Gegen Gott und Staat, für Klima-Kleber: Kraftklub rocken die Max-Schmeling-Halle

In Chemnitz setzten sie sich für ein demokratische Zivilgesellschaft ein, in Berlin untermauerten Kraftklub am Donnerstag ihren Status als grandiose Live-Band.

„Ich will nicht nach Berlin“ heißt einer der bekanntesten Hits der Chemnitzer Indie-Rock-Band Kraftklub, erschienen auf ihrem 2012 veröffentlichten Debütalbum „Mit K“. Ein Song gegen Landflucht und hippe Großstadt-Bourgeoisie, ein Plädoyer zum Bleiben in der Provinz. Nun waren sie mit ihrem neusten Album „Kargo“, wieder mit ihrem Lieblingskonsonanten „K“ im Titel, dennoch wieder in Berlin zu Gast. Sehr zu Freude von fast 12.000 Fans in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle im Prenzlauer Berg, die bereits beim ersten Song „In meinem Kopf“ so richtig abgingen.

Die fünf Bandmitglieder selbst sind dabei zunächst in dichten Nebel gehüllt und aufgrund des massiven Einsatz von Strobolight kaum auszumachen, ihre Silhouetten teleportieren sich über die Bühne, sind für die Augen des Publikums nicht greifbar. Gut, dass an den Türen der Konzerthalle Hinweisschilder für Epileptiker kleben. Nachdem sich bereits während der ersten beiden Songs Moshpits im Publikum gebildet haben, gibt Frontsänger Felix Brummer eine Anleitung für die sichere Eskalation und fordert zur Rücksichtnahme auf. Im Mosphit soll jeder tanzen können, „vor allem auch die Girls“. Macker will er rausschmeißen. Applaus in der Halle. Und dann begrüßt Felix Brummer das Publikum: „Herzlich willkommen auf einem Kraftklubkonzert“, als ob man es noch nicht mitbekommen hätte.

Auch auf ihrem vierten Album „Kargo“ gelingt der Band wieder das launige Wechselspiel von gesellschaftskritischen und herzschmerzenden Texten, untermalt von mitreißendem, aber recht herkömmlichem Indie-Rock mit gelegentlicher Nähe zum Rap. Kraftklub singen von durchgemachten Nächten, wenden sich von Gott und Staat ab und ereifern sich über die deutsche „Alman Angst“. Zusammen mit Deutschlands erfolgreichster Export-Band Tokio Hotel schwören sie darüber hinaus auch der deutschen Kleingarten-Biederkeit ab und entwickeln eine einzig gültige Maxime für ein gelungenes Dasein: „So zu leben, dass [Bild-Kolumnist] Franz Josef Wagner was dagegen hätte“.

Auf einem Kraft-Club-Konzert guckt keiner komisch, wenn man gendert

Und tatsächlich kommt Felix Brummer im Verlauf der Show auf ein Lieblingsthema der Bild-Zeitung zu sprechen: Die „Klima-Kleber“. Nachdem Kraftklub ihren Protestsong „Schüsse in die Luft“ von 2014 gespielt haben, wendet sich Brummer an das Publikum: „Ich habe das Gefühl, dass momentan alle über Protest sprechen. Aber nicht darüber, wogegen sich dieser Protest richtet. Das er bloß nicht stören soll. Aber das ist doch der Sinn von Protest, er soll stören!“. Die Halle quittiert sein Statement mit rhythmischen „Scheiß CDU“-Rufen.

Sich bei einem Kraftklub-Konzert in Berlin seiner politischen Überzeugungsätze zu vergewissern ist einfach. Hier gibt einem keiner auf die Fresse, wenn man ein Pullover mit Sea-Watch-Logo trägt. Und hier guckt einen auch keiner komisch an, wenn man im Gespräch mit Freunden gendert. Hier ist links sein ganz einfach. Auf dem Kraftklub-Song „Wittenberg ist nicht Paris“ heißt es dazu: „‚Nazis raus‘ ruft es sich leichter / Da wo es keine Nazis gibt“.

Wie das Leben in einer Stadt mit echten Nazis ist, weiß kaum jemand so gut wie die Mitglieder von Kraftklub, die da die Stellung halten und die demokratische Zivilgesellschaft unterstützten, wo es richtig unangenehm werden kann. AFD-Ergebnisse von über 20 Prozent, eine fest verankerte rechte Szenekultur und rassistische Parolen in der Kneipe und auf der Straße: Chemnitz hat nicht nur ein Imageproblem. Besonders frappierend deutlich wurde das 2018: Nachdem ein 23-jähriger Flüchtling einen Familienvater nach einem nächtlichen Streit mit Messerstichen tödlich verletzt hatte, instrumentalisierten Neonazis den Vorfall und riefen zu Demonstrationen auf, bei denen nicht nur der Hitlergruß gezeigt, sondern auch Jagd auf vermeintliche Migranten und Andersdenkende gemacht wurde.

Bei Kraftklubs „Scheiß in die Disko“ bebt die Max-Schmeling-Halle

Für viele Chemnitzer ein erschütternder Moment. Auch für Kraftklub. Statt zu resignierend entschied sich die Band aber dazu, der scheinbaren rechten Übermacht etwas entgegenzusetzten. Innerhalb weniger Tage organisierten sie ein kostenfreies Konzert unter dem Motto „Wir sind mehr“, zu dem am 3. September 2018 rund 65.000 Menschen kamen. Auf dem Song „Vierter September“ setzt sich die Band nun mit den Ereignissen auseinander unnd resümieren: „Doch am vierten September, fahren die Züge wieder regulär / Und nichts hat sich verändert, die Innenstadt ist wieder leer“. Ein Konzert vermag nicht auszugleichen, was jahrzehntelange Sparmaßnahmen, Landflucht und Faschismus-Toleranz ausgelöst haben. Doch es vermag all jenen Hoffnung zu spenden, die sich täglich für ein solidarisches und tolerantes Miteinander einsetzten: In der Jugendarbeit, der Kulturszene oder im Fußballverein. Und so stellt Felix Brummer auch am Donnerstagabend in Berlin fest: „Manchmal hat man das Gefühl nichts bewirken zu können. Aber: Es ist nicht nichts, nicht allein zu sein.“

Obwohl Kraftklub in Berlin alles Songs von „Kargo“ spielen, stehen auch ältere Lieder auf der Setlist. Weil die Auswahl aber innerhalb der Band für „feurige Diskussionen“ gesorgt hat, behilft sich Kraftklub mit einem „Glücksrad“, auf dem einzelnen Songs notiert sind und das Arthur, ein vielleicht zwölfjähriger Junge aus dem Publikum, drehen darf: Es wird der „vielleicht etwas postpubertäre“ (Brummer) Song „Scheiß in die Disko“. Die Halle bebt. Und hört damit nicht mehr auf.

Denn Kraftklub ist noch immer vor allem eine grandiose Live-Band, die das Publikum von der ersten bis zur letzten Sekunde der über zweistündigen Show mitreißt. Und auch das Barpersonal tanzt in den kurzen Pausen beim Bierzapfen lebhaft. Nach drei Zugaben verabschiedet sich die Band und es bleibt die Gewissheit: Das war ein Abend, der Franz Josef Wagner so gar nicht gefallen hätte. Mission accomplished.