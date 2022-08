Kurz fühle ich mich, als hätte ich mich in die Siebziger verirrt. Ich sitze vorne auf der Bank einer Rikscha, rausche durch das abendliche Berlin, die letzten Meter bis zur Waldbühne. Hinter mir tritt Uwe in die Pedale, der Fahrer. Er trägt einen Zopf und sehr kurze Jeans und erzählt mir mit sanfter Stimme von den Rolling Stones. Passenderweise krächzen die gerade aus seinem kleinen Taschenradio. „Du hast die Stones noch nie gesehen, man?“, fragt er. „Die sind einfach cool.“ Uwe wäre gerne beim Konzert heute abend dabei, aber die Tickets waren ihm „zu pricey“. Er gibt mir seine Visitenkarte, auf der spirituelle Symbole zu sehen sind. „Bin viel in Indien unterwegs“, sagt er zur Erklärung, dann verabschieden wir uns. „Viel Spaß“, sagt Uwe und zwinkert verschwörerisch: „Rock´n´Roll.“

Die Rolling Stones sind an diesem warmen Mittwochabend in Berlin und spielen in der Waldbühne. Wieder einmal. Ihr erstes Konzert hier gaben sie vor bald 60 Jahren, 1965 war das. Danach kamen sie noch 1982 und 2014 her. Sie haben die Geschichte der legendären Open-Air-Arena mitgeschrieben. Jetzt sind sie wieder da.

Auf dem Weg zum Eingang überhole ich Männer in Lederkutten mit aufgenähten roten Zungen - das Wappen der Stones. Ich sehe verblichene Tour-Shirts, Bierbäuche, graues, nicht mehr ganz so langes Haar. Die in die Jahre gekommene Fangemeinde pilgert zu ihren britischen Predigern. Vielleicht zum letzten Mal in Berlin. Jedenfalls hält sich dieses Gerücht schon seit einer Weile. Immerhin: Mick Jagger ist bald achtzig Jahre alt, irgendwann wird selbst er aufhören. Vielleicht schwingt deswegen an diesem Abend von Beginn an so etwas wie Wehmut durch die Luft. Die good old days leben noch einmal auf. Ganz anders als bei mir.

Ich habe die Rolling Stones nicht nur nie live gesehen, ich habe sie bisher noch nicht einmal besonders viel gehört. Klar, ich kenne Klassiker wie „Satisfaction“, „Sympathy for the devil“ oder „Paint it black“. Aber mitsingen oder gar erkennen, ob Keith Richards sein Gitarren-Riff gerade besonders gut spielt, das kann ich nicht. Vielleicht liegt es an meinem Alter (29) oder daran, dass in meinem Umfeld kaum einer Stones hört. Wahrscheinlich an beidem. Ein Umstand jedenfalls, der mich fehl am Platz fühlen lässt, während ich zwischen all diesen eingefleischten Fans in die Waldbühne komme.

Mick Jagger scherzt mit dem Publikum in Berlin

Staub weht über 22.000 Menschen. Die Arena bebt, schon jetzt, um kurz nach sieben Uhr. Vorne spielt die Vorband Ghost Hounds einen rotzigen Blues. Vor dem Getränkestand steht ein Mann mit Mick-Jagger-Tattoo auf dem linken Arm. Ich spreche ihn an: Was bedeuten dir die Rolling Stones? Freek Terwijn antwortet: „Sie sind mein Leben“. Dieses Konzert hier in der Waldbühne sei das 138. Stones-Konzert, das er besuche. In seiner Heimat in Holland hat Freek sogar ein eigenes Rolling-Stones-Museum. Er zeigt Bilder davon auf seinem Handy: eine signierte E-Gitarre von Keith Richards, unterschriebene Shirts, Anhänger, Uhren, das meiste mit roten Zungen. Als ich ihm erzähle, dass dies mein erstes Rolling Stones Konzert sei, strahlt Freek. „Das“, sagt er, „wirst du nie mehr vergessen.“

Und dann geht es los. Überpünktlich, um viertel vor acht Uhr, schreitet Mick Jagger gefolgt von Keith Richards und Ron Woods auf die Bühne. „Was geht ab Berlin“ ruft er auf Deutsch. Kurz zuvor ist eine Video-Collage mit Bildern von Charlie Watts gezeigt worden, dem im vergangenen Jahr verstorbenen Drummer der Band. „Diese Show ist für Charlie, okay“, ruft Jagger. Dann fegt Rhythm and Blues den Leuten entgegen. Zwei Reihen vor mir zündet sich ein Ehepaar einen Joint an.

