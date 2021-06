Mit ihrem beiläufig zeitgemäßen Entwurf von Country – und Lockdown-inspirierten Zeilen – landete ihr Name in der präsidialen Playlist von Barack Obamas Jahresrückblick 2020. Auf „I know I’m funny, haha“ entstaubt Faye Webster einmal mehr die Musik des Bible Belts. Vermarktet wird das Ganze unter Indie-Folk, was cooler klingen soll als Cowboyhüte, Hillbilly-Kitsch oder sonstige Genre-Klischees.

Doch der Klang der Lap-Steel-Gitarre weckt selbst bei Europäerinnen Heimatgefühle und Sehnsucht nach Weite. Auch als Hawaiigitarre bekannt, teleportiert ihr wehmütiger Sound einen direkt in andere Gefilde. Faye Webster, die daheim in Atlanta mit den dazugehörigen Musikstilen aufwuchs und 2019 mit ihrem dritten Langspieler „Atlanta Millionaires Club“ größere Bekanntheit erlangte, nutzt diesen Effekt, um die gnadenlose Unausweichlichkeit von Gefühlen zu konterkarieren.

Zu viel Zeit, diesen Zustand gibt es nicht erst seit Corona. Sei es, weil der Geist nichts anderes zustande bringt, als um die neue Liebe zu kreisen, sei es, weil man mit all der Freizeit als Frischverlassene nichts anderes auf die Reihe kriegt, als todtraurig zu sein: Die Texte der 23-jährigen Singer-Songwriterin leben von solchen Empfindungssplittern des Statischen, über die andere im Namen der Alltagsbewältigung hinwegsehen würden.

Faye Webster: „Lass rumsitzen und Sake trinken“

Dabei sind auch sinnlose Momente bei Faye Webster gut aufgehoben, weil sie mit ihrer Band eine Intimität ohne Gewicht erschafft. Während Webster ihre Texte meist direkt nach Fertigstellung den Musikern präsentiert, verhinderte diesmal die Pandemie die gemeinsamen Studiostunden. Also nahm sie ihren Gesang im Schlafzimmer, ihrem bevorzugten Aufnahmestudio, auf, während die Musik im Studio eingspielt wurde. Einschränkung ist jedoch das Letzte, wonach dieses Album klingt. Tatsächlich treten die rhythmischen Eigenheiten der Songs deutlicher hervor als auf den Vorgängeralben. Mal gesellen sich ein Cello und Violinen dazu, mal ein Saxophon.

Elf teils wie ins Ohr gehauchte Songs ringen Websters persönlichen Momenten das Essenzielle ab, gießen es in Lieder mit repetitiven Refrains, lassen die Hörenden sich wiedererkennen. „Seine letzten Worte waren: Da draußen gibt es noch Anderes zu sehen / Dann verließ er mich für jemanden, der genauso aussieht wie ich“ ist so eine Zeile aus dem wundervoll auf der Stelle tretenden „Sometimes“. Oder wie Webster das Glück der Zweisamkeit beschreibt: „Lass rumsitzen und Sake trinken / dann können wir über die gleichen Dinge reden wie immer“ im leichtfüßigen, titelgebenden „I know I’m funny, haha“. Das ist nicht nur sehr, wie es im Digitalsprech heißt, #relatable, sondern auch sehr schön.

Faye Webster: „I know I’m funny, haha“ (Secretly Canadian/Cargo) erscheint am 25. Juni