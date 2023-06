Kammeroper „Thomas“ an der Staatsoper: Surreale Bilderflut des Überlebenden

Die Erzählungen über den Tod – ob Wiedergeburt, Auferstehung, Paradies oder was die Religionen sonst hervorgebracht haben – gelten als entzaubert: Statt einer transzendenten Wahrheit will man in ihnen nur noch die traditionellen Trostvorstellungen der Hinterbliebenen sehen, die es ohne solche Erzählungen nicht ertragen, dass der lebende Körper des geliebten Menschen zum schieren Ding verfällt. Schon Johannes Brahms war sich dessen bewusst und schrieb sein „Deutsches Requiem“ ausdrücklich zur Tröstung der Trauernden. In Georg Friedrich Haas’ Kammeroper „Thomas“ auf ein Libretto von Händl Klaus fallen auch noch die Vorstellungen vom besiegten Tod weg, ohne die Brahms sich eine Tröstung dann doch nicht denken konnte. Am Sonntag brachte die Staatsoper Unter den Linden das Stück in ihrem Orchesterprobensaal heraus.

Matthias stirbt im Krankenhaus, begleitet von ärztlichem Fachgebrabbel und der Anteilnahme seines Geliebten Thomas. Dem Tod folgen Verpflichtungen für die Angehörigen: Thomas muss eine Bestattung organisieren – ein bürokratisches Ritual, das die emotionalen ersetzt. Er durchleidet Trauerstadien wie Verzweiflung, Reue, Leere, und verliert sich am Ende in der Fantasie, der Geliebte sei wieder da, säße mit ihm im Restaurant; gemeinsam gehen sie die Zutaten der Suppe durch: von Liebstöckl bis Sellerie ein Katalog von Lebensvielfalt und Genuss.

Die Oper beginnt mit dem Röcheln des Sterbenden und endet mit dem Schlürfen der Suppe des in Thomas’ Vorstellung vereinten Paars. Röcheln wie Schlürfen finden in den gleichen Schlagzeug-Klängen ihre Fortsetzung. Das Stück endet, wie es begann, als hätten die Vorgänge dazwischen keine Entwicklung gezeichnet, als wäre das lustvolle Schlürfen selbst nur das Echo des qualvollen Röchelns, eine Transformation in der Fantasie des Lebenden – woran man indes sehen kann, dass es eben auch hier, wo Thomas getreu seinem neutestamentarischen Vorbild sagt, dass er nicht glauben kann, nicht ohne etwas abgeht, das die taube Nüchternheit als „Wahn“ schmähen würde.

Haas’ Markenzeichen sind ausgetüftelte Sechstelton-Harmonien

Haas’ Markenzeichen sind diffizil ausgetüftelte Sechstelton-Harmonien, um Klänge jenseits der gleichschwebenden Temperatur hervorzubringen. In seinem Donaueschinger Sensationsstück „limited approximations“ von 2010 für Orchester und sechs sechsteltönig gegeneinander verstimmte Klaviere entstehen dabei Klänge, die keinem bekannten Instrument zuzuordnen sind. In der Zupfbesetzung der drei Jahre späteren Kammeroper verschmelzen Gitarren, Mandoline, Harfe, Cembalo und Zither zu einem aufregend vibrierenden Klangkörper, dessen schillernde Akkorde sich immer wieder entweder der Obertonreihe annähern oder einem kahlen, kalten Tritonus.

Durch derart permanente Fluktuation entsteht ein Kontinuum weitgehend ohne Melodik – von dem naheliegenden Zitat aus Glucks „Orfeo ed Euridice“ abgesehen. Umso überraschender, dass die Gesangspartien in ihrer vokalen Gestik so vertraut expressionistisch formuliert sind. Leider entsteht nicht wirklich Spannung zwischen Ensembleklang und Gesang, dafür ist der eine zu originell und der andere zu altbacken. Wenn die Krankenschwestern kommen und zu zweit oder mit Thomas im Terzett singen, scheint das musikalisch schlüssiger – aber der zu Beginn angeschlagene realistische Charakter geht damit auch verloren.

Das Realistische und das Künstliche zu vermitteln, gelingt der Regisseurin Barbora Horáková mit ihrer Bühnen- und Kostümbildnerin Annemarie Bulla auf wunderbare Weise. Sie vermittelt das Innenleben des Übriggebliebenen als assoziative bis surreale Bilderflut: Der Körper des Toten steht nackt und schlaff im Raum, die Ärzte bedrängen Thomas und untersuchen ihn zudringlich unter obligatem Fachjargon. Die Krankenschwestern kommen als Engel herein und bemalen den nackten Leichnam, die Bestatterin schmeißt sich halb entkleidet an Thomas heran und drückt ihn an ihre Brust. Und überall sieht man von Sergio Verde hergestellte Projektionen mal des Toten, mal des Noch-Lebenden, mal eines Totentanzes. Man muss das nicht alles verstehen, aber es ist doch fast immer originell und überraschend und hilft auch den Banalitäten des Textes auf: „In den guten Jahren wollten wir nach Krakau fahren. Nie sind wir gefahren, weil ich nur geschäftig war.“

Die Besetzung lässt keine Wünsche offen

Vollends keine Wünsche offen lässt die Besetzung: Jaka Mihelač zeigt als Thomas über die gesamte Spiedauer von 100 pausenlosen Minuten trotz zahlreicher Stimmungswechsel eine ruhige Präsenz, der man sich gerne anvertraut. Gabriel Rollinson als Matthias singt so angenehm warm und tragend, dass man Thomas’ Liebe zu ihm nur zu gut versteht. Ekaterina Bazhanova und Friederike Kühl erinnern als Krankenschwestern an den Wohlklang von Rheintöchtern, während Clara Nadeshdin als Bestatterin das Geschäftige und das Mitleiden ununterscheidbar verschränkt und der Figur eigenartige Abgründigkeit verleiht. Philipp Mathmann und Fermin Basterra sind als Ärzteteam für ihre Falsettfähigkeiten zu bewundern. Das Instrumentalensemble leitet Max Renne mit unaufdringlicher Überzeugungskraft: Fein ausgehört präsentieren sich die diffizil verstimmten Harmonien, die Aufführung entwickelt Sog ohne vordergründige Dramatik.