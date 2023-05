Liederlauschen-Festival-Macher: „Wir betrachten uns als polnisch-deutsches Projekt“

Am Berliner Helmholtzplatz ist ihr Festival schon etabliert. Warum bringen Lea Dittbrenner und Christian Eckert es nun auch in den Oderbruch? Ein Interview.

Für das, was sich die Liederlauschen-Veranstalter Lea Dittbrenner und Christian Eckert inhaltlich vorgenommen haben, sind sie im Oderbruch an der richtigen Stelle, nämlich direkt an der Grenze: Sie wollen Begegnungen zwischen polnischen und deutschen Musik-Acts und ihrem Publikum ermöglichen, „Brücken bauen“, wie Dittbrenner es ausdrückt. Und da wartet – gerade für die deutschen Gäste – so manche Entdeckung. Denn Polen ist ja leider in kultureller Hinsicht für viele in Deutschland nach wie vor Terra incognita. Wir haben mit Dittbrenner und Eckert über ihre grenzüberschreitenden Festivalvisionen gesprochen.