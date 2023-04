Wasserfall, Korsage, Outfit-Wechsel: So war Helene Fischers Tourstart in Hamburg wirklich

Helene Fischer hat am Dienstagabend in Hamburg ihre Tour begonnen. Wie es dort ablief, verrät schon viel über die Berlin-Konzerte bald in der Benz-Arena. Top oder Flop?

Eines sollte man in der Welt des Schlagers meistens besser nicht tun: zu tief in die Texte eintauchen. Helene Fischers Lied „Herzbeben“ illustriert das perfekt mit Sätzen wie: „Herzbeben, lass uns leben, wir woll'n was erleben / Herzbeben, vorwärts, Herz, lass es beben, beben“.

Beim Tourauftakt der Schlagerqueen in der Hamburger Barclays Arena scheint sich allerdings niemand an solchen Plattitüden zu stören, im Gegenteil: Die 12.000 Menschen im Publikum wippen völlig hingerissen im Takt der stampfenden Beats mit.

Das ist ganz im Sinne der 38-Jährigen. „Jeder hat sein Päckchen zu tragen“, sagt sie. „Darum will ich euch Freude und Leichtigkeit geben.“ Erstaunlicherweise unterstreicht sie diese Worte aber nicht mit einer flotten Nummer, sondern stimmt ausgerechnet das melancholische „Luftballon“ an – auf der kleinen Bühne mitten im Publikum. Ein Gänsehautmoment! Gerade die Balladen beweisen nämlich, was für eine fulminante Sängerin Helene Fischer ist. Auch beim getragenen „Never Enough“, dem einzig englischsprachigen Song unter 30 Stücken, zeigt sich Helene Fischers Stimmgewalt. Gewiss hätte Céline Dion diese Nummer kaum schöner interpretieren können. Obgleich der Gesang an dieser Stelle eigentlich die volle Aufmerksamkeit verdient, fesselt einen das Setting genauso: Helene Fischer steht tatsächlich unter einem Wasserfall!

Solche visuellen Eindrücke gibt es in diesem dreistündigen Konzert zuhauf. Wenn Helene Fischer „Volle Kraft voraus“ intoniert, umspielen meterlange rote Stoffbahnen ihre schmale Taille wie ein überdimensionales Kleid. Das zirzensische Spektakel, das der Cirque du Soleil für die Bühnenshow inszeniert hat, ist atemberaubend.

Helene Fischer bei ihrem Tour-Auftakt in Hamburg Marcus Brandt/dpa

Doch die Künstlerin verlässt sich nicht allein auf das, was die Akrobatinnen und Tänzerinnen zu bieten haben. Immer wieder demonstriert Helene Fischer eindrucksvoll, wie sportlich sie selbst ist. Dass sie sich bei den Proben einen Rippenbruch zugezogen hatte und deswegen ihre Auftritte in Bremen und Köln verschieben musste, merkt man ihr jetzt überhaupt nicht mehr an. Mit ihrem Partner Thomas Seitel, der der Vater ihrer Tochter ist, wirbelt sie bei „Hand in Hand“ gemeinsam durch die Luft. Nur gehalten von zwei Strapaten.

Atemlos durch die Nacht: Helene Fischer beim Tour-Auftakt in Hamburg

Gen Ende steht Helene Fischer bei „Atemlos durch die Nacht“ auf dem winzigen Podest einer Art Kran. Mal schleudert er sie nach links, mal nach rechts, plötzlich hängt sie über Kopf. Irgendwie scheint sie zu ahnen, welche Frage einen in solchen Augenblicken beschäftigt. „Ich singe immer live“, versichert sie. Obwohl sie sich nach einer längeren Pause erst wieder an ihr Bühnenpensum gewöhnen müsse. Dabei wirkt sie während der gesamten 180 Minuten gewohnt souverän. Egal, ob sie sich an den Liedern ihres aktuellen Albums „Rausch“ abarbeitet oder ältere Hits wie „Phänomen“ hervorkramt.

Ihre Band hält sich unterdessen meistens im Hintergrund, eine Etage höher. Nur wenn Helene Fischer auf die kleinere Bühne wechselt, folgen ihr einige Musikerinnen. Etwa ein Akkordeonspieler. Dass ihre Begleiterinnen ihr die Show stehlen? Beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Lediglich einmal erhält ein Gitarrensolo Raum. Ansonsten zieht Helene Fischer fast die ganze Zeit alle Blicke auf sich. Einzig zum Kostümwechsel verschwindet sie ab und zu kurz.

Helene Fischer beim Tour-Auftakt in Hamburg Marcus Brandt/dpa

Helene Fischer tauscht ihre Outfits allerdings häufiger als manche Weltstar-Diva. Ihre schwarz-goldene Korsage mit den Schößchen und die Overknee-Stiefel hätten bestimmt auch Kylie Minogue gefallen. Wenn Helene Fischer sich in Zukunft stärker auf englischsprachige Popsongs konzentrieren würde, könnte sie der Australierin ohne Weiteres Konkurrenz machen. Einige ihrer Stücke hätten heute schon Clubhit-Potential.

Nichtsdestotrotz wird Helene Fischer wohl weiterhin in erster Linie dem deutschen Schlager die Treue halten. Zumindest bei ihren vier Konzerten in der Berliner Mercedes-Benz-Arena, die schon ganz bald anstehen. Auch dort wird man sicher wieder spüren können: Helene Fischer ist die zarteste Versuchung, seit es Schlager gibt. Bei ihr spielen Talent und Perfektion eine enorme Rolle. Man kann nur sagen: In Hamburg hat sie ihre Mission erfüllt, ach was, Helene Fischer war ganz fabelhaft!

Helene Fischer tritt am 31. Mai, 2., 3. und 4. Juni 2023, jeweils ab 20 Uhr in der Berliner Mercedes-Benz-Arena auf.