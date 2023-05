International Baby: Der Berliner Kean Farrar mit seiner Fernweh-EP „Flower Market Site“

Die Chancen stehen gut, dass viele Menschen beim Sex schon mal ein Lied von Kean Farrar gehört haben. Vor allem seinen bislang größten Hit „Heartthrob“. „100 Pro!“ sagt Kean Farrar sanft, als wir ihn in Kreuzberg treffen, und schmunzelt. „Ich sehe ja, in welche Playlists er gepackt wird!“ In dem Song singt Farrar verführerisch von potenten Lippen, vom Verlangen nach Sex und Melatonin: „Can we fuck, can we go home tonight?“