Frau von Robbie Williams postet Nacktfoto von ihm: Warum der Fall so brisant ist

Die Konventionen von Nacktheit in der Populärkultur sind durchaus verschieden. Besonders in den USA fällt das oft auf, dass blutrünstige Action-Streifen für Jugendliche freigegeben werden, wohingegen schon das kleinste bisschen nackte Haut dazu führt, dass ein Film nur für Erwachsene freigegeben wird. Selbst der splitterfasernackte David von Michelangelo, eigentlich ein biblisches, geradezu frommes Motiv, muss mittlerweile fürchten, an Schulen in den USA im Kunst-Unterricht zensiert zu werden. Und auch die Nacktheitsregeln von Instagram sind nicht eben vergleichbar mit der Berliner FKK-Freude.

Umso überraschender, dass auf Instagram nun ein Nacktfoto von Robbie Williams auftauchte. Gut sichtbar auch der Popo des Pop-Stars aus Britannien. Und es handelt sich nicht etwa um eine anonyme Photoshop- oder KI-Fälschung, sondern um ein Foto, das Robbie Williams’ Frau, Ayda Field Williams, persönlich ins Netz stellte, auf ihrem Instagram-Account. Darf sie das? Hat Williams womöglich von der Aktion nichts mitbekommen, schließlich hat er die Augen verbunden?

Ayda Field Williams hat offenbar die schlimmsten Befürchtungen bedacht – und zugleich einen beruhigenden Kommentar verfasst: „Yes, Rob gave me permission to post this.“ Zu Deutsch: Ja, Rob hat mir gestattet, dies hier zu posten. Davor aber der eher freche Spruch: „Jederzeit kannst du mein Bett durcheinanderwühlen!“ Hashtags: #sexbomb #zaddy #bedhead #weekendvibes. Garniert hat Ayda Field Williams den Post mit einem Song, aber keinen von Robbie Williams. Sondern von Tom Jones featuring Mousse T: „Sex Bomb“. Was auch sonst!

Besonders brisant, aber auch schön, ist der Post, da Robbie Williams seit vielen Jahren unter Dysmorphophobie leidet: einer psychisch gravierenden Angst davor, dass der eigene Körper nicht schön genug oder sogar entstellt sei. Der Post ist also auch ein Statement in Sachen Body-Positivity. Schon beim Berlin-Konzert im Februar hatte Robbie Williams nackte Haut gezeigt: Ob wir uns an das Video zur ersten Take-That-Single „Do What U Like“ von 1992 erinnern, wollte er wissen. „Am Anfang mussten wir etwas Gay-Porn machen“, erzählte er, sichtlich erfreut.

Was sieht man in dem Video:? Knackige Take-That-Jungs, die sich ihrer Klamotten entledigen, mit Gelee werfen und selbst ihre blanken Popos zeigen. Im Tagesfernsehen durfte der Clip damals in vielen Ländern gar nicht laufen. „Applaus für meinen Popo“, forderte Williams in Berlin ein. Den bekam er dann auch.

Und übrigens auch beim Post seiner Frau. Unter den mehr als 40.000 Likes befindet sich auch der von Stephanie Dettmann, der erfolgreichen und charismatischen Berliner Kosmetik-Unternehmerin und obendrein Gattin von Berghain-DJ Marcel Dettmann. Am besten gefalle ihr Fields Erlaubnis-Kommentar, so Stephanie Dettmann – der komme ihr bekannt vor. Vielleicht liegt es daran, dass auch Stephanie Dettmann auf Instagram gerne aus dem Leben mit ihrem Berghain-Gatten postet. Nacktfotos wie das von Robbie Williams sind bislang allerdings noch nicht darunter.

Dass überhaupt eine Frau ihren nackten Gatten abbildet, ist jedenfalls erfrischend. Denn dominant in den Medien, aber auch in Museen, ist ja zumeist der Blick von Männern auf den (nackten) weiblichen Körper. Ein echter Twist und Gamechanger also, dieses Williams-Nacktfoto.