„The doctor says I’ll be all right, but I’m feeling blue“, sang einst der amerikanische Musiker Tom Waits in „Had Me A Girl“. Der Arzt sagt, es ist mit mir alles in Ordnung, aber ich bin traurig. Die Berliner Autorin Judith Herrmann stellte diese Zeilen ihrem ersten Buch „Sommerhaus, später“ als Motto voran.

In beiden Werken schimmert die getrübte Stimmung in blauen Facetten durch den Alltag. Und auch in dem neuen Album des Popstars Lana Del Rey spielt die Farbe eine auffallende Rolle. „Blue Banisters“, also blaues Geländer, heißt ihre achte CD. Im Musikvideo zum Titelsong ist sie vor einem Landhaus mit ihren Freundinnen zu sehen. Del Rey sitzt auf dem Traktor, die Girls streichen die Veranda blau, während sie über die trostlose Rolle der amerikanischen Hausfrau nachdenken. Die Songwriterin knüpft dabei an, wo sie auf dem Vorgänger „Chemtrails Over The Country Club“ aufgehört hat: Die weiten Landschaften in ihren Videos gehen in einer ebenso breiten Soundkulisse auf – Pianoakkorde werden langsam gespielt, das Horn setzt punktierte Akzente, Del Rey zieht ihre unverkennbare Alt-Stimme über ferne Hügel, während jemand an der Akustik-Gitarre leise zippt.

Innen blau, außen perfekt

Meist erzählt die Sängerin von ihren zerbrochenen und beginnenden Beziehungen, von ihrer Mutter, ihrer Schwester, ihren Freundinnen und natürlich von sich. In der Ballade „Nectar Of The Gods“ singt sie etwa über ihre Jugend: „I get wild and fucking crazy like the colour blue.“ Und tatsächlich scheint sie hier verrückter nach einer Liebe zu sein, als sie noch vor fast zehn Jahren in ihrem Welthit „Blue Jeans“ zugab.

Am beeindruckendsten wirkt die Amerikanerin aber, wenn die Farbe Blau ihre Kühle behält. Letztlich ist es die Melancholie, die Del Rey unter anderem erfolgreich gemacht hat, die Rolle der blauen Diva. Jene, die sich nach etwas Vergangenem sehnt und in der Moderne das Glück zu finden versucht. Gefangen dazwischen – im Inneren blau, nach außen hin perfekt. Bis jetzt.

Im Duett mit Miles Kane von der britischen Band The Last Shadow Puppets beschreitet sie in „Dealer“ eine schlendernde Blues-Nummer, bei der Del Rey erstmals die Fassung verliert. Sie schreit, wie man sie noch nie gehört hat. Es klingt herzzerreißend. Nahbar. Als würde sie betrunken in der Badewanne liegen und nichts von der Welt wissen wollen . The doctor says I’ll be all right , but I’m feeling blue.

Schade ist allerdings, dass Del Rey nur auf „Dealer“ diesen intimen Moment wagt. Die anderen Stücke plätschern überwiegend in der weiten Lana-Landschaft vor sich hin und reihen sich damit lediglich in ihre Diskografie ein.

Lana Del Rey: „Blue Banisters“ (Polydor/Universal)