Berlin - Der Auftritt der Berliner Barock Solisten im Rahmen der Serie „Originalklang“ der Berliner Philharmoniker brachte den Zuhörer am Mittwoch im Kammermusiksaal im wesentlichen zwei Erkenntnisse: Das Zusammenwirken von zwei Sängerinnen unterschiedlicher Generationen kann durchaus reizvoll sein. Die virtuose Russin Julia Lezhneva und die tiefgründige Schwedin Anne Sofie von Otter ergänzten einander auf überzeugende Weise. Die witzig-brillant vorgetragenen Verzierungen, insbesondere die Triller, von Lezhneva erklangen komplementär zu den abgeklärt-tiefgründigen Linien von Sofie von Otter. Vor allem bei Pergolesis „Stabat Mater“ gelangen den Sängerinnen berührende Momente.

Allerdings zeigte das Konzert auch: Es ist nach heutigen Maßstäben wohl nicht die optimale Lösung, Barockmusik auf modernen Instrumenten zu spielen. Das ist zur Gründungszeit der Berliner Barock Solisten definitiv ganz anders gewesen. Das Ensemble entstand aus dem Kreis der Berliner Philharmoniker mit dem höchst verdienstvollen Ansatz, das damalige Defizit der Philharmoniker im Bereich der Alten Musik zu beheben. Das war 1995, wenige Jahre nach Karajan, Chefdirigent war Claudio Abbado. Ja, damals konnte man wirklich froh und dankbar sein, dass Weltklasse-Musiker die Initiative ergriffen und sich der Aufführungspraxis nähert. Sie erkannten, dass man Alte Musik durch den Klangflächen-Stil der Orchester des 20. Jahrhunderts nicht adäquat wiedergegeben hatte.

Alte Musik neu verstehen

Nikolaus Harnoncourt sagte einmal, seine „Bekehrung“ zur Aufführungspraxis sei im Wiener Musikinstrumenten-Museum erfolgt: Er habe sich gefragt, wie es sein könne, dass Musik für so sinnliche Instrumente so langweilig klingen könne. In ganz Europa entstanden zu jener Zeit neue Ensembles, die mit alten Instrumenten die Alte Musik neu zu verstehen suchten – und vor allem bei jungen Zuhörern einen Boom für die Musik der Renaissance und des Barocks auslösten. Es geht hier nicht um Ideologie: Musik als Klangrede, wie Harnoncourt das nennt, kann man nur auf alten Instrumenten authentisch praktizieren. Das ist gewissermaßen ein physikalisches Naturgesetz. Der für die Spannungsauflösung von Dissonanzen entscheidende „Glockenton“ ist mit einem modernen Bogen nicht zu erzeugen. Der Verzicht aufs Vibrato ist keine Lösung. Auch die Besetzung ist entscheidend. Im Continuo verwendet man heute aus gutem Grund auch eine Laute, jedenfalls sollten es nicht zwei Celli und ein Violone sein, das ist zu laut und zu undifferenziert. Klangfarbe, Stimmung und Artikulation sind insgesamt entscheidend, damit Begleitung und Sänger verschmelzen. Auf dem Weg zu diesem Standard haben die Berliner Barock Solisten Pionierarbeit geleistet. Das Konzert am Mittwoch war eine Zeitreise, für die das Publikum zu Recht mit lebhaftem Applaus dankte.