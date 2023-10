Jazzfest Berlin: Megafeier des wieder hippen Genres, das die Regeln über den Haufen wirft

Zwanzig Finger beackern unermüdlich die Klaviatur. Alexander von Schlippenbach und Aki Takase wiederholen fast schon stur ihre dichten Dissonanzen, bis einer den Anstoß zum Akkord- oder Taktwechsel gibt. Und dann hacken sie andächtig weiter. Die Musik, die das Jazz-Ehepaar in einer Szene des Dokumentarfilms „Tastenarbeiter“ von Tilman Urbach darbietet, ist nichts für schwache Nerven. Premiere feiert der Film am Donnerstag, dem 2. November, auf dem Jazzfest Berlin – eben jenem Festival, das den musikalischen Dialog dieser beiden Protagonisten wohl erst möglich gemacht hat. Denn nicht nur, dass die japanische Pianistin Takase beim Berliner Jazzfest 1981 ihr erstes Europakonzert spielte und mittlerweile seit Jahrzehnten in Berlin lebt; sondern das Jazzfest bietet eben auch genau den Raum für Experimente, der neue, nicht konforme Musik entstehen lässt.

Diesen Raum öffnet das Festival dieses Jahr zum 60. Mal. Die Jubiläumsausgabe huldigt zum einen alten Freunden und Bekannten, wie etwa Schlippenbach und Takase, die ihre vierarmige Flügel-Impro am Eröffnungs-Donnerstag zum Besten geben. Zum anderen ruhen sich die Veranstalter nicht auf den Klängen alter Meisterinnen und Meister aus, sondern folgen vor allem der Devise, Neues und Etabliertes zusammenzubringen. Viele Konzerte von internationalen Acts entstehen dabei in Zusammenarbeit mit der Berliner Musikszene. Gemeinsam wird improvisiert und Neues erschaffen.

Zu Gast beim Jazzfest Berlin: Aki Takase und Alexander von Schlippenbach. Dirk Bleicker

Die große Anzahl an namhaften Jazzern, die in unterschiedlichen Kombinationen zusammenfinden, geht ein wenig zulasten der Übersichtlichkeit. Den einen oder anderen Namen sucht man vielleicht länger im Programm oder übersieht ihn, weil er hier eventuell Teil eines neuen, andersnamigen Projekts ist. Ein Luxusproblem, das man als Gast nicht unbedingt auflösen muss. Denn die Abendveranstaltungen im Haus der Berliner Festspiele fassen meist gleich drei Konzerte mit nur einem Ticket. Hinzu kommen kleinere Konzerte in den legendären Berliner Jazz-Clubs Quasimodo und A-Trane, für die man auch Kombitickets kaufen kann. So kann man sich von der einen oder anderen Besetzung einfach überraschen lassen.

Am ambitioniertesten wird der explorative Ansatz des Festivals am Samstag, dem 4. November, verfolgt: Auf der großen Bühne im Haus der Berliner Festspiele stellt erst die schwedische Komponistin Ellen Arkbro ihr neues Duo-Projekt mit Pianist Johan Graden vor. Das klingt zumindest in der Studioversion weniger nach Arkbros früheren meditativen Gitarren-Soundwellen, sondern fast, als hätte Radioheads Thom Yorke gemeinsam mit Björk eine angenehm-reflektierte Jazz-Platte produziert.

Für Szenekenner steht hier mit Petter Eldh auch in der zweiten Reihe ein bekanntes Gesicht. Der Schwede, der wie Arkbro in Berlin lebt, machte sich in den letzten Jahren unter anderem mit seinem Projekt Koma Saxo einen Namen, stellt sich an diesem Abend aber ganz in den Dienst des Duos. Anschließend schickt die Berliner Saxophonistin Silke Eberhard ihr Big-Band-Projekt Potsa Lotsa XL in eine Zusammenkunft mit der Chicagoer Band Zooid; angeführt von Jazz-Urgestein Henry Threadgill, der eigens für diese Fusion komponierte Stücke im Gepäck hat. Auch hier wird nicht nur in der Besetzung, sondern auch inhaltlich dem Innovationsgedanken gefolgt. Threadgill hat seine eigene Kompositionstechnik entwickelt, die die Töne in andere Beziehungen zueinander setzt als in klassischen Akkorden. Die Musiker müssen so jenseits der ihnen bekannten und einstudierten Muster improvisieren.