Niklas Liebetrau Freek Terwijn aus Holland war schon bei 138 Rolling Stones Konzerten. Auf seinem Arm das Konterfei von Mick Jagger.

Wenn ich etwas über die Rolling Stones weiß, dann von meinem Vater. 1982, also vor genau vierzig Jahren, war er hier an diesem Ort bei ihrem Konzert. Er war damals fast genau so alt, wie ich es heute bin. Das Konzert stand unter gewissen Vorzeichen. 1965, als die Stones zum ersten Mal hier aufgetreten waren, hatten ein paar Rowdys die Waldbühne kurz und klein geschlagen. Für Jahre trat danach hier niemand mehr auf. 1982 sei es ein grandioses und sehr friedliches Konzert gewesen, erzählt mir mein Vater. Am Ende aber mussten alle Gäste in kleinen Gruppen durch ein langes Spalier an Polizisten in Kampfmontur.

In der Waldbühne wird es gemütlich

„Früher haben wir uns mit dieser Musik von unseren Eltern abgegrenzt“, sagte mir mein Vater noch. Seine Eltern hätten zu ihm immer gesagt, das, was er höre sei Krach und keine Musik. Sicher sind auch heute, an diesem Mittwochabend, viele dieser damals jungen Leute hier. Aber wie die Rolling Stones älter geworden sind, so sind es auch ihre Fans. Aus den einstigen Rebellen sind Biedermänner geworden. Für zwei Stunden schwenken sie noch einmal ihre Arme wie früher, während die Stones ein Lied aus dem Jahr 1966 anstimmen, das sie erstmalig bei dieser Tour öffentlich spielen: „Out of time“.

In der Waldbühne ist es inzwischen irgendwie gemütlich geworden. Es ist dunkel, Scheinwerfer rauschen durch die Menschenmassen, Rock-Riffs schwappen durch die Nacht. Die Stones spielen einen Klassiker nach dem nächsten. Eine intime Stimmung hat sich breit gemacht, zwischen einer Band und einem Publikum, die sich lange kennen.

Man kann nicht anders, als sich in Mick Jagger zu verlieben

Es ist viel geschrieben worden darüber, wie gut sich Mick Jagger in seinem Alter noch bewegt. Und dennoch ist es so augenfällig, dass man es kaum unkommentiert lassen kann. Wie dieser Mann zu jedem Lied aufs Neue tanzt, die Hüften schwenkt, seinen ganzen Körper beben lässt, mit dieser androgynen, burlesken Grazie - man kann nicht anders, als sich ein bisschen in ihn zu verlieben. Er scherzt mit dem Publikum über 9-Euro-Ticket, BER, Berliner Luft und Currywurst. Er singt aus vollem Halse. „Was für ein schöner Abend“, ruft er wieder auf Deutsch ins Mikrofon, „was für ein Sommernachtstraum!“

Und dann ist nach über zwei Stunden so gut wie Schluss. Dabei fühle ich mich gerade erst so richtig angekommen bei den Stones. Und ein Song wurde bislang noch nicht gespielt. Die Leute pfeifen, kreischen, klatschen, es ist magisch. Dann ertönt das vielleicht bekannteste Intro der Musikgeschichte, und das erkenne sogar ich. Keith greift in seine Gitarre: dä-däm, dädädäm... Mick hebt das Mikro: „I can`t get no ...“ Und 22.000 Menschen inklusive mir brüllen: „Satisfaction!“