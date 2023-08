Jamel rockt den Förster: Danger Dan begeistert an Tag zwei beim Festival im Nazidorf

Nur erhöhter Schlafmangel oder starke Erschöpfung lassen die Besucher hier beim „Jamel rockt den Förster“-Festival schlafen in der Nacht von Freitag auf Samstag. Viele Lautsprecher in der Campervan-Landschaft bleiben durch die Nacht weg an. Klarer Favorit der Hobby-DJs beim Festival ist, wie auch tagsüber, das Berliner Rap-Trio K.I.Z.. Der Weg zum Dixieklo und zurück gleicht einem K.I.Z.-„Greatest Hits“-Mixtape. Die Hoffnung einiger Festivalbesucher, einen Liveauftritte der Jungs in Jamel zu sehen, wird allerdings nicht aufgehen. Dennoch sind die musikalischen Gäste, die beim womöglich wichtigsten Festival Deutschlands auftreten, prominent, wie auch in den vergangenen Jahren.

Am Freitag wie am Samstag sind dreitausend Besucher vor Ort, die Kulisse des winzigen Dorfes und die zugeparkten umliegenden Feldern lassen die Zahl jedoch deutlich höher wirken. Vor der großen Bühne ist an beiden Abenden das Menschenmeer den Hügel hoch dicht gedrängt; es wird darum gebeten, dass Menschen, denen der Druck zu stark wird, ihre Hand heben.

Das Anstehen am Eingang des Festivalgeländes dauert allerdings am zweiten Tag deutlich kürzer: Menschen haben bereits ihre Armbänder mit dem Motiv des Festivals; ein Förster mit blauem Auge. „Jamel rockt den Förster“ findet auf dem Grundstück der Lohmeyers statt, dem ehemaligen Forsthof von Jamel. Kleinere Abschnitte des Hofes, die offensichtlich gärtnerische Aufmerksamkeit erhalten, sind abgezäunt worden. Überall sonst ist es sehr voll.

Veranstalterin Birgit Lohmeyer betont am Samstagnachmittag Interview mit der Berliner Zeitung, das Festival werde vor dem Hintergrund steigender rechter Gewalttaten und Aufmärsche „leider immer wichtiger“. Trotzdem müsse es frustrierend sein für die Neonazis, gegenüber ihren „stramm erzogenen Kindern“ in Erklärungsnot zu geraten. Die würden vielleicht Fragen stellen wie: „Was sind das für Leute auf der anderen Seite, wieso sind das so viele und wieso spielt dann vielleicht sogar die Lieblingsband bei denen auf der Bühne?“ Solche Reaktionen fände Birgit Lohmeyer schön, wie sie sagt.

Jamel rockt den Förster: Festival als Hilfeschrei gegen die Dorf-Nazifizierung

Am Anfang war das Ziel noch etwas anderes. In dem Versuch, Öffentlichkeit zu schaffen, veranstalteten die Lohmeyers seit 2007 ein sehr, sehr kleines Musikfestival. Mit den Worten von Lohmeyer: „Es ging uns darum, einen Hilfeschrei in die Welt zu setzen, schaut mal was hier gerade passiert!“ Die Lohmayers waren 2004 nach Jamel umgezogen und hatten die Nazifizierung des Dorfes von Beginn an mitbekommen. Seit 2007 ist das Festival jährlich gewachsen und über die Jahre ist die Liste der großen Künstler lang geworden: die Toten Hosen, Die Ärzte, Fettes Brot, ZSK, Beatsteaks, Herbert Grönemeyer, Caspar, Marteria, Deichkind. Und viele mehr.

