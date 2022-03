Am Vorabend des Weltfrauentags ein Konzert von alten weißen Männern: Am Montagabend absolvierte die britische Band Genesis in der Mehrzweckhalle am Ostbahnhof das erste von zwei Konzerten im Rahmen ihrer vermutlich letzten Tournee. Bekanntlich prägten Genesis die britische Prog-Rock-Szene der Siebzigerjahre, ein Genre, das oft in Richtung Musik gewordenes Mansplaining tendierte.