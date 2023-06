Sex mit unzähligen Groupies! Explosionen und Flammenwerfer auf der Bühne! Martialisches Make-up und Kostüm! Flirten mit nationalsozialistischer Symbolik!

Till Lindemann wird dieser Tage vielleicht übel aufstoßen, wie die Band Kiss, in Show und Lifestyle teilweise Vorbild für Rammstein, auf ihrer seit Jahren andauernden Abschiedstournee allseits als Rocklegende gefeiert und mit Verehrung überhäuft wird, anstatt der Auslebung von Alphamännchen-Gewaltfantasien beschuldigt zu werden.

Das liegt vermutlich auch daran, dass Kiss, die sich Anfang der Siebziger in New York gründeten, weitestgehend dem Glam-Rock zuzuordnen sind, dessen Spiel mit Identitäten und Fantasiewelten als Gegenentwurf zu tumbem Rock-Machismo funktionierte – selbst bei Kiss, deren Kabuki-Schminke und stachelige Rüstungen viel bewusster auf Spaß an Comicfigurenverkleidung zielten denn auf die Abbildung toxischer, gekränkter Männlichkeit. Rammstein singen „Ich tu dir weh“, Kiss singen „I was made for loving you, baby“.

Letzteres kann allerdings auch als Selbstrechtfertigung für Übergriffigkeit gedeutet werden. In Interviews auf seine vielen Groupies angesprochen, von denen er dazu noch eine Polaroid-Sammlung unterhielt, gab sich Kiss-Bassist Gene Simmons gerne als aufmerksamer Liebhaber, der den jungen Frauen seinen guten Service nicht vorenthalten wollte: Auf die Frage, ob er denn im Bett die Rüstung anbehielte oder nicht, antwortete er, das komme ganz auf die Vorlieben der jeweiligen Partnerin an. Zu den SS-Runen im Bandlogo sagte er, er habe die Ähnlichkeit nicht gesehen, sie stellten für ihn Blitze dar; und er verwies auf seine jüdische Herkunft.

So gaben sich Kiss also einen harmloseren Spin. Dass Kiss zu Recht als Marketing-Pioniere gelten, demonstrierten sie auch am Donnerstagabend in Prenzlauer Berg, als die Band in der Max-Schmeling-Halle ihr vermutlich letztes Berlin-Konzert absolvierte: Eine größere Vielfalt von T-Shirt-Motiven mit demselben Band-Logo sah ich noch nie. Vor allem aber riefen Kiss in Erinnerung, wie tiefgreifend albern ihre Performance ist; es fiel schwer, darin etwas wirklich Sinistres zu spüren.

Kiss-Konzert in Berlin: Mischung aus Joghurt und Lebensmittelfarbe

Dafür sah und hörte man sehr viele Explosionen. Zu Beginn segelten die vier Bandmitglieder in voller Traditionstracht auf Plattformen von der Decke, es knallte, und Kiss spielten „Detroit Rock City“, an dessen Ende es wiederum sehr häufig knallte. Die Flammenwerfer auf der Bühne warfen zehn Meter hohe Flammen und gaben beachtliche Hitze ab; auch in den hinteren Reihen fühlte man sich wie ein Grillhähnchen.

Dann knallte es noch mehr, und „Shout It Out Loud“ erklang. Im dritten und vierten Lied knallte es auch noch ziemlich oft, danach wurde mehr Fokus auf verbale Kommunikation gelegt: Paul Stanley, neben Simmons das einzig verbliebene Gründungsmitglied, animierte das Publikum zu allerlei animalischem Kreischen und erzählte, seine Mutter sei in Berlin geboren. In seiner Diktion erinnerte er dabei an ein sehr campes Kasperle. Demgegenüber könnte Simmons auf dem Dorfplatz beim Familienflohmarkt gut das Krokodil abgeben.

Da sich der musikalische Output der Band über die Jahrzehnte vor allem in der Frequenz seines Erscheinens veränderte (erst viel, dann immer weniger) und nicht in seinem Klang (beständig unmemorabler, nicht sehr gut gespielter Hard-Rock) reichen aber selbst Pyrotechnik und Kasperletheater nicht aus, um so eine zweistündige Werkschau vor einer gewissen Zähflüssigkeit zu bewahren. Auch die tradierten vier Solo-Einlagen der einzelnen Bandmitglieder wurden nicht ausgespart; nach wie vor eine sehr mutige Entscheidung, da sich Kiss noch nie auf das für solche Kadenzen von der Rock-Orthodoxie geforderte Gniedel-Virtuosentum verstanden.

Die beiden Gitarristen, Paul Stanley und Tommy Thayer, klangen dabei mithin wie Teenager, die im Film „Wayne’s World“ im Instrumentenladen unter dem Schild „No Stairway to Heaven“ E-Gitarren ausprobieren; Schlagzeuger Eric Singers Solo erreichte seinen Höhepunkt, als er zu holperig gespielter Doppel-Kickdrum eine Handtuch-Choreografie aufführte, während sein Podest in die Höhe schwebte; und Gene Simmons’ Basseinlage bestand aus Donnergeräuschen und des unvermeidlichen oralen Absonderns einer Mischung aus Joghurt und Lebensmittelfarbe, die wie Blut aussah.

Apropos oral: Im Mittelteil des eindeutig zweideutig betitelten Stücks „Lick It Up“ gelang der Band das einzige musikalische Highlight des Abends, nämlich die Einflechtung des Mittelteils des The-Who-Klassikers „Won’t Get Fooled Again“. Und die berühmte Gene-Simmons-Zunge kam auch suggestiv zum Einsatz. In der Zugabe wurde natürlich „I Was Made For Lovin’ You“ gespielt. Der Refrain schallte später noch, von Fans gesungen, durch die Straßen, wo das echte Gewitter niederging.