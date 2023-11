Blond aus Chemnitz: Warum Ostdeutschland und die Band so eng zusammenhängen

Auf den ersten Blick unterscheidet die Band Blond nicht viel von anderen Vertretern der Generation Z, also den Geburtsjahrgängen von 1997 bis 2012. Als Vorschuljunge verlor Johann Bonitz zwar sein Augenlicht – doch für die Schwestern Lotta und Nina Kummer ist das nichts, über das sonderlich viele Worte zu verlieren wären. Dann und wann macht sich die Band stark für Barrierefreiheit: Getränkekarten auf Festivals etwa sollten regelmäßiger in die Brailleschrift („Blindenschrift“) übersetzt werden, fordern sie. Im Grunde aber gehört Inklusion eh zu den Selbstverständlichkeiten ihres Zusammenlebens. Manchmal vergisst die Sängerin Nina Kummer nach eigener Aussage selbst, dass ihr Bassist blind ist.

Schon im Kindesalter musizieren sie zusammen, anfangs mit Instrumenten aus Pappe. Ihren allerersten Auftritt haben Blond bei der Jugendweihe von Johann Bonitz. Sein Vater trägt Sorge für die Technik; auf Barhockern interpretiert man mit Akustikgitarre auf dem Schoß überwiegend Coversongs. Vor lauter Nervosität und in Ermangelung eines Metronoms wird die Schlagzeugerin Lotta Kummer mit jedem Lied schneller – sei’s drum: Das nächste Konzert beim Geburtstag einer Großmutter ist sicher.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Kurz danach werden aus den Brüdern Kummer der besagten Schwestern Kummer die berühmtesten Söhne der Stadt Chemnitz. Zumindest für Menschen, die circa in ihrem Alter sind: Die Band Kraftklub macht Felix und Till Kummer zu Stars. Vor gigantischen Bühnen singen Zehntausende Lieder wie „Ich will nicht nach Berlin“ oder „Karl Marx Stadt“. In den Texten formuliert Felix Kummer die unterdrückten Sentiments eines auf der „falschen Seite“ des Landes Geborenen und transformiert das Gefühl von Minderwertigkeit in zur Schau getragenen Trotz.

Blond wiederum veröffentlichen ihre ersten Stücke aus eigener Feder in den Jahren 2016 und 2017 auf zwei EPs. Seine von nun an geltenden Kennzeichen montiert das Trio auf dem Lied „Spinaci“: Der tonangebende Basslauf, knatschig skandierter Sprechgesang und ein vielleicht etwas spätadoleszenter Humor. Zur Bebilderung des Indie-Pop-Gassenhauers dient ein grellfarbiges Musikvideo.

Fast zeitgleich mit der Veröffentlichung setzt sich etwas in Gang auf der großen weiten Welt. Nach und nach bekommen die Gesellschaften ein Gefühl dafür, wozu Männer mit extremer Machtfülle imstande sind: Die Taten von Harvey Weinstein werden publik. In der Folge verselbstständigt sich der Hashtag „MeToo“ im Internet; insbesondere die Jugend hinterfragt althergebrachte Rollenbilder, Konventionen. Auch auf anderem Terrain: Nur wenige Monate darauf demonstrieren Millionen Schulkinder nach dem Vorbild von Greta Thunberg für die Rettung des Klimas. Ihre Streiks taufen sie „Fridays for Future“. Und noch etwas: Vor allem auf amerikanischen Straßen wurde bereits einige Jahre zuvor Gewalt gegen Schwarze mit der Protestparole „Black Lives Matter“ angeprangert. Auch hieran orientieren sich nicht wenige Jugendliche in Deutschland. Im Windschatten jener Bewegungen kalibriert die Generation Z ihr Wertesystem.

Blond aus Chemnitz: Warum zertrümmern die drei die Metzgerei?

Auch Blond politisieren sich. In der Folge gesellschaftlicher Sensibilisierungen ordnet man gewisse Erfahrungen jetzt anders ein. Solcherart: Techniker fragen Lotta Kummer einmal vor dem Soundcheck ungläubig, wo denn der Schlagzeuger geblieben sei – dabei steht die Schlagzeugerin Kummer doch direkt vor ihnen. Einmal kürzen die Ausrichter eines Festivals das Set der Band. In einer Unterhaltung nach dem Konzert äußert Lotta Kummer, ein bisschen knapp sei die Spielzeit schon gewesen. „Der Rock oder das Konzert?“, erwidert der Veranstalter. Auf einer anderen Bühne moderiert man Blond mit den Worten an: „Frauen geil, Musik geil. So muss das doch sein.“

Die Quittung folgt mit der zweiten Vorab-Single des Blond-Debütalbums „Martini Sprite“ (2020). Höhnisch „bedanken“ sich die Schwestern 2019 im gleichnamigen Track bei einem „Thorsten“. Der Name fungiert indes als Stellvertreter für manche Männer der Boomer-Generation. Ein anderer Titel auf der Platte widmet sich einem weiteren Lieblingssujet der Generation Z: der Menstruation. Es könne nicht angehen, dass Männer ständig über ihre Glieder schwadronieren, doch sich vor der monatlichen Blutung schütteln. Das Thema gehöre enttabuisiert. Ob es sich auch in nicht allzu ferner Zukunft noch für einen ausdrucksstarken Popsong eignet, sei einmal dahingestellt.

