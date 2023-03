Nostalgische Marihuana-Feier: Rap- Legende Snoop Dogg in der Max-Schmeling-Halle

Er ist einer der Großen des 90er-HipHop und macht immer weiter. Am Donnerstagabend hat Snoop Dogg seine Songs, seine Lieblingsdroge und sich selbst in Berlin gefeiert.

Schon nach ein paar Schritten in der Max-Schmeling-Halle merkt man: Es breitet sich ein herbaler Geruch aus, und der aufsteigende Rauch von den Stehplätzen lässt erahnen, dass nicht nur der Künstler, sondern auch seine Fans eine Vorliebe für Grünzeug teilen. Männer, die aussehen, als gehörten sie zum Sicherheitspersonal, sind heute privat unterwegs, also gibt es wohl nichts zu befürchten. Und überhaupt: Berlin ist lässig, Snoop Dogg ist lässig. Passt doch!

Das Publikum in der Halle am Donnerstagabend ist eine bunte Berliner Mischung, zwischen denjenigen, die das goldene HipHop-Jahrzehnt der 1990er-Jahre erlebt haben und anderen, die damals noch in den Kinderschuhen steckten. Auch zwischen biodeutsch und migrantisch, gangstertätowiert mit schwarzer Adidas-Jacke oder elegantem Styling andererseits findet sich eine interessante Balance, jedoch mit männlicher Dominanz.

Der Support-Act D12, eine HipHop-Gruppe aus Detroit, der auch Eminem mal angehörte, heizt dem Publikum fast eine ganze Stunde ein. Sie spielen mit den Fans, schmeißen riesige Strandbälle in die Menge und animieren mit Handbewegungen (,,Pump your fist!”) zum Mitmachen und Mitsingen.

Gegen 21:30 Uhr kündigt sich endlich Snoop Dogg mit einem Einspieler an, in dem er selbstironisch seine Verpeiltheit aufs Korn nimmt: Er hätte fast den Beginn seiner eigenen Show verpasst! In einem auffällig schwarz-weiß gemusterten Einteiler, weißer Sonnenbrille und langen Dreadlocks tritt er dann aber doch cool auf die Bühne zu seinem unverwechselbaren Beat von ,,The Next Episode” einem Dr.-Dre-Cover, den das Publikum bei hochgestreckten Handys laut mitsingt.

Mit Humor und einer guten Portion Selbstverliebtheit erklärt sich auch der Titel von Snoop Doggs „I Wanna Thank Me“-Tour, ein Motto, ein Moment, der zum Internet-Meme wurde, als Snoop 2018 bei der Zeremonie zu seinem Stern auf dem Hollywood- Walk-of-Fame zuletzt auch sich selbst für sein Selbstvertrauen und seine harte Arbeit dankte. Insofern stimmt das Motto für diese Best-of Tour, die seine Karriere und den Oldschool-HipHop feiert.

Pole-Tänzerinnen und teilweise sexistische Lyrics bei Snoop Doog in Berlin

Snoop Doggs Story ist schon sehr beachtlich: Mithilfe des Produzenten und Rappers Dr. Dre, der ihn einst entdeckte, brachte er 1993 sein Debütalbum ,,Doggystyle” heraus, welches sich elf Millionen Mal verkauft hat und bis heute ein Klassiker des Westcoast-Rap ist. Zum 30-jährigen Jubiläum soll es bald ein neues Jubiläums-Album mit Snoops langjährigem Begleiter Dr. Dre geben. Zu Beginn seiner Karriere kultivierte Calvin Cordozar Broadus Jr., wie Snoop Dogg mit bürgerlichem Namen heißt, ein Image des Gangster-Rap. Er selbst wuchs in schwierigen Vierteln in Los Angeles auf, gehörte zur berüchtigten Crips-Gang und verbrachte mehrere kurze Gefängnisaufenthalte wegen Drogenhandels.

