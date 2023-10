Gilberto Gil besingt in Berlin seine Heimat – und wird mit großer Liebe empfangen

Schon beim ersten Lied am Sonntagabend, „Expresso 2222“, wird klar, warum diese zwei Stunden in Erinnerung bleiben werden: Weil die rund 3000 Menschen im Tempodrom nicht nur den Sänger Gilberto Gil feiern, der für ein Abschiedskonzert hierhergekommen ist, der von Gefängnis und Rückkehr ins Leben erzählen wird – sondern weil dieses Publikum jede Zeile des Brasilianers textsicher mitsingen kann; das aber gerade so leise tut, dass es wie kollektives andächtiges Flüstern klingt.

Gerade bei diesem ersten Lied über den Express-Zug, den Gilberto Gil immer in Richtung Salvador genommen hat, den mit der Nummer „dois, dois, dois, dois“ – der ganze Saal flüstert „2222“. Das wird auch für den Rest dieses Konzerts so bleiben. Die vielen Brasilianer im Saal feiern diesen Sänger wie einen Nationalhelden, jede Ankündigung eines neuen Liedes wird mit einem Jubeln begrüßt – und selbst die Kleinkinder und Babys, die von ihren Eltern ganz selbstverständlich mitgebracht wurden, nicken, als würden sie die Lieder auswendig kennen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Tatsächlich hat Gilberto Gil viele bekannte Lieder mitgebracht: „Veramundo“, „Sonho Molhado“ und „Palco“. Der Samba und der Bossa Nova werden schon im ersten Teil des Konzerts so angenehm von seiner Band eingeführt, dass nur noch wenige im Publikum auf ihren Sitzen bleiben. Die Band besteht fast ausschließlich aus Enkeln von Cousins: Es sitzen fast nur Gils auf der Bühne. Nur Bella, die Sängerin, ist nicht aus der Familie. Sie singt dafür die Lieder „Moon River“ und „Girl from Ipanema“, die Gassenhauer im Konzert, gekrönt von Gilberto Gils Version von „No Woman No Cry“: „Não chore mais“.

Gilberto Gil in Berlin: Er will nicht meckern, er will seine großen Lieder singen

Nach diesen bekannten Liedern wird der 81 Jahre alte Sänger persönlich: Er beginnt von seinen 20ern und 30ern zu erzählen. Damals wurde er von der Diktatur seines Heimatlandes ins Exil geschickt. „Sie haben uns gesagt“, erzählt er auf der Bühne, „Caetano und ich sollen gehen und nie wiederkommen.“ Er meint seinen Musiker-Kollegen Caetano Veloso, mit dem er für zwei Jahre nach London ging. Doch er will nicht lamentieren, er will ein Lied ankündigen, in diesem Fall „Cérebro Eletrônico“ („Elektrisches Gehirn“). „Es wurde geschrieben, als wir im Ausland waren.“

Und was für ein Song das ist, mit schnellen Rhythmen und einem Text, der gerade in Zeiten von Künstlicher Intelligenz noch einmal komplett neu gelesen werden muss. Gleich zu Beginn heißt es da: „Das elektronische Gehirn erledigt alles / Beinahe alles / Aber es ist stumm.“ Doch nur Menschen können weinen, wenn sie traurig sind. „Ich denke und ich kann entscheiden, ob ich lebe oder sterbe, weil ich lebe.“ Kaum zu glauben, dass „Cérebro Eletrônico“ vor 54 Jahren geschrieben wurde.

Der Abend endet, wie ein brasilianischer Abend im Tempodrom enden muss: Alle stehen und klatschen zu einem Lied in die Hände, das Deutsche selbst dann nicht verstehen, wenn sie den Text Wort für Wort übersetzen: „Aquele abraço“ heißt auf Portugiesisch „Diese bestimmte Umarmung“, aber wie sie sich anfühlt, lässt sich in Worten schwer beschreiben. An diesem Abend singt Gilberto Gil diese große Liebeserklärung an Rio de Janeiro, an die Menschen dort und vielleicht auch für eine bestimmte Person.

Irgendwo hält jemand eine brasilianische Flagge in die Höhe, und hier und da umarmen sich Menschen, auch lange, nachdem das Konzert vorbei ist, stehen sie vor der Halle. Die Brasilianer an sich, ihnen gilt dieses Lied und die „Spezielle Umarmung“ wirklich, oder wie Gilberto Gil es bei diesem Abschiedskonzert in Berlin singt: „Todo o povo brasileiro / Aquele abraço.“