Einen Vorgeschmack auf ihr zweites Album erzeugt das Lied „Du und ich“. Hier geißeln Blond die Idiotie von alltäglichem Missbrauch: das ungefragte Verschicken von Penisbildern, scheinbar beiläufige Grapscher auf der Tanzfläche. Parallel zur Veröffentlichung postieren Blond ein Mahnmal in der Chemnitzer Innenstadt. Acht Tage lang sind auf der Blümchentapete einer sogenannten „Hütte der sexualisierten Gewalt“ Schreckensberichte von Betroffenen zu lesen.

Und noch etwas treibt die Band um: Ihre Wutlied gewordene Gewaltfantasie „Oberkörperfrei“ richtet sich gegen Fleischkonsum – und mündet im Zertrümmern einer Metzgerei. Bis in die Gegenwart wirkt der überbordende Verzehr von Broiler, Jägerschnitzel und Würzfleisch aus DDR-Zeiten nach. Erhebungen zufolge sind vegetarische und vegane Ernährungsweisen in den neuen Bundesländern heute noch weitaus weniger verbreitet als im Westen. Laut dem Einzelhändler Edeka steigert sich das Interesse an pflanzlichen Ersatzprodukten in den urbanen Zentren des Ostens jedoch peu à peu. Fraglos geht das auch auf die Kappe junger Köpfe: Viele zwischen 1997 und 2012 Geborene haben sich den Verzicht auf tierische Lebensmittel zur Angelegenheit ihres Herzens gemacht.

Blond aus Chemnitz: Psychotherapie als Zauberformel zum Glück?

Und nicht „nur“ das: Noch nie war eine Generation so besorgt um ihre eigene mentale Gesundheit. Therapiegänge sind für die Jahrgänge der sogenannten Gen Z fast schon eine Zauberformel zum Glück. Auf der Titelliste ihres Langspielers „Perlen“ platzierten Blond auch ein Stück namens „Mein Boy“. In dreieinhalb Minuten hebt das lyrische Ich hier seinen Psychologen in den Himmel. Am liebsten würde es stündlich seine Nummer wählen – seitdem man ihn kenne, sei die Welt wieder schön.

Cover der „Perlen“-Langspielplatte von Blond aus dem Jahr 2023 Beton Klunker Tonträger

Den Osten betrifft das Thema besonders: Stellt man einen Vergleich an unter den deutschen Bundesländern, nehmen sich in Sachsen prozentual die meisten Menschen das Leben. Seit Jahrzehnten sprechen Statistiken eine klare Sprache: Schon in der DDR war die Suizidrate anderthalb mal höher als in der Bundesrepublik. Gleichzeitig wurden Selbsttötungen vertuscht. Sie passten nicht ins Bild des neuen Menschen, galten als Ausdruck bürgerlicher Dekadenz. Individuelles Leiden war ein schwieriges Thema in einer Gesellschaft, die den glücklichen Sozialisten zu erschaffen hatte.



Eine Erziehung zur Härte und der mangelnde Kontakt zur eigenen Gefühlswelt aber bilden den Humus für verletzende Männlichkeit. Häufig transformiert sich dann Angst in Aggression. Der Gedanke ist nicht abwegig, dass der Arbeiter-und-Bauern-Staat in jener Hinsicht Narben im kollektiven Gedächtnis der Ostdeutschen hinterlassen hat.

Es gibt einen entscheidenden Punkt, der die Generation Z entzweit – und zwar an den Marksteinen der ehemaligen innerdeutschen Grenze: Eines Tages werden die Erbhöfe für Ostdeutsche viel kleiner sein als die ihrer Gesellen aus dem Westen. Auch Lotta Kummer spürte das irgendwann. Etwa als sie registrierte, dass die Zimmermieten ihrer westdeutschen Mitstudenten von ihren wohlsituierten Elternhäusern bezahlt werden. Einmal war sie auf einer Hausparty zu Gast. Plötzlich sprachen jene westdeutschen Kommilitoninnen über die Sehnsucht nach ihren Pferden. „Wie, ihr habt ein Pferd?“, habe sie gedacht.

Die sächsische Scholle verlassen möchten Blond trotz allem nicht – oder gerade wegen den Dingen, die im Argen liegen. Braunhemden etwa möchte man das Chemnitzer Feld nicht überlassen. Allerlei Medien brachen in den vergangenen Jahren den Gerichtsstab über ihre Heimat. Daraus schöpften die Musiker Renitenz und Selbstwert. Als Chemnitz zur europäischen Kulturhauptstadt erkoren wurde, standen einigen in ihrem Umfeld die Tränen in den Augen. Wie viele junge Menschen werden Nina Kummer, Lotta Kummer und Johann Bonitz vom Idealismus getrieben. Sie haben den Kampf aufgenommen für ein Morgen ohne die Geister von gestern.



Blond: Perlen. Beton Klunker/OMN