Zur Premiere des „Schatzgräbers“ von Franz Schreker sah man am Sonntag auch Kirsten Harms in der Deutschen Oper. Die ehemalige und gelinde gesagt umstrittene Intendantin des Hauses hatte „solche Stücke“, also nicht ins Repertoire ausgelesene Opern der weitgefassten Jahrhundertwende, immer wieder aufs Programm gesetzt.

Viele, auch der Autor dieses Textes, fanden das provinziell: Mit Meyerbeer, Zemlinsky, Schreker oder gar vergessenen Italienern wie Franchetti, Giordano oder Zandonai profilierten sich mittelgroße Bühnen, denn dort kann man sich jene Regisseure nicht leisten, von denen man sich in den großen Opernstädten die Belebung des Mozart-Wagner-Verdi-Diskurses erwartet.

Lustig ist allerdings, das genau diese Programmschiene der Deutschen Oper auch unter Harms’ Nachfolger weitergepflegt wird, allerdings in besseren Inszenierungen: Zemlinskys „Zwerg“ in der Regie von Tobias Kratzer war ebenso sehenswert wie jetzt der „Schatzgräber“ in der Inszenierung von Christof Loy oder sein „Wunder der Heliane“ vor drei Jahren.

Mit dem „Schatzgräber“ gelang Schreker 1920 sein größter Erfolg. Der bedeutende Frankfurter Musikkritiker Paul Bekker gratulierte Schreker dazu, endlich gefunden zu haben, wonach Richard Strauss und französische Kollegen schon lange suchten: einen Weg fort von der Kult-Oper Wagners. Tatsächlich hat die unreduzierte Üppigkeit von Schrekers Musiktheater gegenüber dem langweiligen Klassizismus von Hofmannsthal und Strauss oder dem drögen Konstruktivismus eines Arnold Schönberg heute etwas Frisches, Subversives.

Hier muss nichts bewiesen und kein Staat getragen werden, sei es der einer heilen Theaterwelt oder der Avantgarde. Es herrscht Triebhaftigkeit, die fast kritiklos wirkende Inklusion aller trivialen und verstiegenen Einfälle, die ein kaum zu lichtendes Dickicht an Bedeutungen oder auch nur Zeichen erzeugt. Dazu kommt eine traumhaft ineinanderspielende Form: Scheint der Beginn am Hof des Königs einen Rahmen um die eigentliche Handlung um die Wirtin Els und den schatzgrabenden Spielmann Elis zu bilden, wachsen beide Sphären immer mehr zusammen. Ebenso bilden die Balladen von Elis eine eigene Schicht, die geheime Zusammenhänge mit der Handlung bilden. Man erwarte daher hier keine Inhaltsangabe.

Christoph Loy inszeniert den dritten Akt des „Schatzgräbers“ als perverse Orgie

„Der Schatzgräber“ mischt Märchenmotive mit symbolistischen Angstbildern vor der Geschlechterbegegnung. In der Welt von König und Königin geht es um die Beherrschung der Frau als Gebärmaschine wie in der „Frau ohne Schatten“: Nur wenn er der Königin einen bestimmten Schmuck überreichen kann, gelingt dem König die Zeugung eines Nachkommens.

In der Welt der Schenke geht es um die ihre Anwärter tötende Frau wie in „Turandot“: Els verlobt sich immer mit Männern, die ihr widerlich sind, aber ihr Stück für Stück Schmuck heranschaffen, eben den Schmuck, den die Königin braucht. Dass Schreker beide Frauentypen in einer Oper zusammenbringt, macht den „Schatzgräber“ komplex. Christof Loy und sein Bühnenbildner Johannes Leiacker bringen beide Welten in einem Salon zusammen. Zunächst scheint das ein bisschen dürftig, aber wenn sich die Welten durchdringen, werden die Traum-Antriebe dieser Oper umso deutlicher.

Nach zwei reißerisch handlungssatten Akten ist der dritte und längste Akt eine einzige Liebes- und Sexszene, in der die Musik wesentlich wichtiger ist als die Worte. Loy inszeniert dazu eine polymorph perverse Orgie.

Das Orchester der Deutschen Oper schwelgt dazu unter Leitung von Marc Albrecht in erstaunlichen Farben; zum virtuos modernisierten Wagner-Orchester kommen Celesta, Glocken und Xylophon und zahlreiche gedämpfte Farben. Seit der konzentrierten Arbeit am „Ring des Nibelungen“ unter Donald Runnicles hat das Orchester einen erstaunlichen Qualitätssprung hingelegt. Unendlich schattiert ist der Orchesterklang, die Wechsel vom Verwaschenen zum Konkreten gelingen konzentriert, ebenso die Übergänge zwischen harmonisch wichtigen und eher farblich gedachten Akkordfolgen.

Kurz gesagt: Albrecht gelingt eine kaum schöner vorstellbare Vermittlung zwischen klanglichem Hier und Jetzt und voraus- und zurückschauender Phrasierung. Natürlich entsteht dabei eine Flucht von klanglichen Bildern, der filmisch wirkt, und die Verweigerung dieser Bilderflucht durch das eine Bühnenbild schafft mal mehr, mal weniger ergiebige Spannungen zwischen Hören und Sehen.

Diese seltsame, wuchernde, verführerische und abstoßende Musik

Weit ist die Spanne zwischen Deklamation und strömender Linie bei den Gesangspartien. Während der Tuomas Pursio als König und Michael Laurenz als Narr eher auf der trockenen Seite singen, sind Elisabet Strid und Daniel Johansson als Els und Elis auch weitreichende Melodien anvertraut. Und von Els’ Wiegenlied im dritten Akt bis zu den Balladen Elis’ wissen beide Sänger eine Vielzahl an Vortragsnuancen einzubringen – bei Strid klingen sie noch ein wenig satter als bei Johansson.

Den „Schatzgräber“ zu hören ist ein bisschen wie nicht eingetroffene Zukunftsentwürfe von 1970 anzuschauen. Man kann nur staunen, dass ein Publikum vor hundert Jahren derart komplexe Werke goutierte. Noch immer hat es diese seltsame, wuchernde, verführerische und abstoßende Musik schwer, den Bann durch Nazi- und Avantgarde-Diktatur zu überwinden – das liegt auch daran, dass wir mit den fehlenden Eindeutigkeiten einer derart schillernden Kunst nicht mehr gut zurechtkommen. Allein deswegen schon ist der Besuch des „Schatzgräbers“ unbedingt zu empfehlen.