Gefährdete Werte: Igor Levit spielt Busonis monumentales Klavierkonzert

Das Klavierkonzert von Ferruccio Busoni war bislang eher ein Gerücht als eine Erfahrung: Als elend lang und überladen galt das Werk, als undankbar schwer sowohl für den Pianisten wie für den Hörer, schließlich in seinem geistigen Anspruch als überzogen durch den Einbezug des Männerchores im letzten Satz.

Nach der heftig gefeierten und wahrhaft denkwürdigen Aufführung am Montag in der Philharmonie im Rahmen des Musikfests, die das Publikum zu stehenden Ovationen für den Solisten Igor Levit hinriss, hat man den Eindruck: Dies ist das Werk der Stunde. Ja, es ist lang und überladen, es ist so wuchtig, dass sich Levit zeitweise um den Zustand seiner Finger zu sorgen schien, und was das mit dem feierlichen Schlusschor am Ende genau soll – das sollen weitere Aufführungen klären, die nun hoffentlich regelmäßig stattfinden. Eine Aufnahme mit Kirill Gerstein ist vor Kurzem erschienen; es liegt vielleicht etwas in der Luft.

Busoni veröffentlichte das Werk 1904, aber an dieser Jahreszahl kann man den Stil des Werks nicht ablesen. Die Instrumentation der Holzbläser und ein zurückhaltender Noblesse verpflichteter Ton erinnern an den sieben Jahre zuvor gestorbenen Johannes Brahms. Dieser Ton zusammen mit dem goethisierenden Text des Chores von Adam Oehlenschläger erweckten bislang den Eindruck wertkonservativer Ödnis. Sie mit den avantgardistischen Visionen seines „Entwurfs einer neuen Ästhetik der Tonkunst“ zusammenzubringen, schien bislang kaum möglich.

Alles kann abrutschen

Igor Levit, dessen sympathisch-unzeitgemäßem Hang zum Gigantischen man die Popularisierung von Frederic Rzewskis Variationen wie auch die Entdeckung von Roger Stevensons „Passacaglia on DSCH“ verdankt, hat den Dirigenten Antonio Pappano zu dieser Aufführung überredet, und zusammen mit Chor und Orchester der Accademia Nazionale di Santa Cecilia legen sie die Unberechenbarkeit der Partitur frei. Der noble Ton des Beginns ist von Anfang an mit einer Chromatik durchsetzt, die bald zu Harmoniefolgen führt, die weit jenseits von Brahms liegen. Das Werk ist eine Reise durch eine anarchische musikalische Welt, in der schlichtweg alles passieren kann: tiefster Ernst, absurder Humor, neben Brahms auch der exzessive Wirbel einer Tarantella. Das Wertkonservative erscheint da eher als etwas Gefährdetes, etwas, das abrutschen kann – und auch darf. Dass es am Ende noch einmal sehnsuchtsvoll beschworen wird, allerdings erst nach einer zauberhaft instabilen Einleitung, verstehen wir heute besser als in Zeiten, die sich ohnehin für saturiert und ungefährdet hielten.

Wie übersichtlich erscheint derlei noch in Arnold Schönbergs „Verklärter Nacht“, die das Konzert in so klangsinnlicher wie analytischer Interpretation eröffnete: Erst die Zerrissenheit der betrügenden Frau, dann die sonore Beruhigung des verzeihenden Mannes. Hier wird noch einmal jener innere Aufruhr, den wir „Moderne“ nennen, zur Ruhe gebracht, der bei Busoni das Ganze in komplexe Vibration versetzt.