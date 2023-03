Hohepriesterin der Selbstliebe: Lizzo auf Tour in der Mercedes-Benz-Arena

Allein der Augenaufschlag! Mehr bräuchte es gar nicht, um die Benz-Arena jubeln zu lassen. Unter blutorangenem und bibogelbem Lidschatten strahlen Lizzos Augen ganz im Einklang mit den Lippen. Superpositiver Spirit. Aber Lizzo hatte noch sehr viel mehr mitgebracht für ihren Auftritt in der Benz-Arena - natürlich auch den Funk-Pop-Knaller „About Damn Time“, für den sie dieses Jahr den Grammy bekommen hat. Lizzo ist unsere „Berlin Bitch“, wie sie sagt. Und wir alle seien, verdammt noch mal, phantastisch: „fucking amazing“.

In ihrem ersten Outfit des Abends (im Grunde gelbe Stoffstreifen, die sich über ihren Körper erstrecken und dabei sehr viel Haut zeigen) glänzt Lizzo wie eine Bienenkönigin – aber eine, die sich gern das Dekolleté streichelt und twerkt. Und auch wenn sie dabei ihren Popo Richtung Kamera schwingt, ist immer klar: Lizzo steht mit ihren Songs, ihrer Performance, ihrem ganzen Wesen ein für Body-Positivity. „My Body, My Choice“ steht auf einem Shirt, das sie später tragen wird. Lizzo und auch ihre Cheerleader-haften Bühnen-Tänzerinnen haben alle mindestens doppelt so viele Kilos auf den Rippen wie Heidi Klum erlauben würde. Egal, Lizzo will ja gar nicht Germany's Next Topmodel werden, sie ist doch schon ein Weltstar.

Man tut ihr aber völlig Unrecht, wenn man glaubt, dass sie „nur“ mit ihrer mutmachenden Message punktet. Ihre Stimme ist der Wahnsinn! Kein Wunder, dass Prince zu ihren Fans und Förderern gehörte. Lizzos Stimme kann alles, was den Funk feiert, auch fauchen. Dass sie aber auch Neue Deutsche Härte kann – damit hätte wohl kaum jemand gerechnet: Zwischen ihren eigenen Gutelaune-Pop-Hits wie „Fitness“ und „Everybody's Gay“ stimmt Lizzo markig ein Lied von Rammstein an: „Du hast“ vom 1997er „Sehnsucht“-Album. Dem düsteren „du, du hasst, du hasst mich“ kontert Lizzo dann aber selbst mit einem „ich liebe mich“. Lizzo ist die Hohepriesterin der Selbstliebe. Und weil sie nur so überschäumt davon, ist auch genug Liebe für alle anderen da.

Lizzo beschwört uns, dass wir uns selbst jeden Tag vor dem Spiegel etwas Liebes sagen sollen. Und wenn uns jemand herablassend kommt, dann sollen wir uns an diese Energie heute Abend in der Benz-Arena erinnern und demjenigen verklickern, dass wir fucking amazing sind.

Im letzten Drittel des Berlin-Konzerts hat sie sich zu einer (auch mal Querflöte spielenden) Botticelli-Venus transformiert, in XXL-deluxe, mit Regenbogenschimmer. Eine Supersize-Discokugel sinkt in die Arena-Mitte hernieder. Lizzo, die Disco-Kaiserin, gibt ihren Grammy-gekrönten Hit „About Damn Time“ zum Besten. Ja, es wurde wirklich höchste Zeit, dass Lizzo kam, sang und siegte. Lizzo, unsere Berlin Bitch und auch ein neuer Typus Pop-Weltstar.