Horst und Birgit Lohmeyer veranstalten das Festival, um Öffentlichkeit für die Situation in Jamel zu schaffen. Andreas Hornoff

Birgit Lohmeyer erzählt uns, dass eigentlich unter den Rechten jedes Jahr auch eine Gegenparty stattfinde, unter dem Namen „Grillen gegen Links“; so sei auch die andere Seite der Polizeiabsperrung normalerweise gut gefüllt während der Festivaltage. Dieses Jahr zum ersten Mal nicht. Lohmeyer glaubt, es liege an einer neuen Strategie der Rechtsextremen. Nach dem Vorbild von Sven Krüger (der seit 2019 über die „Wählergemeinschaft Heimat“ im Gemeinderat von Gägelow sitzt) inszeniere man sich zunehmend möglichst seriös. Auch Krüger tue so, als habe er mit Gewalt nichts am Hut. Lohmeyer sieht es anders: „Gut, dafür hat er ja seine Leute.“

Der bekannte vorbestrafte Rechtsextremist Krüger sei indes bei den „Hammerskins“ international vernetzt und lade oft groß ein. Auch rechte Jugendliche aus der Region würden oft nach Jamel pilgern. Die Attraktivität könne sie nachvollziehen, man fühle sich zusammen stark und könne „quasi ungestraft seine Gewaltphantasien ausleben“. Auch viele Orte rund um Jamel seinen Hotspots der rechten Szene.

Lohmeyer begrüßt jedoch, dass sich in Grevesmühlen eine junge Gegenbewegung im Zuge der Upahl-Proteste gegründet hat, die hauptsächlich aus Betroffenen rechter Gewalt bestehe. „Nur die Nazis sind bei uns leider immer in der Überzahl.“ Die Neonazis rund um Sven Krüger seien bei den Upahl-Protesten, wo ein Containerdorf für Asyl-Bewerber gebaut werden soll und tumultartigen Szenen für bundesweite Schlagzeilen sorgten, „in der ersten Reihe dabei gewesen“.

Jamel rockt den Förster: Die Akkus sind auch noch bei Danger Dan voll

Das „Jamel rockt den Förster“-Nachmittagsprogramm am Samstag eröffnet, nach einem Jugend-Theaterspiel, die Band Berlin 2.0, die jedoch merkwürdigerweise aus Stuttgart kommt. Haare fliegen durch die Luft, das Publikum wird von Minute eins an angeschrien. Einigen ist es zu laut, es bildet sich eine Schlange an Menschen, die die anderen Angebote auf dem Festivalgelände erkundigen möchten. Der Rest tanzt mit. Die Band erzählt, sie sei auf der Anreise in Wismar mit einem Hitlergruß begrüßt worden, die Begrüßung auf dem Festival gefalle ihnen deutlich besser. Frontsängerin Elena Wolf erzählt, sie musste am Morgen über die Fäkalien-Attacke auf Beatrice von Storch schmunzeln, „manche Sachen gehören eben zusammen“.

Auch der nächste Act bringt viel Energie auf die Bühne, von der Hamburger Rapperin Finna werden viele der älteren Rocker im Publikum noch nie gehört haben, aber noch während des Auftritts scheinen auch jene zu Fans zu konvertieren. Es war, das wissen wir von Lohmeyer, eine bewusste Entscheidung, sich beim Festival-Lineup dieses Jahr nicht nur auf den Rock der alten, weißen Männer-Bands zu verlassen. Zur Zukunft des Festivals sagt Birgit Lohmeyer übrigens: „So lange wir können, werden wir weitermachen. Und dann finden wir hoffentlich Leute, die für uns übernehmen.“

Den Abschluss für dieses Jahr macht am Samstagabend, nach den Bands Turbostaat und Blumfeld, ein besonders bekanntes Gesicht. Nachdem er durch eine aufgezeichnete Audio-Botschaft von Jan Böhmermann angekündigt worden ist, sitzt stilecht in roter Bomberjacke Danger Dan hinter seinem Keyboard. Der Rapper, der in Berlin wohnt, hatte bereits vor zwei Jahren den Samstagabend des Festivals gespielt. Nach einigen Liedern teilt er sich die Bühne mit einem kleinen Streichorchester.

Zwischenzeitlich wird der Jameler Forsthof zum Lichtermeer, als die Menschen ihre Handytaschenlampen hochgehalten. Dass dafür nach zwei Tagen noch der Akku reicht, spricht zweifelsfrei für spannende Bühnenprogramm auf „Deutschlands wichtigstem Festival“, wie es die Künstler und die Lohmeyers immer wieder nennen. Der ganz große Moment des Abends kommt, als Danger Dan seine Hip-Hop-Klavierballade „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ anstimmt. Das Publikum kennt den Text Wort für Wort und singt auch dementsprechend mit. Das rockt!