Jazz-Urgestein Henry Threadgill hat eigens fürs Jazzfest komponierte Stücke im Gepäck. Peter Gannushkin/Berliner Festspiele

Der Besuch Threadgills steht für eine weitere Konstante des Jazzfests: die Verbindung zu Chicago und der dort gegründeten AACM, der Association for the Advancement of Creative Music. Immer wieder kamen und kommen Künstler aus dem Dunstkreis der aktivistischen Musikervereinigung. Die wurde 1965 ins Leben gerufen – also ein Jahr nach der ersten Ausgabe des Jazzfests. Am Sonntag, dem 5. November, widmet sich das Festival mit „Sonic Dreams: Chicago“ einen ganzen Abend lang der AACM-Geburtsstadt. Zwei Bands, so vollgepackt mit den treibenden Akteuren der amerikanischen Metropole, dass man sie nicht alle aufzählen kann. Und sie laden dazu ein, ihnen nahezukommen und mit der Musik zu interagieren. Die Besucher können sich an diesem Abend auf der Bühne frei bewegen und sich dem musikalischen Rausch der All-Star-Formationen hingeben.

Ein weiterer Schwerpunkt bei dieser Jazzfest-Ausgabe ist die Stimme. Stehen im Jazz oft die Instrumentalisten an Blasinstrumenten oder Klavier im Vordergrund, haben im diesjährigen Jazzfest-Programm Vocal-Beiträge ihren festen Platz. Neben der Spoken-Word-Künstlerin Moor Mother, die ihre Worte auf den treibend-perkussiven Sound der Irreversible Entanglements aus (natürlich!) Chicago treffen lässt, ist vor allem die Kooperation des Festivals mit Berliner Nachwuchschören bemerkenswert.

Jazzfest Berlin: Was muss man über Bord werfen, um den Jazz voranzubringen?

Ein Mädchen- und ein Knabenchor begleiten zur Eröffnung am Donnerstagabend, im gesamten Konzertraum verteilt, das französische Quartett Novembre mit ihren Stimmen und Perkussion. Um der Experimentierfreude bei diesem Festival vollends gerecht zu werden, stoßen zur Band und zu den Chören hier noch Celli und ein weiteres Trio mit Gesang. Die große Besetzung leitet so am Eröffnungsabend über zum vierarmigen Pianospiel des eingangs erwähnten Ehepaars Schlippenbach/Takase. Eine sicherlich nicht ganz versehentliche Abfolge von Nachwuchs und Seniorität. Denn zum Jubiläum setzt sich das Festival auch mit der Rolle von Institutionen bei der Vermittlung von Jazz auseinander.

Wie passen freie Improvisation und schulisches Lernen zusammen? Wie viel muss man von vorigen Musikergenerationen konservieren und wie viel über Bord werfen, um den Jazz voranzubringen? Fragen, die Genregrößen auf der Website des Jazzfest im Rahmen der Beitragsreihe „(Un-)Learning Jazz“ zu Recht aufwerfen. Denn das Genre findet auch bei Jüngeren so viel Anklang wie schon lange nicht mehr. In Berlin ist neben dem Jazzfest vor allem das X-Jazz-Festival in den letzten Jahren ein guter Gradmesser dafür, wie hip das Genre ist.

Doch das Jazzfest tritt nicht in Konkurrenz zu dem Kreuzberger Clubfestival, das den Jazz mehr als Ausgangspunkt für HipHop, Afrobeat und Funk-Shows interpretiert – sondern setzt sich eher mit dem auseinander, was in der experimentellen, auch akademischen Szene passiert. In seiner 60. Ausgabe lotet das Festival nun aus, wie auch der institutionelle Kontext weniger elitär gestaltet werden kann. Etwa mit einem mehrtägigen Jazz-Workshop für Kinder in Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen wie der Arche. Denn auch ohne Bass-Beats kann Jazz heute begeistern, wenn man den jungen und alten Künstlern Raum zu dem gibt, was das Genre seit jeher auszeichnet. Freies Spiel, in dem Formen und Regeln zwar Fundamente der Musik sein können, aber gerne auch mal über den Haufen geworfen werden dürfen.



Jazzfest Berlin Haus der Berliner Festspiele, A-Trane, Quasimodo, Gedächtniskirche, 2. bis 5. November, Details auf berlinerfestspiele.de/jazzfest-berlin