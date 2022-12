„Ethno-Chaos“ aus Kiew: DakhaBrakha bringt Politik und Weltmusik nach Berlin

Marko Halanevych bei einem Konzert mit DakhaBrakha in Kopenhagen, Dänemark am 18. November als Teil ihrer aktuellen Europa-Tour.

Wer die Kiewer Band DakhaBrakha einmal gesehen hat, kriegt sie nicht mehr aus dem Kopf. Nicht nur die bunten Kostüme der Vokalisten und Multiinstrumentalisten Iryna Kovalenko, Olena Tsybulska, Nina Garenetska und Marko Halanevych hinterlassen einen starken Eindruck; auch ihre Musik, eine Mischung traditioneller Klänge und Gesangsstile aus der Ukraine mit Weltmusik-Einfluss, ist einzigartig. Am Montag bringen sie das „Ethno-Chaos“ ihrer Musik, wie sie es selbst beschreiben, auf die Bühne des Tempodroms. Seit Jahren gehören Slogans wie „Stop Putin“ und Videos der Maidan-Revolution 2014 zu ihren Konzerten. Seit dem 24. Februar fühlt sich die Band mehr denn je verpflichtet, sich durch ihre Musik für ihr Land einzusetzen. Darüber hat Marko Halanevych mit der Berliner Zeitung gesprochen. Der Manager der Gruppe, Sergii Maletskyi, übersetzte seine Antworten aus dem Ukrainischen.

Herr Halanevych, Sie befinden sich aktuell auf einer großen Tour durch Europa. Wie läuft’s?

Wir sind sehr zufrieden. Es kommen ganz viele Menschen, und wir spüren deren Unterstützung bei jeder Show, nicht nur für DakhaBrakha, sondern für alle Ukrainer. Mit dem Geld, das wir mit unserem Merch einnehmen, unterstützen wir die ukrainischen Kriegsanstrengungen. Bislang konnten wir eine fünfstellige Summe spenden, hauptsächlich an Freiwillige, die wir kennen. Einige von ihnen kaufen Drohnen, Autos oder Waffen. Heute haben wir an eine Organisation gespendet, die ein Krankenhaus unterstützt.

Wie ist die Stimmung bei Ihren Konzerten? Was hat sich seit dem 24. Februar geändert?

Wir touren seit 15 Jahren und hatten vorher schon gute Zahlen – es ist nicht so, dass mit der Invasion die Besucherzahlen deutlich gestiegen sind. Aber der politische Kontext ist jetzt größer. Unser Programm hat sich seit dem 24. Februar ebenfalls geändert. Es gibt Lieder, die den Gestorbenen gewidmet sind oder den Menschen, die ihr Land schützen. Wir haben auch ein Lied in der Sprache der Krimtataren. Wir haben unser Videomaterial aktualisiert und mit ukrainischen Künstlern, Fotografen und Illustratoren zusammengearbeitet, um neue Bilder und Illustrationen zu schaffen. So kann das Publikum durch unsere Kunst unseren Schmerz und unsere Gefühle besser nachempfinden.

DakhaBrakha ist ein Projekt des Dakh-Zentrums für moderne Kunst in Kiew. Wie geht’s den Kollegen vor Ort?

Unser Intendant Vladyslav Troitskyi hat Anfang März eine Einladung von französischen Kollegen erhalten, an neuen Projekten mitzuarbeiten. So verließ am 6. März der größte Teil des Teams das Land, einschließlich der Band Dakh Daughters. Seitdem arbeiten sie in Sicherheit in Frankreich. Der zweite Teil des Dakh-Theaterteams ist immer noch in Kiew. Sie proben und führen Stücke auf – auch wenn es weder Licht noch Strom gibt.

DakhaBrakha ist nicht die einzige ukrainische Band, die mit Elementen der ukrainischen Volksmusik arbeitet. In Deutschland würde man so etwas nicht unbedingt als „cool“ einordnen. Warum ist das in der Ukraine anders?

Traditionelle Musik hat über viele Jahrhunderte überlebt und hat es verdient, gehört zu werden. Sie ist die DNA der Kultur eines Landes. Im Prinzip bin ich sicher, dass jede Kultur ihre ethnischen Codes auf die richtige Weise nutzen kann.

Seit dem 24. Februar ist ein Clip aus einem DakhaBrakha-Konzert, in dem Sie den Satz „dobroho vetschora, my z Ukraini“ (Guten Abend, wir kommen aus der Ukraine) sagen, zu einem beliebten Meme geworden. Was war Ihre Reaktion darauf?

Ich habe es zufällig in den sozialen Medien gesehen. Erst war ich mir nicht sicher, ob das meine Stimme ist und habe meine Mutter gefragt. Es ist irgendwie lustig, dass von allen Projekten, mit denen ich persönlich zu tun hatte, dieses dadurch größer wurde als alles. Ohne, dass ich besondere Anstrengungen unternommen hätte.

Wieso fühlten sich so viele Menschen von diesem Satz angesprochen?

Wenn wir dieser Frage auf den Grund gehen, müssen wir uns ansehen, was unser Volk in den letzten 300 Jahren des russischen Imperialismus durchgemacht hat. Man hat versucht, alles, was mit ukrainischer Kultur zu tun hatte, als wertlos darzustellen, als ob unsere Kultur nur für Menschen auf dem Land wäre, als gäbe es nichts Interessantes. Ganze Generationen sind mit diesem Verständnis aufgewachsen, wir haben uns für unsere Kultur geschämt. Wenn dieser Satz jetzt überall verwendet wird, heißt das, dass wir endlich stolz auf uns sind.

Was kann man von Ihrem Konzert im Tempodrom erwarten?

Sie werden diesen mehrstimmigen Gesang hören und viele andere Elemente der ukrainischen Volksmusik. Und Sie werden anhand unseres Videomaterials sehen, was derzeit in der Ukraine passiert. Nach der letzten Statistik, die ich gesehen habe, waren etwa 97 Prozent der russischen Raketen in den letzten Monaten auf zivile Objekte gerichtet. Dazu zählen Museen, Theater, Entbindungsheime, Schulen und Krankenhäuser. Es ist sehr schmerzhaft für uns, das große Leid zu sehen – aber wir sind sehr, sehr stolz darauf, Ukrainer zu sein.

