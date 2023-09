Der enorme Applaus, den Joana Mallwitz nach ihrem ersten Konzert als Chefdirigentin des Konzerthausorchesters entgegennehmen kann, ist zugleich Begeisterung über eine hervorragende musikalische Leistung wie Freude darüber, dass nun einem der vielen Berliner Orchester endlich eine Frau zur künstlerischen Leiterin erkoren wurde. Mallwitz mag derlei Aufmerksamkeit auf ihre Pionierrolle nicht, aber hier sei es einmal betont: Es ist zutiefst berührend, dass das Männermonopol auf Chefstellen in dieser Stadt endlich gebrochen, dass hier einmal echte „Sichtbarkeit“ jenseits akademischer Distinktionssprachspiele hergestellt wurde. Das gesteigerte Interesse an ihrem Einstand verdient sie indes durch ihre Leistungen.

Diese beruhen auf der durchaus persönlichen Kombination von Rationalität und Begeisterung. Die Einführungsveranstaltung, die sie selbst eine Stunde vor dem Konzert gestaltet, verleiht beidem Ausdruck. Sie erklärt, warum sie welches Stück ausgewählt hat – Sergej Prokofjews „Symphonie classique“ etwa wegen ihrer Mischung traditioneller und humoristisch moderner Züge, die auch ihre eigene Arbeit mit dem Orchester und dem Haus prägen soll.

Am intensivsten widmet sie sich der Ersten Symphonie von Kurt Weill, dem Werk eines 21-Jährigen. Sie demonstriert am Klavier den Anfang und erklärt dem Publikum die harmonischen Strukturen: Das ist einerseits anspruchsvoll – „über jeden Akkord könnte man eine halbe Stunde sprechen“ –, andererseits muss das Publikum mit solchen technischen Dingen konfrontiert werden, um der um sich greifenden Entfremdung von Kunst als etwas Gemachtem zu begegnen. Bei Gustav Mahlers Erster macht sie darauf aufmerksam, wie der Kopfsatz den großen Finaldurchbruch vorwegnimmt und das Finale diese Vorwegnahme übersteigt.

Man kann das in ihrer Interpretation hören: Nach dem Durchbruchsmoment treibt sie den Kopfsatz rasch zum Ende. Der effektvoll durchlöcherte Schluss – „mein Held schlägt eine Lache auf“, sagte Mahler – bekommt einen strukturellen Sinn: Er ist das Gegenteil des kompakten Triumphs, der dem Finale vorbehalten bleibt. Dieser interpretatorischen Ausrichtung aufs Finale ist das relativ rasche Tempo des ersten und dritten Satzes geschuldet; das Scherzo erklingt mit enormer Wucht, der Trauermarsch so fahl, aber auch in seinen präzisen Tempoverhältnissen so gebrochen wie nur möglich.

Prokofjews „Symponie classique“ am Konzertbeginn zeigte Orchester und Dirigentin vom ersten Akkord an in schönster Einmütigkeit: Die Musiker des Konzerthausorchesters artikulieren mit einer Freude, die jede Stelle belebt und Licht auch auf weniger beachtete Stellen fallen lässt – und dazu kommt ein jugendlicher Übermut, der einfach Spaß macht: Nach den würdigen 60- bis 80-Jährigen, die dem Orchester zuletzt vorstanden, ist die 36-jährige Mallwitz eine sehr junge Chefin.

Viel Anfang und viel Hoffnung

Weill hat seine Erste nie gehört und nie überarbeitet. Mallwitz bringt viel Ordnung in dieses durchaus struppige Stück, sie schafft Charaktere, Zusammenhänge, kann aber auch nicht ganz kaschieren, dass Weill klanglich und formal gelegentlich des Guten zu viel getan hat. Dennoch zeigt ihr engagiertes Plädoyer für dieses Werk überaus interessante, vielversprechende Musik; man hofft, bald wieder durch seine labyrinthische Form sowie seine fantastischen und zugleich greifbaren Klänge – das Werk ist inspiriert durch ein sozialutopisches Drama von Johannes R. Becher – geführt zu werden.



Drei Erste Symphonien zur Eröffnung – viel Anfang, der Hoffnung auf eine lange Dauer der Ära Mallwitz macht.