Es ist eine Monstersingle, die Kae Tempest dem neuen Album vorausgeschickt hat. Mit beharrlichem Federn bedrängt uns der Elektrobass, die Drums klacken und zischen, dunkle Akzente drücken auf die Beats. Tempests Worte fließen als atemlose Litanei der Unübersichtlichkeit dahin. „More Pressure/ More Release/ More Relief/ More Belief/ More Distance/ More Reach“, listet der Chorus. Das Fazit: „Aber ich habe keine Ahnung – es ist einfach zu komplex“.

Spontan denkt man beim schweren Atem von „More Pressure“ natürlich ans pandemische Hin und Her von Maßnahmen und Lockerungen, von Mutmaßungen und Erkenntnissen. Aber das Stück könnte problemlos viele andere Gewichte auf die Schultern packen, vom Klima bis zum Krieg und zu den sozialen Konflikten, unter denen sich die Welt beugt. Sogar die Kontroverse um eine palästinensische Solidaritätspetition aus dem Umfeld der wegen antisemitischer Tendenzen umstrittenen BDS-Kampagne, die Tempest, jüdischstämmig, mit Familie in Israel, unterschrieben hatte. Nachvollziehbar seien die Bedenken, gerade in Deutschland, „vielleicht war ich naiv“, sagte Tempest damals, aber das Leid in Gaza sei „einfach zu entsetzlich“.

Resilienter und geduldiger werden

Tatsächlich jedoch geht es auf „More Pressure“ und insgesamt auf „The Line Is a Curve“, wie das Album heißt, darum, „die Stressmomente in einen neuen Kontext zu setzen, um daran zu wachsen, resilienter und geduldiger zu werden – aus dem immensen Druck frische Energie zu schöpfen“, so Tempest im New Musical Express (NME).

2020 hat sich Kate Tempest als trans und non-binär geoutet. Sie hat das Pronomen in den Plural verändert – „they“ statt „she“ – und sich damit, laut eigener Darstellung, vom langen Ringen mit auch körperlicher Scham und Angst befreit: „Nothing to want but more/ nothing to take but time/ nothing to prove“, rappt Tempest vorsichtig erleichtert auf einem Track.

Tempests fünftes Album (wenn man das Projekt mit Sound of Rum „Balance“ von 2011 mitrechnet) verlängert dennoch den Ansatz der bisherigen Arbeiten, wozu auch sechs Gedichtbände, ein Roman und vier Theaterstücke gehören, deren letztes, „Paradise“, und der jüngst erschienene Buchessay „Verbundensein“ bereits unter dem neuen Namen erschienen.

Angeregt von absurden Autoren wie Samuel Beckett und wild-wolkigen Romantikern von William Blake zum Wu-Tang Clan schaute sie – als Kate Tempest – mit präziser Sprachmacht und atmosphärisch elektronischen Beats auf Gentrifizierung und rasenden Materialismus, auf soziale Isolation und politisches Elend: „Let Them Eat Chaos“, das Meisterstück von 2016, fächerte die Welt in szenische Miniaturen aus London auf, eingerahmt zwischen der nüchternen Erkenntnis, „Europe is lost!“, und einem reinigenden Sturm zum Schluss, der, so fand sie damals, die Menschen im Bewusstsein eines größeren Ganzen vereinen möge, „einer emotionalen Wahrheit, die bei aller Aussichtslosigkeit auch einen Moment der Hoffnung bringt“.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Zuletzt, 2019, wirkte „The Book of Traps and Lessons“, produziert vom US-Großmeister Rick Rubin, als spiele es in der Ruhe nach diesem Sturm. Die Musik ambient-artig gedimmt, hatten die Texte nichts von ihrer Schärfe verloren, aber sie fanden den Ausweg im Blick auf Zärtlichkeiten, auf tanzende Körper und menschliche Gesichter: „„There is so much peace to be found – in people’s faces“, seufzten sie am Schluss.

Tempests Gesicht, die dicken Locken zu einem kurzen Schopf gestutzt, lächelt nun vom Albumcover. Wolfgang Tillmans, der vielleicht zärtlichste Fotokünstler der Welt, zeigt es in seltsam offener Intimität. „Ich wollte mein Gesicht zeigen“, schreibt Tempest zum Album, „und die Verletzbarkeit und Stärke des Porträts unterstreichen die Themen des Albums“.

Noch näher als sonst

Diese kreisen – ähnlich wie die beiden letzten Schriften – persönlicher getextet um Identität, Nähe, Selbstvergewisserung, mit Zeilen wie „Ich mache keine Pläne mehr/ ich treffe Entscheidungen“ oder „ich habe aufgehört zu hoffen – ich vertraue“.

Ein Ergebnis davon scheint eine gelöste Musikalität zu sein. Mitproduziert hat, wie auf den ersten Alben, Tempests Dauer- und Livepartner Dan Carey. Aber wo die beiden sonst eher die monochrome Elektronik bevorzugten, spielen sie hier bei allem Ticken, Tackern und Tuckern fast poppig variable Muster durch, vom gebrochen schroffen Beat von „Move“ zur kühl pulsenden Spannung von „More Pressure“ zur kuschlig psychedelischen Jam „These Are the Days“ (mit Tempests reaktivierter Band aus Teenagezeiten). „No Prizes“ inszeniert – geschrieben als diesmal seltenes Rollenspiel – ein strauchelndes Künstlerinnenleben per kargem HipHop-Beat. Aber im Refrain wird es vom überraschenden, warmen Soul Lianne La Havas’ zugespitzt, die wiederum nur als eine von mehreren Gaststimmen wie Grian Chatten von den irischen Post-Punks Fountaines D.C oder dem kalifornischen Brockhampton-Rapper Kevin Abstract die Stimmfarben erweitern.

Tempests Spoken-Word-Rap kommt uns noch näher als sonst und klingt in der songförmigen Umgebung entschlossen und dringlich. Die Texte gönnen sich mehr persönliche Unschärfen, aber die klare Kraft ihrer Bilder, die sie für ihre Unsicherheiten und tastenden Aufbrüche finden, zielen immer auf den größeren Zusammenhang, auf, so die letzten Worte, die „Fülle und die Glut dieses wundervollen Lebens“.

Kae Tempest: The Line Is A Curve (Virgin/Universal)