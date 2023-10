Für Dienstagabend wurde die Berliner Rapperin Nura in die ProSieben-Sendung „Late Night Berlin“, moderiert von Klaas Heufer-Umlauf, eingeladen. Doch das stößt im Netz gerade auf viel Gegenwind. Am Sonntagvormittag um 9.37 Uhr war auf dem offiziellen X-Account von „Late Night Berlin“ zu lesen: „Musikerin, Schauspielerin & Bestseller-Autorin Nura kommt mit News zu ihrem frisch releasten 3. Album ‚Periodt‘ vorbei.“ Am Dienstagabend um 22.10 Uhr wäre es so weit.

Doch eine Instagram-Story, die die Berliner Rapperin Nura rund eine Stunde später ins Netz entsandte, wirft nun Fragen auf, bis hin zu: Hat sich ProSieben eine Hamas-Sympathisantin eingeladen, just an dem Wochenende, an dem Israel auf heimtückischste Weise von der palästinensischen Terrormiliz attackiert wurde?

Denn: In der Insta-Story sehr deutlich hinter Nura und ihrer Crew zu sehen ist ein „Free Palestine“-Schild. Während viele andere Menschen, auch aus der Kulturwelt, gerade ihre Solidarität mit dem angegriffenen Israel bekunden, schießt Nura also offenbar in eine andere Richtung.

Das ist Klaas Heufer-Umlauf, der Moderator des hellen Deutschlands. Und das ist sein Stargast Nura, die einen Tag nach dem Massaker an hunderten junger Israelis Supportgrüsse nach Gaza schickt. Aber klar, warum nicht ein wenig Judenhass promoten @ProSieben, auch das ist Vielfalt. pic.twitter.com/KxsnP4O94H — Jan Fleischhauer (@janfleischhauer) October 8, 2023

Zu Nuras Verteidigung könnte man dazwischenrufen, dass es sich bei dem Bild um einen Screenshot aus ihrem Video zur aktuellen Single „FUBU“ handelt, die (wie auch das Video) noch ohne das Wissen um die aktuellen Angriffe entstanden war. Der Songtext macht sich stark für Menschen marginalisierter Gruppen: „Queer and Trans, BLM (Black Lives Matter, Anm. d. Red.), keiner von uns kriegt was geschenkt.“ Doch dass Nura nun ausgerechnet an jenem Wochenende aus den drei Minuten und 16 Sekunden ihres „FUBU“-Videoclips exakt dieses „Free Palestine“-Bild herausgreift, um es in ihrer Insta-Story zu teilen – das stößt im Netz freilich auf heftige Kritik.

Am plakativsten formulierte es wohl Focus-Journalist Jan Fleischhauer in seinem X-Kanal: „Das ist Klaas Heufer-Umlauf, der Moderator des hellen Deutschlands. Und das ist sein Stargast Nura, die einen Tag nach dem Massaker an hunderten junger Israelis Supportgrüsse nach Gaza schickt. Aber klar, warum nicht ein wenig Judenhass promoten @ProSieben, auch das ist Vielfalt.“

Hält der Sender ProSieben trotzdem an seiner Einladung für Nura zu „Late Night Berlin“ am Dienstagabend fest? Anscheinend nicht. Auf Anfrage der Berliner Zeitung schrieb ProSieben-Sprecher Christoph Körfer, ganz ohne weiterführende Erläuterungen: „Nura ist Dienstag nicht zu Gast bei ‚Late Night Berlin‘.“