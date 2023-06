Die etwas zu sentimentale Salome: Massenets „Hérodiade“ an der Deutschen Oper

Clémentine Margaine singt in der Deutschen Oper die Titelrolle in der konzertanten Aufführung der „Hérodiade“ von Jules Massenet.

Clémentine Margaine singt in der Deutschen Oper die Titelrolle in der konzertanten Aufführung der „Hérodiade“ von Jules Massenet. Bettina Stöß

Manche Oper wird einfach von einer anderen über den gleichen Stoff hinweggefegt. Jules Massenet hatte da mehrfach Pech. Erst entwertete Giacomo Puccini seine „Manon“ mit seinem Erfolgsstück „Manon Lescaut“, dann fiel seine „Hérodiade“ nach der „Salome“ von Richard Strauss auf den Rang einer weiteren Oper etwas zu sentimentalen Zuschnitts zurück. In der Deutschen Oper Berlin erklang das Stück am Donnerstag in konzertanter Aufführung, die am Freitag wiederholt wird.

Wer den Stoff in der genialen Bearbeitung Oscar Wildes kennt, wird das Libretto der „Hérodiade“ schwerfällig finden. Und wer die knappe, kontrastreiche Vertonung von Strauss kennt, dem wird es schwerfallen, von der ausführlichen und nobel zurückhaltenden Musik Massenets nicht gelangweilt zu sein.

Das ist ungerecht – wie Geschichte zu sein pflegt. Denn die Partitur enthält wundervolle Stellen, und unter der musikalischen Leitung Enrique Mazzolas entfalten sie auch Wirkung. Das Orchester der Deutschen Oper zeigt gerade in Vorspiel und Zwischenspielen beeindruckende Momente eines vielfältig gestuften und stilbewussten Klangs dieser französischen Wagner-Nachfolge und zugleich Wagner-Distanzierung, und den Sängern stellt es melodisch dicht gefügte Unterstützung. Aber schon Camille Saint-Saëns hob jenes Duett zwischen Salomé und dem Propheten Jean – also Johannes dem Täufer oder dem Jochanaan bei Wilde – im ersten Akt besonders hervor, weil sich hier die Emotion aus dem unausgesetzten Melodisieren einmal zum kompakt Erinnerbaren verdichtet – mit dieser Fähigkeit konnte Puccini seinen Konkurrenten klar distanzieren.

Vergleichsweise konventionelle Charaktere

Es mangelt Massenet nicht an der Fähigkeit, die Personen zu charakterisieren – aber die Charaktere sind verglichen mit denen bei Strauss konventionell. Salomé ist hier nicht Femme fatale, sondern eine liebende junge Frau, der Nicole Car die schönsten Momente leidenschaftlicher Reinheit abgewinnt; ihre leuchtende Höhe kann jubeln und zugleich Verzweiflung zeigen, ohne jemals zu forcieren oder die souveräne Phrasierung zu zerreißen. Hérodiade ist hier keine von der Erziehung überforderte Mutter, sondern eine etwas einseitig böse Frau mit unklarer Geschichte, Clémentine Margaine singt das beeindruckend, aber vielleicht auch etwas vordergründig.

Aus der perversen Neigung Hérodes zu seiner Stieftochter gewinnt Massenet einen subtil schmierigen Lyrismus, den Etienne Dupuis kongenial erfasst und mit seinen Ausfällen gegen die römischen Besatzer verbindet. Der Prophet ist als einziger differenzierter gestaltet als bei Strauss; Matthew Polenzani gibt ihn mit enorm klarer Höhe, aber auch mit einer Dezenz, die ihn etwas farblos erscheinen lässt. Der von Jeremy Bines einstudierten Chor des Hauses ist in den schlagkräftigen Szenen eindrucksvoll, in den lyrischen klanglich noch entwickelbar.