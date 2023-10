Hommage an Klaus Nomi an der Staatsoper: Das Herz der Callas geht in Flammen auf

Klaus Nomi war eine große Rätselgestalt der Popkultur. Er sang als Countertenor und brachte damit eine irritierende Künstlichkeit in die Popmusik. Die trieb er in der Selbstdarstellung als Alien mit sonderbaren Kostümen, Frisuren und Make-ups als Reminiszenz an die Science-Fiction-Welle der 70er-Jahre auf die Spitze. Sein früher Tod als eines der ersten prominenten Aids-Opfer trug zur Verklärung seiner enigmatischen Erscheinung bei.

Im Orchesterprobensaal der Staatsoper Unter den Linden wurde am Samstag eine Hommage an den Künstler vorgestellt. In „Don’t you Nomi?“ erklingen die berühmtesten Songs und Nummern von Klaus Nomi, „Key of Life“, „After the Fall“ und auch der von ihm interpretierte „Cold Song“ aus Henry Purcells „King Arthur“ – Nils Wanderer singt sie hinreißend und hält dabei die Mitte aus klanglicher Imitation und eigener Note. Roman Lemberg an verschiedenen Tasteninstrumenten und Alexander Iezzi am Schlagzeug erzeugen eine klanglich ganz andere und dennoch erstaunlich ähnliche Begleitung.

Das ist allerdings nicht alles. Lemberg, Iezzi und die Regisseurin Julia Lwowski haben drumherum oft sehr lustige Szenen geschrieben und inszeniert. So gibt es ein Ritual, während dessen dem Publikum kleine Waffelbecher gereicht werden und die Figuren in einer Schale das Herz von Maria Callas, die Hoden des Barock-Kastraten Farinelli und eine Locke von Marlene Dietrich verbrennen und die ganze Zeit vom „wahren Leib“ Klaus Nomis sprechen, als fände hier eine katholische Wandlung samt heidnischer Ekstase statt. Das ist als Personenkult mit Absicht sehr lächerlich.

Die große „Körper“-Litanei

Wesentlich ernster scheint man es aber mit der großen „Körper“-Litanei zu meinen, die Ingeborg Brüssow in der Rolle von Nomis Tante vorliest. Da geht es dann zu den Klängen von Mozarts „Ave verum corpus“ auf der Celesta um all das, was Körper so sind, und da führt das Stück in woke Binsen. Man hat den Eindruck, als wäre Nomis Auftreten als Außerirdischer den Autoren zu unpolitisch vorgekommen, zu fern von den Problemen seiner und erst recht unserer Zeit. Dieses Auftreten war ja nicht einfach nicht binär, sondern völlig jenseits seiner homosexuellen „Identität“, getreu dem zitierten Motto von George Bernard Shaw: „Im Leben geht es nicht darum, sich selbst zu finden, sondern sich selbst zu erschaffen.“

Indes darf man aus einer Kunstfigur wie aus einem Kunstwerk herauslesen, was einen interessiert und aktuell dünkt. Und wenn das mit so vital engagierten Darstellern geschieht wie hier – genannt werden müssen Gina-Lisa Maiwald mit ihrer genialen Thomas-Gottschalk-Parodie und Cassie Augusta Jørgensen mit ihren großartigen Tanzeinlagen –, ist auch ein zuweilen wirrer und abwegiger Abend amüsant und anregend.



Weitere Aufführungen: 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21. Oktober, Staatsoper, Alter Orchesterprobensaal