Kostümiert wie einst Johannes Heesters, mit schwarzem Umhang, weißen Handschuhen und Hut, so kommt er am Sonnabend kurz nach sieben Uhr auf die Bühne im Strandbad Lübars. „Special Guest“ Frank Zander hatte seinen letzten großen Auftritt angekündigt, und viele Zuschauer hasten mit Handys vor die Bühne, um den historischen Moment zu filmen. Mit der Nummer „Hier kommt Kurt“ zelebriert sich Zander, zweiter Vorname Kurt, seit Jahrzehnten als obercooler, unangepasster Typ, aber mit einem selbstironischen Einschlag. So besingt er sich mit knarzigem Sprechgesang als „Mister Knackig, hart wie Stahl, K wie kernig und Kanone, absolut und optimal“.

Auch anno 2023 fällt Frank Zander auf einem Schlager-Festival, wie hier beim „Schlager-Olymp“, immer noch aus der Reihe, nicht nur, weil er mit 81 inzwischen mehr als doppelt so alt wie die meisten Mitwirkenden, sondern allein schon deshalb, weil an seiner Seite zwei Musiker tatsächlich Instrumente in den Händen halten. Der Kurt-Song gehörte einst in eine Reihe von Blödelsongs, die damals selbst bei jenen, die nicht auf Schlager standen, populär waren.

Bis heute lässt sich Zander als erfolgreichster deutscher Comedian-Sänger feiern. So übertönte er 1976 in der Ballade „Oh Susie“ alle unanständigen oder ungezogenen Worte mit einem Piep- und Quietschton – und wir Fünftklässler rieten damals eifrig, was da wohl für Geheimnisse versteckt wurden. Das Stück würde auch heute noch als Gag funktionieren; und zwar als Seitenhieb auf alle, die selbst dem Schlager politische Korrektheit verordnen wollen und zu blöden Ballermann-Brüllern hochfahrende, moralische Verbotsdebatten anzetteln.

Mit den Zumutungen der Moderne beschäftigt sich der zweite Song bei Frank Zanders Abschieds-Auftritt. „Kopf oben“, sein später Hit, geschrieben zu Corona-Zeiten, feiert das Überleben in schweren Zeiten. Auch textlich bewegt sich Zander in einer anderen, realeren Welt als die restlichen Schlager-Olympioniken – und nimmt dabei in Kauf, dass nicht jedem gefällt, was er da singt. So reimt er auf „Wenn die Mieten explodieren“ die Zeile „Und die Veganer einmarschieren“; als wären Veganer eine ebenso große Bedrohung wie Miethaie.

Der in Neukölln geborene Zander ist ohnehin der strikte Vertreter von Berliner Currywurst und Schultheiß-Pils. So läuft in der Pause vor seinem Auftritt die Werbung für Imbisse über die Videowand. Die gelben Buden, die an zugigen, unwirtlichen Ecken Nordberlins stehen, bieten originale Frank-Zander-Curry-Soße und gewähren Rabatt mit einer Frank-Zander-Fankarte. Der Sänger betreibt die Imbisse zusammen mit Olaf Schenk, dem Pächter des Strandbads Lübars und Veranstalter des Schlagerfestivals.

Nicht nur kulinarisch deutlich wertvoller ist sein alljährliches Gänsebraten-Essen für Berliner Obdachlose. Für sein soziales Engagement ist Zander, der hier sehr glaubwürdig und authentisch wirkt, mehrfach ausgezeichnet worden. Das Weihnachtsessen will Zander fortführen, wenn auch in kleinerem Rahmen. Überhaupt soll sein Auftritt in Lübars keineswegs Zanders kompletter Abschied von den Fans sein. So erklärt er, nachdem er sich eine Kapitänsuniform übergeworfen hat, dass er künftig nicht mehr auf den großen Meeren, sondern auf kleineren Binnengewässern schippern werde – was immer das heißen mag. Groß ist sein letzter großer Auftritt allein von den Dimensionen – vor vielen Tausend Fans, die teilweise von weither angereist waren, begleitet vom RBB, dessen Reporter selbst während seines Auftritts auf der Bühne so selbstverständlich herumturnten, als gehörten sie zur Band oder zur Zander-Familie.

Der letzte große Auftritt von Frank Zander: Goldige Tanzdarbietungen

Musikalische Größe aber besaß die teilweise skurrile halbstündige Vorstellung nicht unbedingt. Zander ist ja bekennender Fans von Gruselfilmen und bekannt für seinen schrägen Humor. Mal bekam er eine Gitarre über gehängt, bespielte sie aber gar nicht. Beim nächsten Stück versuchte er, in die Saiten zu greifen – doch eine elektrische Verstärkung war offenbar gar nicht vorgesehen. Dafür feuerten in den unpassendsten Momenten plötzlich Luftschlangen-Kanonen los. Neben ihm zappelten zwei Tänzerinnen im knappen goldenen Dress, deren Gagen sehr hoch seien, wie Frank Zander reichlich uncharmant erklärte. Doch nur zu seinem Harry-Belafonte-Cover „Angelina“ und zu seinem Hit „Ja, wenn wir alle Englein wären“, der schunkelnd von Tausenden mitgesungen wurde, ergaben die goldigen Tanzdarbietungen einen gewissen Sinn – ansonsten wirkten sie wie Persiflagen. Als eigentliche Krönung seines Auftritts hatte sich Zander ein Bier auf die Bühne bestellt – es dann aber schal werden lassen.

Erhalten bleibt Frank Zander auch den Fans des Zweitligisten Hertha BSC, denen er seit den frühen 1990ern vor dem Anpfiff die Ballade „Nur nach Hause“ singt, auf die Melodie des Rod-Stewart-Hits „Sailing“. Und am Sonnabend konnten sich Zander und die Blau-Weißen im Publikum tatsächlich über die ersten Pflichtspieltore der Saison freuen (wenn auch im Pokal gegen einen Viertligisten) und gemeinsam in seiner Stadionhymne schwelgen. Und obwohl das Festival noch einige Stunden weiter lief, gingen danach manche Zander-Fans schon nach Hause.