Die 16-jährige Kim in Jan Weilers amüsantem neuen Roman „Der Markisenmann“ findet die Puhdys, Silly, City und die ganze DDR-Rockmusik dermaßen ätzend, dass sie es nicht aushält, wenn ihr Vater so etwas im Auto hört. Die Ost-Leserin sinniert erschrocken: Wirklich? So schlimm klingen die alten Hits in jungen Ohren?