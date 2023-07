Es war eine kleine Schallplatte in einer mit hippiemäßig stilisierten Blumen bedruckten Behelfsverpackung aus Papier. Ich wette, Mick hat bis heute keine Ahnung, dass die dort ganz offiziell für jedermann zum Kauf angeboten wurde. In einem regulären Laden. Es war eine Single.



Keine LP. Sie drehte sich nicht wie die großen 33 Mal pro Minute, sondern deutlich schneller, nämlich 45 Mal. Meine Drehzahl damals war mindestens 120 und entsprach der eines 21-jährigen Schauspielstudenten in Ost-Berlin.

Moskau 1987

Zusammen mit meinem Freund Tobias, der Bühnenbildstudentin Katrin, einem Regiestudenten namens Reinhard und unserem Dozenten Mewes hatten wir eine kleine Inszenierung aufs Parkett des BAT in der Belforter Straße geschmissen. Als Text diente uns die Novelle „Lenz“ von Georg Büchner. Es ging um den schizophrenen Dichter Jakob Michael Reinhold Lenz. Schizophren war das Schlüsselwort, genauso empfanden wir damals unser Leben. Wir spielten den Dichter also zu zweit, gekleidet nur in weiße Baumwollunterhosen der Sowjetarmee. Ob es an den Unterhosen lag, ist unklar, jedenfalls sollten wir im April 1987 mit unserem Stück nach Moskau fahren, um es dort auf der Studiobühne des Künstlertheaters vorzuführen. Mick hatte keine Ahnung davon. Wie auch? Es dauerte noch drei Jahre, bis er nach Ost-Berlin kam und mit seinen Rolling Stones hier spielte, auf der Radrennbahn Weißensee, am 13. August 1990, dem Jahrestag des Mauerbaus.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Auch in Moskau gab es Schauspielstudenten jeden Geschlechts, auch die brachten es auf beachtliche Drehzahlen. Gorbatschow hatte bereits sein Alkoholverdikt gesprochen, weswegen er in Moskau nur noch „Genosse Mineralsekretär“ genannt wurde. Man musste also einen Taxifahrer finden, der ein paar Flaschen unter seinem Sitz spazieren fuhr und zu moderaten Preisen illegal abgab. Rechnet man die 45 Umdrehungen des Wodkas noch dazu, ergab sich eine Menge Fliehkraft auf diesem Gastspiel.

Mick Jagger, wie gesagt, hatte keinen blassen Schimmer. Er wird sich in diesen Tagen zeitgleich irgendwo auf dieser Welt gefragt haben, ob und wie er seinen 44. Geburtstag feiert. Wen er einlädt und was er anzieht. Es ging immerhin um eine Schnapszahl. Gibt’s das überhaupt in England, Schnapszahlen? Damals dürften biologisch-dynamische Kräutertees, morgendliche Ingwershots, tägliches Yoga und sonstiges Anti-Aging jedenfalls noch in weiter Ferne gelegen haben. Genauso wie bei mir.

Jan Josef Liefers vor 25 Jahren United Archives/imago

Fisch oder Fleisch? Beatles oder Stones

Ich weiß nicht, warum es in Moskau diese kleinen Schallplatten einfach so gab. In der DDR wurde Musik der Rolling Stones auf Parteigeheiß öffentlich nicht gespielt. Sowjetische Raubkopien waren das, schätze ich mal, nix mit Urheberrechten und Vertriebslizenzen, aber trotzdem angeboten in offiziellen Plattenläden. Ich kaufte zwei dieser kleinen Scheiben, auf einer stand in kyrillischen Buchstaben „vokalno-instrumentalnyi ansambl Rolling Stouns“, auf der anderen „vokalno-instrumentalnyi ansambl Bitls“.

Im April 1987 in Moskau wusste ich nicht, dass man sich entscheiden muss. Ich hatte noch keinen dieser beliebten Fragebögen vorgelegt bekommen, die unterhaltsam sein, gleichzeitig aber auch tiefe Einblicke geben sollten und Fragen enthielten wie: Kaffee oder Tee? Berge oder Meer? Bier oder Wein? Fisch oder Fleisch? Beatles oder Stones? Früher hätte ich wohl Beatles geantwortet, aber nicht heute! Heute hat Mick Geburtstag, er wird fucking 80! Auf die kleine illegale Single aus Moskau hatten sie im Presswerk „Lady Jane“ und „Paint it Black“ gedrückt. Die höre ich heute, ihm zu Ehren. Mick hatte keine Ahnung, so viel ist klar. Aber wenn er heute vor sein Schloss an der Loire tritt, liegt unten auf der Fußmatte die Berliner Zeitung. Er liest sie, während er seine overnight oats löffelt, und dann kriegt er endlich eine Ahnung. Happy Birthday, Mr. Jagger.