lichtshow in der Hochschule für Technik und Wirtschaft Karlshorst aufgeführt, der Eintritt ist günstig, doch die Konkurrenz groß. Ein Blick in Berliner Veranstaltungskalender zeigt, dass sich allein in den nächsten zehn Tagen Tausende Besucher auf den Weg zu Chorkonzerten machen, selbst die Mitwirkenden zählen nach Tausenden. Die Highlights der Laienchorbewegung finden in der Berliner Philharmonie statt.

Programm Brahms „Ein deutsches Requiem“ – Choralspace, Singprojekt mit Simon Halsey: 25.6., 16 Uhr Philharmonie

„Rocket Rhapsody“ von Elton John und Queen mit Studiosi cantandi, Tonkollektiv HTW, Kammerchor Bethanien und der Jungen Philharmonie Kreuzberg: 30.6. und 1.7., 20 Uhr Audimax HTW

Haydn „Die Schöpfung“ Mitsingkonzert mit Simon Halsey und dem Rundfunkchor Berlin: 2.7., 16 Uhr Philharmonie Berlin

Dort hat der britische Dirigent Simon Halsey vor zwanzig Jahren das berühmte Mitsingkonzert etabliert und enorm zur Belebung des Chorlebens der Hauptstadt beigetragen. Seither finden sich hier jährlich 1300 Laienchorsänger mit den Profis vom Rundfunkchor Berlin zu großen Events zusammen, dieses Jahr zu Haydns „Schöpfung“. Die Mitsing-Karten sind üblicherweise in Minuten ausverkauft. Bei so viel Erfolg etablierten sich indessen Parallelveranstaltungen wie Choralspace in der Philharmonie, die sich ausdrücklich nicht als Konkurrenz verstehen, sondern als Bereicherung. In diesem Jahr vereint es zu Brahms „Requiem“ Laien-Chöre aus 24 Ländern, bis aus Israel und den USA. Gesungen wird ohne Profi-Chor, dafür mit mehrtägigen Proben.

So ein flüchtiges Überangebot täuscht leicht darüber hinweg, wie sehr die Corona-Pandemie der gesamten Chorszene zugesetzt hat. Die Systemrelevanz der Kunst stand nie infrage, wohl aber das Daseinsrecht der Amateure. Dabei zählen diese nach Millionen. Unschätzbar ihr Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft, wirksam gegen Vereinsamung vor dem Computer in einer Stadt mit 30 Prozent Singles. Doch in der Pandemie waren eines Tages alle Proben monatelang verboten, Chorsingen galt plötzlich als gefährlichstes Hobby der Welt.

Verschluckt vom Seuchenschlund

Alles fast vergessen. Studiosi cantandi, der HTW-Chor und Bethanien übten monatelang unerschrocken per Livestream zu Hause, maßen dann Sitzabstände bei Proben aus, erfanden raffinierte Stehordnungen für Konzerte, bevor der nächste Auftrittstermin im Seuchenschlund des neuen Lockdowns verschwand. Seitdem treten die drei Chöre nur noch gemeinsam auf, zur Not sogar im Freien. Einzeln wären die aufwendigen Konzerte nicht mehr zu stemmen.

Alle Chöre haben Verluste zu beklagen, alle. Keinem Sänger kann man verübeln, dass er sich im Zweifel für die Gesundheit entscheidet, statt für Gesellschaft. Der deutsche Chorverband schätzt, dass bundesweit ein Fünftel der Sängerinnen und Sänger aufgegeben hat, jeder zehnte Chor existiert nicht mehr. Der Knabenchor Berlin etwa, gegründet vor 30 Jahren, verlor in der Pandemie die Hälfte seiner 120 Sänger. Neue Stimmen konnten lange nicht gecastet werden. Und demnächst soll der Chor auch noch sein Domizil in einer Friedenauer Grundschule loswerden, in der Folge den Chorleiter. So etwas frisst Elan.

Lärmbeschwerden sind zurück

In Berlin gibt es geschätzt 2000 Chöre, davon 300 organisiert im Berliner Chorverband. Von allen erhalten nur 14 Chöre eine kleine Senatsförderung, darunter Studiosi cantandi mit seinen großen Projekten. Aber alle gemeinsam leiden massiv unter den explodierenden Kosten für Probenräume, Auftrittsorte, Miete und Heizung, von Honoraren für Gastmusiker, Solisten und Chorleiter nicht zu reden. Und die Lärmbeschwerden aus der Nachbarschaft sind auch zurück.

Amateure streiken nicht für eine bessere Behandlung, im Gegenteil, sie zahlen für ihr musikalisches Engagement. Sie organisieren Probenwochenenden, Transporte für schwere Instrumente, den Auf- und Abbau der Bühnen, Konzertwerbung, alles, wofür Profis ganze Stäbe beschäftigen. Dafür gebührt ihnen vor allem eins – Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, ausverkaufte Konzerte.