Hope und ihr neues Album „Navel“: Das ist die Berliner Band, die mit Depeche Mode auf Tour war

Dieser Moment mit der Litfaßsäule hat ihr Leben verändert. Oder zumindest ihren Sommer 2023. Aber vermutlich doch auch alle folgenden. Und das kam so: Christine Börsch-Supan und Phillip Staffa radelten durch Berlin-Mitte. Sie erblickten eine Litfaßsäule mit einem großen Plakat daran: Depeche Mode gehen auf Welttournee. Und weil Börsch-Supan und Staffa von der Neuköllner Band Hope sich schon lange und sehr innig kennen, wurde ihr in diesem Augenblick prompt klar: „Den Phillip juckt es, der hat etwas vor.“ Und was er vorhatte! „Es war eine ganz normale banale Bewerbungsmail“, sagt Staffa, als er uns tiefenentspannt davon erzählt. „So knapp und easy wie möglich.“ Eine Bewerbung, um mit Depeche Mode auf Tour zu gehen, als Support-Act.