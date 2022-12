Donald Trump ist der Teufel, aber John Adams gönnt ihm nicht die guten Melodien

Der isländische Pianostar Víkingur Ólafsson und die Berliner Philharmoniker spielen das neue Klavierkonzert von John Adams: „Must the Devil Have All the Good Tunes?“

Am Mittwoch gaben sich bei den Berliner Philharmonikern der aktuelle und ein ehemaliger composer in residence die Klinke in die Hand. Im Mittelpunkte stand das Klavierkonzert von John Adams mit dem schönen Titel „Must the Devil Have All the Good Tunes?“. Eingeleitet wurde das Konzert mit dem Stück „Helix“ von Esa-Pekka Salonen. Adams’ Musik wurde 2016/17 vom Orchester in größerem Umfang gespielt; Salonens Werk steht aktuell im Fokus. Beide Komponisten wissen, wie man ein Publikum betört, wie man den Saal mit Klang bezaubern kann – und dennoch: Welch ein Unterschied!

Salonen komponierte in seinen frühen Jahren in seiner Heimat Finnland oft reizvoll bizarre Stücke; im Lauf seiner viel erfolgreicheren Karriere als Dirigent verlor sich das rasch zugunsten einer wenig strukturelle Neugier verratenden, aber auf Applaus spekulierenden orchestralen Leuchtkraft. „Helix“ von 2005 ist eine zehn Minuten dauernde Steigerung, in der sich die angelegte, wenig originelle Melodik langsam im Tosen verliert. Eine Art „Sacre du printemps“ im Snack-Format.

Adams dagegen verzichtet auf jede Melodie, obwohl davon im Luther-Zitat des Titels die Rede ist: „Der Teufel braucht nicht alle schönen Melodien für sich alleine besitzen.“ Sein Werk melodisiert zwar fast die ganze Zeit, aber im enormen Fluss der Musik scheiden sich keine merkbaren Perioden ab; selbst die Aufteilung in schnellen, langsamen und schnellen Satz bemerkt man immer erst ein wenig verzögert.

Diese Schreibweise kennt man von Adams, und sie ist ein strukturelles Moment, das seine Erfahrung der Minimal Music reflektiert, in deren rhythmischen Patterns das Melodische ebenfalls nicht zu greifen ist. Bei Adams geht auch noch deren harmonische Stabilität verloren. Sein Klavierkonzert spielt in seiner harmonischen Trockenheit und rhythmischen Prägnanz auf Strawinsky an und projiziert beides in jene Riesenlandschaften, die für seine Musik und ihr „Amerikanisch-Sein“ so wichtig sind.

In der „augenzwinkernden Bosheit“, die Adams anstrebte, setzt sich das 2019 entstandene Stück der berechnenden und dämlichen Bosheit des damaligen US-Präsidenten gegenüber; konnte ein liberaler Amerikaner in dieser Zeit jemand anderen als Donald Trump meinen, wenn er vom Teufel spricht? Das Stück scheint zu fragen, ob man nicht mit eigener Dämonie dem Irrsinn des Staatsoberhaupts etwas entgegensetzen könnte. Der lange Atem des Konzerts, der sich auch von drei plötzlichen Haltetönen im Finale nicht bremsen lässt, spricht von der Hoffnung auf die Kraft des eigenen Willens.

Mit diesem Konzert gab der längst zur Kultfigur avancierte isländische Pianist Víkingur Ólafsson sein Debüt bei den Philharmonikern: Rhythmisch unnachgiebig und klanglich sensibel, ohne sich in Manierismen zu verlieren, zeigte er erst im zugegebenen langsamen Satz aus Bachs vierter Triosonate den gesamten Farbenraum, über den er gebietet.

Der Dirigent Santtu-Matias Rouvali ergänzte dieses Programm schlüssig mit der fünften Symphonie von Sergej Prokofjew – ebenfalls ein Komponist, der sein Publikum in den Griff zu nehmen weiß. Die Aufführung selbst fiel indes eher ruppig und grob aus – vermutlich blieb neben der Einstudierung der neuen Werke nicht viel Zeit dafür.