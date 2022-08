Das ist nun wirklich tragisch: Daniel Barenboim, Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden, kann den für Anfang Oktober geplanten „Ring des Nibelungen“ nicht dirigieren. Ärztlichem Rat zufolge steht es mit seiner Vaskulitis zu schlecht, als dass er sich die Strapaze zumuten dürfte, alle vier Opernpremieren – insgesamt 16 Stunden Musik – innerhalb einer Woche zu dirigieren.

Barenboim wird im November 80 Jahre alt. Bei seiner letzten Vertragsverlängerung sah er, der sonst nicht genug arbeiten konnte, gelinde gesagt ziemlich müde aus, in letzter Zeit häufen sich Absagen aus gesundheitlichen Gründen. Wagners „Ring“ noch einmal zu dirigieren, war verständlicherweise sein Ehrgeiz, seit die letzte Produktion vom Regisseur Guy Cassiers so sagenhaft in den Sand gesetzt wurde, dass Barenboim gleich nach der Premiere des letzten Teils im Jahr 2013 eine neue Produktion planen wollte.

Antisemitische Klischees verbreitet

In der Opernstiftung, die unter anderem die Spielpläne der drei Berliner Häuser koordinieren soll, traf derlei nicht gerade auf Begeisterung. Die Deutsche Oper hatte angekündigt, um 2020 herum den Götz-Friedrich-„Ring“ aus den 80er-Jahren ersetzen zu wollen – warum sollte man der Staatsoper erlauben, ihre frisch herausgebrachte Produktion des Monsterwerks gleich wieder zu ersetzen, zumal die Produktion der Deutschen Oper auch coronabedingt erst vor einem Jahr fertig wurde; eigentlich sollen zwei Jahre zwischen konkurrierenden Premieren des gleichen Werks liegen. Das alles ist Barenboim am Ende zugestanden worden – und nun kann er die Neuinszenierung von Dmitri Tcherniakov nicht dirigieren.

Unheimlich wird die Sache durch Barenboims Vertretung: Christian Thielemann. Man erinnert sich, dass Thielemann im Jahr 2000 ein Zitat über das Ende der „Juderei“ in Berlin zugeschrieben wurde, als Barenboim mit Rücktritt drohte. Er hat sich gerichtlich gegen die Zuschreibung zu wehren versucht, aber sie lässt sich leider zu gut mit seinem Auftreten im Sinne deutsch-kapellmeisterlicher Tradition vereinbaren, auch wenn er diesen Satz nicht gesagt hat. Erst vor Kurzem hat er in einem Gespräch mit dem Pianisten Jascha Nemtsov dessen Vorschlag, Opern des jüdischen Komponisten Giacomo Meyerbeer im Bayreuther Festspielhaus aufführen zu lassen, expertenhaft damit erledigt, dass dessen „brillante, leichte und virtuose“ Musik dort nicht klinge – und damit gleich die üblichen antisemitischen Klischees der mangelnden Tiefe verbreitet.

In seiner trotzig-pubertären Begeisterung für Wagner unterscheidet sich Thielemann vermutlich kaum von Barenboim, der ebenfalls die Existenz „antisemitischer Noten“ bei Wagner bestreitet. Der eine ist jedoch ein Weltbürger mit gewaltigem internationalen Repertoire und großem politischen Einfluss, der andere ein bewusst national beschränkter und überall Streit provozierender Deutscher – und das reproduziert Klischees des 19. Jahrhunderts von Jude und deutschem Michel. Wenn dieser jetzt die Produktion leitet, die jener in die Wege geleitet hat – dann ist das wirklich eine Pointe, von der man nicht weiß, ob man über sie lachen oder weinen soll.