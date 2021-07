Berlin - Dieses schöne, sparsam intime und eigenwillige Folkalbum braucht eigentlich keinen weiteren Kontext. Aber es erhöht natürlich schon die Spannung, dass die Songs von der 2013 gestorbenen Schauspielerin Karen Black geschrieben und gesungen sind.

Black wurde berühmt als eins der zentralen und dank eines intensiven Silberblicks auch eindrücklichsten Gesichter des New Hollywood, der Autorenbewegung im US-Kino der späten 1960er- und 70-Jahre. Dank Oscarnominierung und Golden Globes kratzte sie lange, etwa mit „Airport 75“ und Hitchcocks „Familiengrab“, am Popcornruhm. Vor allem jedoch bewahrte sie sich eine entschlossene Unabhängigkeit, sie spielte Prostituierte auf LSD, skrupellose Mörderinnen, Diner-Kellnerinnen unter der sozialen Glasdecke und eine Post-Op-Transfrau in Robert Altmans „Come Back to the 5 & Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean“ von 1982.

Aus dem Geist des Outlaw-Hollywoods

Als die Nachfrage aus New und Old Hollywood nachließ, lieh sie ihr Feingefühl markant verletzbaren wie starken Figuren des Horrorgenres, in dessen Subkultur sie Divenstatus genoss. 2003 erhielt sie ihren letzten Preis (den Fangoria Chainsaw Award) für „Haus der 1000 Leichen“, das Regiedebüt des Hardrockers Rob Zombie.

Ganz überraschend kommen diese Songs nicht, zumal ja die Filmschaffenden des New Hollywood nicht nur die Jugendlichkeit, sondern auch die Outlaw-Haltung mit der jungen Popmusik gerade aus L.A. verband.

Black, Jahrgang 1939, hatte ihren ersten auffälligen Auftritt 1969 in Dennis Hoppers „Easy Rider“, und schon in ihrem ersten Hit, Robert Altmans ikonischem „Five Easy Pieces“ von 1971, spielte sie eine verhinderte Sängerin. Für ihre Songs und Performance als Countrystar in Robert Altmans Musikindustrieklassiker „Nashville“ kam sie 1976 sogar in die Grammyauswahl.

Aus dieser Zeit stammen diese 17 Stücke, die ihr Mann nach ihrem Tod in der Garage gefunden und die Cass McCombs nun – aus einem „buchstäblichen Haufen von Bändern“ – ausgewählt und hergerichtet hat. McCombs, hochgeschätzter Americana-Musiker, hatte Black schon 2009 in einem Duett gefeatured, ein gemeinsames Album war, sagt er, geplant.

Gerne hätte man sie schon früher gehört

Diese Nähe erweist sich als Glücksfall. Weil Combs die demoartigen Aufnahmen fast in ihrem Rohzustand belässt, wirken die meist nur von sparsamer Gitarre oder Klavier begleiteten, oft skizzenartig kurzen Lieder ziemlich modern. Die wenigen Countryrock-Stücke wie „I Wish I Knew the Man I Thought You Were“ (mit unbekannten Musikern) rumpeln ohne jeden Studioglanz; die Verweise auf US- und britische Folktradition ließen sich mit ihren freisinnigen Harmonien auch auf einem der sogenannten Freakfolk-Alben der letzten 15 Jahre finden. Mit ein paar Echos und Overdubs erinnern Stücke wie das eröffnende „Sunshine Of Our Days“ an die zarte Spröde von Adrienne Lenkers letztjährigem Corona-Refugium.

Und dabei scheint es, als habe McCombs zugleich ihre Schauspielrollen im Kopf gehabt, als habe er sie sich mit der Bandmaschine im Trailer am Filmset vorgestellt, während sie darauf wartete, von Jack Nicholson gedemütigt, von Charlton Heston in der Jumbosteuerung unterwiesen zu werden oder fiese Studententypen zu ermorden. Beinahe ätherisch, manchmal eigenartig Goth-nah, einmal mit verdrogter Schauerorgel, beschwört sie vergangene Lieben, kühl schnarrend schickt sie eine Liebe fort, mit dunklem Timbre wünscht sie sich rockend, „den Mann gekannt zu haben, für den ich dich gehalten habe“.

„Dreaming of You“ erinnert uns mit warmem Respekt an eine fast vergessene Schauspielerin als überaus begabte Künstlerin und lässt uns eine Sängerin entdecken, die wir liebend gerne früher kennengelernt hätten.

Karen Black – „Dreaming Of You“ (Kemado Records)