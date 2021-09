Berlin - Das neue Album von Silly, „Instandbesetzt“ heißt es, präsentiert neu produziertes Liedgut aus der über vierzigjährigen Bandgeschichte. Es ist ein Dokument der rückwärtsgewandten Tapferkeit und des blinden Durchhaltens. Die Band um Ritchie Barton (Keyboard, seit 1982), Uwe Hassbecker (Gitarre, seit 1986) und Jacki Reznicek (Bass, seit 1987) musste den frühen Krebstod von Tamara Danz (1952-1996) verarbeiten, den Einbruch ihrer Bedeutung nach dem Ende der DDR, sie musste sich ermahnen lassen, als sie aufhörten zu spielen, und gegen Anfeindungen erwehren, als sie wieder anfingen mit neuen Sängerinnen und beachtlichem Erfolg. Von alledem, was nach 1989 mit dieser Band passierte, weiß ich so gut wie nichts. Unsere Wege haben sich in aller Freundschaft getrennt, mein Interesse für das, was ich kannte, war abgeflaut, als sich die Welt öffnete.

Aber Silly war mir einmal wichtig oder zumindest gegenwärtig, ich merke es daran, dass einige Titel in beeindruckender Vollständigkeit in meinen Hirn- und Herzschichten abgelegt sind, mitsamt Text, Instrumentaleinsätzen und den dazugehörigen Erinnerungsbildern mit verflossenen Freundinnen, Dachpappegeruch und besserem Wetter als heute. Zum Beispiel: Der eben für 25.000 Ostmark erworbene, aus Ersatzteilen zusammengeschraubte rote Wartburg, mit dem meine Familie im Sommer 1989 durch Polen und die baltischen Sowjetrepubliken schaukelte, verfügte sensationellerweise über ein Autoradio mit Kassettendeck, in dem das Album „Bataillon d’amour“ in Dauerschleife lief, mit Betonplattenfugen und Schlaglöchern als zusätzlicher Rhythmusspur. Ein halbes Jahr später musste das Auto für 90 Mark West verschrottet werden, und ich weiß nicht, ob wir die Kassette vorher rausgenommen haben. Es wurde ja sehr viel weggeschmissen, aber vieles ist eben noch da, erhalten auf gereiften Biomasse-Tonträgern, siehe oben.