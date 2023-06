Uraufführungen bei den Berliner Philharmonikern: „Schaut, wir spielen Musik von Frauen“

Sicherlich waren die Berliner Philharmoniker von den besten Absichten bewegt, als sie am Donnerstag die beiden Komponistinnen der Uraufführungen vorstellen wollten. Es geriet jedoch ziemlich unglücklich: Lisa Streich wurde aufs Podium gebeten, durfte dann aber kaum etwas sagen, sondern musste zuhören, wie Kirill Petrenko ihr das eigene Stück erklärte; auch Julia Wolfe wurde nicht gerade eindringlich befragt. Zwar wurde das Frau-Sein nicht thematisiert, aber die tendenziell sinnlose Ausstellung der Komponistinnen gab dieser ins Konzert verlegten Einführung doch das Gepräge einer Marketing-Aktion: „Schaut her, wir spielen Musik von Frauen!“ Was die Philharmoniker erstens nicht zum ersten Mal taten, was zweitens auch eher selbstverständlich als unter besonderer Betonung des Geschlechts geschehen sollte.

Denn in erster Linie schlägt die kulturelle Zugehörigkeit der Komponistinnen auf ihre Musik durch. Lisa Streich, geboren in Schweden, komponiert in der Tradition europäischer Expression und Individualität. Ausgehend von einer Art Choral in zart gebrochenen Akkorden in den Zweiten Violinen entfaltet sich „Ishjärta“ (Eisherz) als vielfältig schattierte Klangimprovisation. Ohne Scheu mischt Streich Dreiklänge hinein, die aber durch eine leicht verschobene Intonation ganz neue Farben und Ausdruckskraft erhalten. Der Verlauf ist schweifend, liebevoll detailliert und entdeckt immer wieder neue Nuancen in der Verbindung warmer und kalter Klänge. Ausgehend vom kaum Hörbaren und äußerster klanglicher Diskretion, wird das Stück nur laut, wenn sich etwas steigert.

Julia Wolfe legt in „Pretty“ sofort kraftvoll los

Das ist bei Julia Wolfe anders: Die Amerikanerin legt in „Pretty“ sofort kraftvoll los. Hier geht es bei aller ausgeprägter Persönlichkeit deutlich stärker um originelle Anverwandlungen vertrauter Idiome: Folkmusik, Rockmusik; in der üppigen, repetitiven Struktur klingt auch die Minimal Music durch. Klang muss sich hier nicht rechtfertigen, er darf sich feiern. Wolfes Stück ist virtuos instrumentiert, hinreißend, rauschhaft; amerikanisches Fiddling wird symphonisch ausgebaut, ausgedehnte Glissando-Passagen in Streichern und Posaunen wirken im tonalen Zusammenhang aufregend instabil. Der Titel „Pretty“ soll eine Erwartung schaffen, die das Stück mit seiner kraftvollen Rhythmik und Klanglichkeit enttäuscht – und Wolfe weist darauf hin, dass das Wort pretty, bevor es etwas harmlos Hübsches bezeichnete, durchaus kantigere Bedeutungen hatte, die mit Smartness, Coolness und Härte zu tun hatten.

Den Schluss machte „Francesca da Rimini“ von Peter Tschaikowsky – unter Petrenkos Leitung zerreißt das Stück fast unter der Spannung zwischen chromatischem Ächzen, das Wagner überbieten will, und der in der Hölle erinnerten Zärtlichkeit einer großen Liebe.