Feist im Interview: „Die besetzten Punk-Häuser in Ost-Berlin fand ich aufregend“

Peaches ging mit Gonzo (Chilly Gonzales, Anm. d. Red.) auf Tour quer durch Europa. Gonzo hat damals gerade viel als DJ aufgelegt. Und Peaches begann, die 505-Groovebox zu verwenden bei Auftritten. Insgesamt richtig abgefahren experimentelle Musik! Peaches war dann so sehr von Berlin angetan, dass sie dorthin ziehen musste. Auf dem Berliner Kitty-Yo-Label fand sie ihre geistige Heimat. Berlin war ein Ort, an dem ihre Musik für sie Sinn ergab. Durch die Linse von Berlin hat sie sich verstanden. Viel mehr als in Toronto. Also zog sie aus unserer Wohnung nach Berlin.

Europa war für uns wie ein Fantasieland. Fast irreal. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nie den Ozean überquert. Doch Peaches packte ihre Tasche und zog einfach dorthin, nach Berlin. Und sie hat mir dann auch mein erstes Flugticket geschenkt. Meine ersten Reisen hab ich Peaches zu verdanken. Andere Zwanzigjährige reisen mit Interrail durch Europa. Ich war mit Peaches auf Tour. Nicht schlecht, oder?

Zur Person Leslie Feist, geboren 1976 in Amherst, an der kanadischen Ostküste, hört als Singer-Songwriterin und Gitarristen einfach auf ihren Nachnamen Feist. Ihren Durchbruch hatte sie 2004 mit ihrer Single „Mushaboom“. Das darauffolgende dritte Album „The Reminder“ wurde dann 2007 samt den Singles „My Moon My Man“ „1234“ und „I Feel It All“ zum Mega-Erfolg. „Metals“ setzte 2012 verstärkt auf elektrische Gitarren. Feists jüngstes Album, mit dem sie nun auch auf Tour ist, heißt „Multitudes“ (2023), zu deutsch: Vielheiten.

Und dann sind Sie selbst auch nach Berlin gezogen?

Gonzo ist nach Berlin gezogen. Ich bin streng genommen niemals nach Berlin gezogen. Aber ich hab auf den Couchen von Gonzo und von Peaches übernachtet. Wie junge Leute das so machen. Das muss um die Jahrtausendwende gewesen sein. Insgesamt hab ich neun oder vielleicht zwölf Monate in Berlin verbracht.

Gonzo hat in der Danziger Straße gewohnt. Und Peaches ebenfalls in Prenzlauer Berg. Und ich hab sehr rudimentäres Deutsch gelernt, um den Weg zurück zu ihren Wohnungen zu finden. Gonzo hatte in seiner winzigen Ein-Zimmer-Wohnung übrigens eine Art Stauraum über der Küchenzeile. Man konnte da über eine Leiter hochklettern. Um dort Koffer abzustellen oder so was. Aber wir haben dort eine Futon-Matratze hingelegt. Wir haben diesen Ort „das plumpe Nest“ genannt. (lacht) Tja, es war vor einer langen Zeit – aber an manche Details kann ich mich genau erinnern.

Feist im Interview über ihre Berlin-Zeit: „In den Westen bin ich nie gegangen“

Abenteuerlich! Aber auch historisch. Toronto ist ja ein gerade mal 200 Jahre altes Experiment. Europa ist die Wiege einer großen Kultur. Aber in Berlin waren viele Gebäude in rauem Zustand. In Gonzos erster Wohnung haben wir das Wasser noch mit Kohle aufgeheizt. Dann gab’s aber auch die Häuser mit knalligen Farben, wie Oster-Eier. Die hatte man gerade erst renoviert. In den Westen bin ich nie gegangen. Höchstens bis zum Potsdamer Platz.

Und wie war Ost-Berlin für Sie?



Rund um den U-Bahnhof Eberswalder Straße gab es viele besetzte Häuser. So einen Punk-Modernismus hatte ich zuvor niemals gesehen. Echt aufregend für mich!



Oh, ja, beides! Aber ich erinnere mich nicht allzu klar – wenn Sie wissen, was ich meine? (lacht)

War Ihr Leben damals punkiger und durchgeknallter als Ihr heutiges? Immerhin waren Sie auch die Kunstfigur Bitch Lap Lap bei Auftritten von Peaches.



Ja, aber ich glaube, das würde zu kurz greifen zu sagen, dass ich damals so gewesen und heute ganz anders wäre. Im Grunde hatte ich auch damals viele introvertierte Momente. Ich hab immer auch viel Zeit in meinem eigenen Kopf verbracht. Berlin hat mir auch dabei geholfen, mich in meinem Kopf drin treiben zu lassen. Heute kann man sich ja mit dem Smartphone kaum noch verirren. Man erlebt weniger Überraschungen. Man hat immer dieses Sicherheitsnetz. Aber um noch mal auf Ihre Frage zurückzukommen: Ja, ich bin nun Mutter. Das beeinflusst meine Tagesabläufe. Aber im Innern schlägt mein Herz sehr ähnlich wie damals. Ähnliche Dinge faszinieren mich.

Feist im Interview: „Ich könnte auch heute schon sterben“

Das passt auch zu Ihrem Albumtitel „Multitudes“: Man ist eine Vielheit von Eigenschaften. Introversion und Extraversion kann man als Gegensätze doch in sich vereinen.



