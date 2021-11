Berlin - Niemand würde zögern, dem Jazz den Status des musikalischen Schmelztiegels schlechthin einzuräumen. Ein Umstand, der sich beim diesjährigen Jazzfest besonders aufdrängte und von den per Livestream umgesetzten Städtepartnerschaften mit Kairo, Johannesburg und Sao Paolo unterstrichen wurde.

Während etwa die in Osaka geborene und seit 1987 in Berlin lebende Pianistin Aki Takase am Freitag in der Betonhalle des Silent Green mit ihren „liebsten, schönsten jungen Männern“ – so stellte sie ihre Band vor – eine wirre Post-Bop-Aktion mitsamt hübsch angestaubtem DJ-Scratchen auf die Bühne brachte, gerieten per Video-Link-up diverse Performances aus über 10.000 Kilometern Entfernung in unseren Schoß. Der südafrikanische Bassist Shane Cooper etwa konnte am Samstag per Live-Stream in der Betonhalle auf vier Leinwänden dabei beobachtet werden, wie er mit seinem Ensemble in einem coronabedingt dünn besuchten Johannesburger Veranstaltungsort südafrikanisch-filmische Harmonien, Glitch-Beats und traditionelle Obertonflöten zusammenbrachte.

Bevor die angekündigte Tänzerin Lulu Mlangeni hinzukam, wurde der Live-Stream, einer avantgardistischen Medienperformance gleich, abgewürgt, damit dem Berliner Jazzfest vom European Jazz Network der Preis für abenteuerlustige Programmierung überreicht werden konnte. Später begeisterten noch zerdehnte Gesänge der türkischen Musikerin Cansu Tarikulu unter Mitwirkung des New-Yorker Altmeisters der dekonstruiert dengelnden E-Gitarre, Marc Ribot.

Durch die Mangel der Musikgeschichte

Bereits am Abend zuvor lieferte der Trompeter Nate Wooley den Höhepunkt des Festivals, als er mit einem 16-köpfigen Ensemble in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche den sechsten Teil seines Projekts „Seven Storey Mountain“ präsentierte. Zu Beginn und Ende sang ein Chor eine Melodie der feministischen Liedermacherin Peggy Seeger. Subtile Drones vom Playback intervenierten, die dann von den vorm Altar platzierten Instrumentalisten aufgegriffen und durch die Mangel der Musikgeschichte gedreht wurden.

Steve-Reich-artige E-Piano-Muster erschienen und ertranken, und die vom Experimentalmusiker C Spencer Yeh und der Singer-Songwriterin Samara Lubelski gespielten Geigen-Drones evozierten La Monte Young und Tony Conrad. In den Mikro-Loops des Gitarristen Julien Desprez lebte indes Lou Reeds oft verkanntes Krachwerk „Metal Machine Music“ ebenso auf wie die Endzeit-Rückkoppelungen von Sonic Youth; im höheren Register quietschte Desprez gar wie ein überblasenes Saxophon von Free-Jazz-Pionier Albert Ayler.

All dies schmolz und schwoll in eine mächtige Lärmwand spirituellen Ausmaßes, in der einzelne Elemente – inklusive Wooleys eigenes Spiel - nicht mehr auszumachen waren; der Schmelztiegel in letzter Konsequenz.