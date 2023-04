„Gedemütigt“: Brexit-England verweigert deutscher Band Trigger Cut die Einreise

„Gedemütigt“ und „erniedrigt“ sieht sich die Punkband Trigger Cut aus Stuttgart. Wieso das? Sie durften nicht nach Großbritannien einreisen, wie der britische Guardian berichtet. Grund seien „undurchsichtige“, „verwirrende“ Einreisebestimmungen. Eigentlich wollte das Trio sieben Konzerte in Großbritannien spielen, aber daraus wird nun nichts. Die UK Border Force, zuständig für die Sicherung der britischen Landesgrenzen, wies die Band aus Stuttgart bereits im französischen Calais zurück, wie aus dem Guardian-Bericht hervorgeht.

Der Vorfall, obgleich wohl längst kein Einzelfall mehr, ließ die Musikszene aufhorchen. Tim Burgess, Sänger der erfolgreichen Britpop-Band The Charlatans, die im UK drei Nummer-eins-Alben hatten, sprach gar von einem „Albtraum“: „Was Trigger Cut passiert ist, gruselt“, so Burgess, „da Bands aus der EU mit verwirrenden und komplexen Regeln konfrontiert sind, die bedeuten, dass sich Tourdaten in Großbritannien womöglich nicht mehr lohnen.“

Ralph Schaarschmidt, der Gitarrist von Trigger Cut, machte auf Facebook seinem Ärger Luft: „Monatelange Planung, 1750 km Fahrt nach Calais und zurück nach Stuttgart, Mietwagenkosten, teure Zollerklärungen bezahlt, Fährticket – alles umsonst. Wir sitzen gerade emotional in einem tiefen, dunklen Loch, das ist ein Albtraum … Ich glaube, ich habe mich noch nie so erniedrigt, traurig und schlecht gefühlt wie heute.“ Wie konnte es überhaupt so weit kommen?

Trigger Cut hatten sich darauf verlassen, dass ihr kostenfreies „Permitted Paid Engagement“ (PPE) für die Einreise genügt. Das reichte der britischen Grenzkontrolle aber nicht; die wollte ein „Certificate of Sponsorship“ (COS) sehen, als sie die Pässe der Band in Calais konfiszierte. Das COS ist mit wesentlich mehr bürokratischem Aufwand verbunden: Nicht nur muss jede einzelne Konzert-Location den Auftritt bestätigen, sondern es braucht zudem noch einen Bürgen, der für die Band eintritt.

Mit diesem Ärger sind Trigger Cut offenbar nicht allein. Ian Smith, ein erfahrener Musikagent, mit dem der Guardian gesprochen hat, bestätigte, dass viele Künstler an der Grenze feststeckten, weil die Regierungsrichtlinien unklar seien. Ein weiteres Problem sei, dass „einzelne Grenzbeamte nach eigenem Ermessen jeden an der Grenze ablehnen können und es kein Rechtsmittel gibt“.

Schaarschmidt von Trigger Cut ist jedenfalls tief frustriert: „Bei aller Liebe zur Musik sind diese bürokratischen, kostenintensiven, erniedrigenden Zustände aber überhaupt nicht zu ertragen.“ Noch mal nach Großbritannien reisen für eine Konzerttournee? Das kommt für Schaarschmidt nicht infrage. Und so wird es wohl auch anderen Bands aus der Europäischen Union noch gehen. Die Insel wäre somit musikalisch etwas isolierter. Ein weiterer Kollateralschaden des Brexits.