Ja, das ist eine passende Interpretation des Titels, sicher. Man kann zugleich Sohn und Onkel und Kollege und der Typ im Supermarkt sein. Vielleicht auch ein Lover? Man war einmal ein kleiner Junge, den man immer noch in sich trägt. Ich musste viel über die Zeit nachdenken. Und wo ich irgendwann mal stehen werde. Vielleicht werde ich es nie erfahren. Ich könnte auch heute schon sterben. Aber ich stelle mir gerne vor, dass mein Leben ein hundertjähriges Projekt ist. Dann wäre ich nicht mal auf halber Strecke.

Auf Ihrer Platte geht’s auch um Sie in unterschiedlichen Rollen: als Mutter, aber auch als Tochter, deren Vater kürzlich starb. Fiel Ihnen das schwer, sich so zu offenbaren in den Liedern?



Die Zeit war eine schwierige. Die Lieder haben mich etwas getröstet. Im Grunde hab ich sie für mich geschrieben. Lieder sind wie eine Linse, durch die man etwas sieht, was man ansonsten nicht verstehen würde bei all dem Chaos. Also wagt man die Reduktion auf viereinhalb Minuten. Ich war immer dankbar, wenn mir Lieder dabei helfen konnten, meine derzeitigen Probleme zu lösen. Etwas ist daran aber bizarr: Auf der Bühne, singend, bin ich dann nicht mehr so recht dieselbe Person, die den Song geschrieben hat. Gestern Abend beim Auftritt in Norwegen hab ich eine Zeile aus meinem Album „Let It Die“ zum ersten Mal verstanden wie noch nie zuvor.

Auf dem neuen Album finden sich viele reduzierte Gitarrenballaden. Wurden Sie da inspiriert von Joni Mitchell oder vielleicht auch von Nick Drake oder Leonard Cohen?

Als Kind der 1970er liegt mir der Kanon dieser Gitarre-Gesang-Geflechte schon sehr nah. Folk-Musk war immer präsent. Andererseits gehören auch Punk und massive Rock-Bands zu meinem Werdegang als Musikerin. Lautstärke und bombastische Arrangements sind vielleicht ein Trick. Ich wollte aber immer auch wissen, wie man im Leisen Spannung aufbaut, ganz allein.

Beim Berlin-Konzert spielen Sie wahrscheinlich wieder Ihren Überhit „1, 2, 3, 4“. Der stand mal eine Zeitlang nicht auf Ihrer Setlist. Sie waren seiner überdrüssig, oder? Wie haben Sie zu Ihm zurückgefunden?



Ja, zur Zeit des „Metals“-Albums hatte ich mich von dem Lied entfernt. Der Song war wie eine Supernova: Er überstrahlte alles andere. Dieser Song hat mir viel in meinem Leben ermöglicht, und dafür bin ich dankbar. Aber damals hatte ich den Song echt satt. Inzwischen höre ich den Text aus einer anderen Perspektive. Ich nehme ihn wehmütiger war. Im Lauf der Jahre habe ich auch eine Solo-Version in einer Moll-Tonart gespielt. Die fühlt sich so gar nicht nach Karaoke-Party an. Ja, so mache ich das: Ich remixe mein eigenes Lied sozusagen.

James Blake hat Ihr „The Limit To Your Love” gecovert, sehr eigen. Wie geht es Ihnen damit!



Meine Güte, es ist sein Lied jetzt. Ich habe dafür warme Gefühle. Ich meine, Chilly Gonzales und ich haben den Song zusammen geschrieben. Es war, was es war, aber James Blake ist es wirklich auf eine Weise angegangen, dass das nur ganz seins ist. Nehmen Sie den Song „Stardust“! Den hat Hoagy Carmichael geschrieben. Aber wir alle kennen die Willie-Nelson-Version. So geht es mir auch mit „Limit“. Und für James Blake wurde er zum Ausgangspunkt seiner Karriere. All das macht mich glücklich. Er ist einer der tiefsinnigsten Musiker, die ich kenne.

Nun sind Sie auf Solo-Tour. Eigentlich hätten Sie vor einem Jahr als Support von Arcade Fire spielen sollen. Aus der Tour sind Sie ausgestiegen nach den Vorwürfen gegen Win Butler, wegen unangemessenem Verhalten.



Ja, das war vor ziemlich genau einem Jahr. Schon komisch. Nun komme ich mit meinem selben Team an Orte, die wir eigentlich vor einem Jahr schon hätten besuchen sollen. Aber ehrlich gesagt habe ich zu meiner Entscheidung damals nichts Neues zu sagen, sorry.

Wenn Sie Gonzales und Peaches immer mal wieder sehen: Stoßen Sie dann auf die guten alten Berlin-Tage an?



Ja, wir sind die ganze Zeit in Kontakt miteinander. Mit meiner Tochter hab ich Peaches in Berlin besucht. Und wenn ich in Paris spiele im September, dann ist das genau der Tag, an dem Gonzos neue Platte erscheint. Ich spiele in einem Venue, in dem wir oft zusammen aufgetreten sind. Klaro wird er kommen. Wir drei sind seit Berlin eine Familie. Auch wenn es uns physisch an verschiedene Orte verschlagen hat. Wenn wir uns dann doch sehen, ist es so gut wie damals und immer.



