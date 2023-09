Kraftwerk gegen Moses Pelham: Der spektakuläre Fall geht an den Europäischen Gerichtshof

Es bleibt spannend im Fall Kraftwerk gegen Moses Pelham. Seit zwei Dekaden befassen sich schon diverse Gerichte damit. Nun am Donnerstag hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass er erstmal nicht entscheiden kann: Zunächst einmal soll nun nämlich der Europäische Gerichtshof (EuGH) klären, was überhaupt ein Pastiche sei. Denn: Das könnte noch der Rettungsanker für Moses Pelham sein.

Aber der Reihe nach: 1997 hatte der Produzent Moses Pelham für die Rapperin Sabrina Setlur das Stück „Nur mir“ geschrieben. Der Beat indes entstammt einem anderen Stück: „Metall auf Metall“ der Düsseldorfer Electro-Pioniere Kraftwerk. Durfte Pelham das? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten: Hier kollidieren das Urheberrecht (von Kraftwerk) und das Recht auf künstlerische Freiheit (von Moses Pelham). Und weil das Sampeln (oder wie der Bundesgerichtshof es nüchtern nennt: die Technik des „Elektronischen Kopierens von Audiofragmenten“) im HipHop gang und gäbe ist, zittert gerade eine ganz Branche. Ein Urteil wäre wegweisend für unzählige andere Fälle.

Ein Schlupfloch könnte das sogenannte Pastiche sein. Denn die Europäische Union hat in einer Richtlinie, die der Vereinheitlichung des Urheberrechts in den EU-Mitgliedstaaten dienen soll, anheimgestellt, Ausnahmen zu gestatten, um das Urheberrecht sozusagen auszuhebeln zugunsten künstlerischer Freiheit. Mögliche Fälle: Karikaturen, Parodien oder Pastiches. Und so steht nun auch im deutschen Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte: „Zulässig ist die Vervielfältigung, die Verbreitung und die öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum Zweck der Karikatur, der Parodie und des Pastiches“ (§ 51a UrhG).

Doch was ist überhaupt ein Pastiche? Diese Frage hat in der Vergangenheit eher die Literaturwissenschaft beschäftigt. Im Wesentlichen handelt es sich um die künstlerische Imitation (französisch „pasticher“: nachahmen) eines vorangegangenen Kunstwerks. Einige der größten Schriftsteller von Marcel Proust bis Thomas Mann hatten ihre Freude daran, Pastiches zu schreiben. Aber auch in der Musik ist die Kunst des „Pasticcio“ seit Jahrhunderten verbreitet.

Doch was im juristischen Sinne als Pastiche durchgehen darf und was nicht – das ist zurzeit gar nicht so klar. Nun also muss man sich auf der Ebene der Europäischen Union, die dem deutschen Recht diesen schwammigen Begriff eingebrockt hat, nochmal intensiver damit auseinandersetzen. Der Bundesgerichtshof hat den Ball zurück zur EU gespielt. Ob wir den Ausgang des Prozesses noch erleben? Florian Schneider jedenfalls, Gründungsmitglied von Kraftwerk, Mit-Komponist von „Metall auf Metall“ und neben seinem Kraftwerk-Kollegen Ralf Hütter ursprünglich einer der beiden Kläger gegen Pelham, ist 2020 bereits verstorben inmitten dieses verworrenen Streitfalls.