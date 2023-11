Bekanntermaßen inszeniert die slowenische Brachial-Konzeptkunst-Band Laibach sich und ihre Songs im Stile totalitärer Kundgebungen, nicht zuletzt um die Parallelen zwischen Pop-Aufführung und den Medientechniken totalitärer Regimes herauszustreichen. So überraschten sie uns bereits in den Achtzigern mit allerlei interessanten, von Vokalist Milan Fras’ Cartoon-Monster-Grollstimme getragenen Cover-Versionen, zum Beispiel des Aprés-Ski-Weltschlagers „Life is Life“ der österreichischen Band Opus, re-imaginiert als faschistisches Motivationslied.



Das Konzept „Parodie“ brüllte einem dabei förmlich jeden Moment ins Gesicht; dennoch war es wohl unvermeidlich, dass viele Laibach fälschlich als Nazi-Symphatisanten verorteten, allen voran die jugoslawische Regierung, die die Band kurz nach einem frühen Auftritt bei der Musikbiennale Zagreb im Jahr 1983 verbot.

Was bei jenem Festival zur Aufführung kam, zeigte die Band nun noch einmal im Berliner Maxim-Gorki-Theater, und was soll ich sagen, als nicht-demokratische Regierung hätte ich ihnen das auch nicht unbedingt durchgehen lassen: Ein alter Propaganda-Film, der den Werdegang Jugoslawiens von Monarchie über Besatzung durch Nazi-Deutschland bis hin zu Tito zeigte, wurde mit Hardcore-Pornografie überblendet, sodass Tito neben einem erigierten Penis zu sehen war!



Später intonierte Fras, ohne seine sonst übliche, langflügelige Minenarbeiter-Kopfbedeckung, aber mit Militärsonnenbrille Kampfbeschreibungen in ein Megafon, deren grafisches Detail an so manche Berichte über das Hamas-Massaker in Israel erinnern konnten, gefolgt vom Mantra „Tod für Tod“ – ein ständig irgendwo auf der Welt gültiger Satz; angesichts der aktuellen Nahost-Lage aber von besonders verstörender Wirkung.

Laibach beim Konzert im Berliner Gorki-Theater: „Wessen Kampf ist das?“

Dazu erklang von der Band dank Synthesizers, Backing-Loops und mit Bogen gestrichener Metalldrähte und Gitarrensaiten ein gediegen-verspielter Proto-Industrial-Sound, der heutzutage zwar in jedem zweiten Videospiel nachempfunden wird und also an Verstörungskraft eingebüßt hat, aber immer noch gut reingeht – und damals, zumal sozusagen ins Gesicht feindlich gesinnter Autoritäten gepustet, gewiss von wohliger Risikofreudigkeit war. Zumal nach Fras' Frage „Wessen Kampf ist das?“, zu der Tito-Erfolgsclips liefen, der Film wieder rückwärts Richtung Faschismus-Zeiten abgespielt wurde; auch diese Regressionswarnung hatte einen beunruhigend aktuellen Beigeschmack.

Später ertönten im Gorki-Theater schwere Schlagzeug-Beats zu tollen Drones, und Sängerin Mina Spiler, die wie der Rest der Band in schwarzer Uniform mit Malewitschs „Schwarzem Kreuz“ als Armbinde auftrat, beschrieb in kargen Worten eine Straßenschlacht zwischen Kommunisten und der Orjuna, einer faschistischen Jugendorganisation der 20er Jahre, um dann scheinbar das dem Sowjet-Stil gegenüber liberalere Wirtschaftsprogramm des Titoismus an- und wieder umzureißen. Dazu zerquetschten sich Synthesizersounds gegenseitig, und eine für Laibach uncharakteristische Melancholie stieg an.



Letztere kuliminierte in einer letzten, ungeraden Beatvision eines schönen Morgens über kohlegeschwärztem Industrietal – wohl eine Hommage an Trbovlje, die Heimatstadt der Band. Selten hat man Laibach, diese häufig missverstandene Band (auch Rammstein beriefen sich einst auf sie!), so anrührend und tieftraurig erlebt.