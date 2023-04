„First Two Pages Of Frankenstein“: Wie klingt die heiß ersehnte Platte von The National?

Es heißt, The National standen vor dem Aus. Nun erscheint „First Two Pages Of Frankenstein“. Doch bekommen die Fans die unverkennbare The-National-Melancholie?

Als The National im Sommer 2022 in der Zitadelle Spandau auftraten, wollte eine Freundin von mir nicht mitkommen auf das Konzert, sie sagte, das sei doch eine Alte-Männer-Band. Da hatte sie natürlich recht. Auch amerikanische Indie-Musiker aus Cincinnati in Ohio werden nicht jünger, es ist wirklich zum Verzweifeln.

Tatsächlich läuft es bei alternden Bands oft so, dass eines Tages nicht viel geblieben ist außer der Name. Ein paar Hits von früher natürlich auch, ansonsten Lähmung, Abstieg sogar. The National aber beweisen mit ihrem neunten Album erneut, dass es so nicht kommen muss. „First Two Pages Of Frankenstein“ ist eine Rückbesinnung auf das, was diese Band am besten macht. Und immer wieder neu erfindet.

Nachdem Album Nummer acht, „I Am Easy To Find“, mit vielen Gastkünstlern orchestraler ausfiel als gewohnt, überladen zum Teil, ist der Sound nun wieder reduzierter. Das zeigt schon der erste Titel „Once Upon A Poolside“. Frontmann Matt Berninger – leicht kratziger Bariton – hätte kaum einen passenderen Begleiter finden können als den sanften Singer-Songwriter Sufjan Stevens. Beide brauchen nicht mehr als ein Klavier, ein simples Motiv, und man ist mittendrin in der The-National-Melancholie.

Diese Stimmung trägt „First Two Pages Of Frankenstein“. Der Name ist an Mary Shelleys Schauerroman angelehnt. Wie so oft handeln viele The-National-Songs von Abschied und Verlust, von Tiefen des Lebens. Wenn man liest, dass Berninger im Jahr 2021 schwere Depressionen plagten, die Band zuletzt sogar vor der Auflösung stand (diesmal wirklich!), wäre alles andere auch eine Überraschung gewesen.

Trotzdem haben auch solche Lieder auf das Album gefunden, die diese Schwere rhythmisch durchbrechen; solche, bei denen man mitwippen kann. Tanzen wäre zu viel bei The National. „Tropic Morning News“ zum Beispiel, bei dem Berningers Frau Carin Besser mitschrieb. Oder „Eucalyptus“. Der Song handelt von einer gescheiterten Beziehung, von den vielen Dingen, die man nicht behalten will: „What about the glass dandelions? / What about the TV screen? / What about the undeveloped camera? Maybe we should bury these.“

Und klar, der Song, der verträumt beginnt und sich immer weiter aufbäumt, bis zu einem hymnischen Crescendo am Schluss, fehlt auch auf diesem The-National-Album nicht: „This Isn’t Helping“ singt die Band gemeinsam mit Phoebe Bridgers, die wie auch Sufjan Stevens immer dezent im Hintergrund bleibt. Das einzige echte Duett ist „The Alcott“ mit Taylor Swift, die Aufarbeitung einer Ehe. Swift schenkt der Band eine seltene poppige Facette.

Statt der Trennung habe man es geschafft, „alles aus einem anderen Blickwinkel anzugehen, und dadurch sind wir in einer gefühlten neuen Ära für die Band angekommen“, sagt Gitarrist und Pianist Bryce Dessner. Neu bedeutet in diesem Fall: bewährt, gut, ganz bei sich selbst. Also Berninger und die Brüderpaare Dessner und Devendorf. Mehr brauchen The National eigentlich auch nicht. Diese Band darf gerne noch viel älter werden.



The National: First Two Pages Of Frankenstein. 4AD/Beggars, 2023