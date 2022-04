Zwei große Archäologen der amerikanischen Musik runden ihre Kreise: Ry Cooder ist 75 Jahre alt, Taj Mahal bald 80; ewig befreundet, spielten sie nur in der Jugend in der Rockband Rising Sons zusammen. Cooder begleitete den Kollegen noch einmal auf dessen Debüt 1968. Nach einem satten halben Jahrhundert verbeugen sich die beiden Sänger und Gitarristen nun wieder gemeinsam vor zwei Musikern, die sie einst auf einen Weg gebracht haben, der über unterschiedliche Kreuzungen vom Deltablues der USA über die Karibik und Südamerika bis nach Afrika und Asien führte. Für ihre musikethnologischen Exkurse wurden beide jeweils mehrfach mit Grammys ausgezeichnet und mit Doktoraten geehrt, wobei Cooder durch seine Soundtrack-Arbeit für Walter Hill und Wim Wenders, auch die Produktion des Buena Vista Social Club, der jenseits von Roots-Fans bekanntere Name ist.

„I Shall Not Be Moved“, eine der Hymnen der Bürgerrechtsbewegung

Das Album „Get On Board“ sammelt Blues- und Folktunes aus dem Repertoire von Sonny Terry und Brownie McGhee, die von 1939 an gut vierzig Jahre lang zusammen auftraten. Der blinde Terry, er starb 1986, hupte seine Mundharmonika originell mit Stimmeinlagen und onomatopoetischen Motiven, der nach einer Polioerkrankung gehbehinderte McGhee, zehn Jahre später gestorben, pickte die Gitarre im Piedmond-Stil, einer an den Ragtime-Stride erinnernden Folkbluestechnik, die Cooders eigenen Stil prägte. Mit Musikern wie Woody Guthrie und Leadbelly gehörten Terry und McGhee in den Fünfziger- und frühen Sechzigerjahren zu den populärsten Figuren eines Folkrevivals, dessen Mainstreamerfolg nicht zuletzt wegen der Verbindung zur linken Arbeitertradition seit der Depressions-Ära verhindert wurde.

Daran erinnern die beiden im letzten Titel „I Shall Not Be Moved“, ein uraltes Stück, das zu einer der Hymnen der Bürgerrechtsbewegung wurde. Cooder und Taj Mahal holen sich die Vorlage von einem Album von 1952, dem sie nicht nur den Titel „Get On Board“, sondern auch das Cover entlehnt haben, ohne den Original-Untertitel „Negro Folksongs from the Folkmasters“. Der politische Kontext spielt auf dem Album keine weitere Rolle, obwohl in Cooders Arbeit diese Dimension seit je mitschwingt. Er hat die mexikanische Migration in Kalifornien musikalisiert und wiederholt an die antikapitalistische Strömung der Folkmusik erinnert.

Frauen tauschen das Türschloss

Für „Get On Bard“ betont er in Interviews den Unterhaltungscharakter von Terrys und McGhees Songs, in denen „die Hörer nicht vom heimlichen ‚race subtext‘ verstört“ wurden. Das Terrain stecken Cooder und Mahal trotzdem bluesig ab: In den Songs tauschen enttäuschte Frauen das Türschloss, der Partynacht folgt der Kater, die Baumwollernte verhindert den Weg zur Pfandleihe nicht.

Um musikalische Denkmalpflege geht es jedoch nicht. Sie seien jetzt dort, wohin sie diese frühen Einflüsse aufbrechen ließen, sagt Mahal. Erweitert um die gern schluffigen Drums von Cooders Sohn Joachim arbeiten sie den kompakten Groove der spärlichen Besetzung mit eigener Perspektive heraus, die Lockerheit der Einsätze und der wettergegerbten Altherrenstimmen gibt ihm einen greifbaren Raum, es rumpelt und scheppert, während Cooder auch mal die elektrische Slidegitarre verzerrt hinzumischt oder Mahal ein Piano wie aus einer Bar in New Orleans rollen lässt.

„Get On Board“ erweckt mit uneitler Meisterschaft diese alte Musik und ihren Sound zu neuem Leben. „Wenn es uns Spaß macht, macht es den Leuten Spaß, das ist der Sinn“, sagt Cooder. „Sonst würde ich lieber meinen Garten wässern.“

Ry Cooder/ Taj Mahal – Get On Board (Nonesuch/Warner)