In den 2000er-Jahren ging es dann nicht mehr ganz so wild, doch trotzdem unterhaltsam weiter, mit vielen Kollaborationen und Features unter anderem mit Pharrell Williams, zu denen auch seine größten Hits zählen wie ,,Drop It Like It’s Hot”, ,,Beautiful” und ,,Signs” (mit Justin Timberlake). Der Mix zwischen Rap und Pop blieb erfolgreich für ihn. Auch am Donnerstagabend in der Berliner Schmeling-Halle spielt Snoop Dogg überraschenderweise seinen Rap aus dem 2010er Pop-Hit ,,California Gurls” von Katy Perry. Auch sein Feature mit Bruno Mars ,,Young, Wild & Free” (welches Snoop als ,,unsere Nationalhymne” bezeichnet) wird vom Berliner Publikum lautstark in einer Acapella-Version mitgesungen.

Gechillt: Snoop Dogg beim Konzert in der Berliner Max-Schmeling-Halle Emmanuele Contini

Wer seinen Feminismus für ein paar Stunden an der Tür abgeben kann, erlebt einen unterhaltsamen Abend in der Schmeling-Halle; ansonsten können die lasziven Pole-Tänzerinnen und teilweise sexistischen Lyrics ein Dorn im Auge oder Ohr sein. Snoop Dogg selbst widmet mehrere Songs den ,,wunderschönen Ladies” und ermutigt sie zum Mitsingen und Tanzen.

Das Bühnenbild in der Schmeling-Halle bleibt spärlich: ein kostümierter rauchender Affe und besagte Tänzerinnen. Darüber hinaus scheint Snoop zu denken, dass ein großer Künstler kein Drumherum braucht. Nur drei große LED-Wände mit ihm, verziert mit psychedelischen Visuals.

Snoop Dogg hat nostalgisch Spaß in der Berliner Max-Schmeling-Halle

Der 51-Jährige bleibt trotz Gangstergehabe sympathisch, da er nie bedrohlich, sondern immer gechillt wirkt. Letzteres liegt auch daran, dass er popkulturell dafür bekannt ist, der Rapper mit der vermutlich größten Liebe zu Marihuana sein, wie er in zahlreichen Songtexten (,,smoke weed everyday”) bekundet. Snoop Dogg ohne weed ist geradezu unvorstellbar. Natürlich ist sein bester Begleiter auch auf dieser Bühne dabei und während seines Songs ,,Let’s Get Blown” ermutigt er das Publikum es ihm nachzutun.

Trotz erhöhten Konsums bleibt Snoop ein erfahrener Profi, rappt souverän seine Texte von beinahe 30 Songs, und seine Stimme klingt auch ohne Playback wie auf Platte. Er stakst schlaksig über die Bühne, tänzelt ein wenig, hat sichtlich Spaß und bedankt sich bei Berlin und besonders auch den Fans, die seit seinen Anfängen dabei sind.

Snoop Dogg ist kein ausgesprochen politischer Rapper, sondern wendet sich lieber den hedonistischen Seiten des Lebens zu und feiert sie. Dennoch ist er Teil der einflussreichen US-amerikanischen West-Coast-Rap-Szene, die häufig Diskriminierung und Polizeigewalt thematisiert. Den zweiten Teil des Berlin-Konzerts widmet Snoop Dogg einigen Klassikern des 90er-Jahre-HipHops wie ,,Still D.R.E”, bei dem alle Hände oben mitwippen. Und er covert Songs von 2Pac (,,California Love”) und ,,Hypnotise” von The Notorious B.I.G. - spätestens hier hält es niemanden mehr auf den Sitzen. Seinen beiden in Schießereien verstorbenen Freunden ruft Snoop noch ,,Rest in Peace” nach und bringt auch den ganzen Saal dazu ,,We love you, We miss you” zu rufen. Eine gelungene Hommage an einem nostalgischen HipHop-Abend.