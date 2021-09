Kanye West, Drake – auf dem internationalen Musikmarkt bestimmen mit ihren Veröffentlichungen derzeit die prominentesten Rapper die Charts und Medien. Doch die spannenderen Alben kommen von Rapperin. Mit der 27-jährigen Park Hye Jin aus Südkorea und der gleichaltrigen Little Simz aus Großbritannien gibt es zwei Frauen, die ihre Verse und Beats so klug durchdacht haben, dass man sich von ihrem Sound nicht nur berührt, sondern überrascht fühlt.

Jin gibt sich auf ihrem nun erscheinenden Debütalbum „Before I Die“ mal langsamen, mal schnellen Rhythmen von Drum-Machines und Synthesizern hin, während sie scheinbar alltägliche Zeilen über das Leben wiederholt. Einerseits setzt sie ihre Stimme, die auch schön hoch wie ein Vogel über die Dächer gleiten kann, wie einen durchgehenden Bass ein. Anderseits ist spannend, wie sich die gesprochenen Worte trotzt Repetition verändern. Die lose Frage in „Can I Get Your Number“ wirkt gen Ende des düsteren Stückes wie eine dringende Bitte. Und der lethargisch, fast schon traurig klingende Sprechgesang in „Let’s Sing Let’s Dance“ ist letztlich der einer lebensbejahenden Self-Coachin.

Nwaka Okparaeke Gar nicht introvertiert: die Rapperin Little Simz.

Little Simz spielt auf ihrer neuen Platte „Sometimes I Might Be Introvert“ wiederum mit politischen wie privaten Zeilen und beschwört wie eine Magierin wuchtige Bässe herauf, die zumeist mit Jazz, Gospel, Funk und R&B anbandeln. „Introvert“ ist mit Bläsern, Drums und Streichern ein Lied, das einen in seiner Stärke umhauen kann. „Manchmal bin ich vielleicht introvertiert“, reimt sie. „Da ist Krieg drinnen, ich höre Schlachtrufe/ Mütter, die ihre Söhne begraben/ Jungen, die mit Waffen spielen.“ Das Individuum bedingt die Gesellschaft – und andersrum, klar. Little Simz ist aber auch in den restlichen 18 Liedern eine kämpferische Botschafterin, neben der so ziemlich jeder Rapper alt aussieht. An vielen Stellen heißt es derzeit oft, dass die Zukunft jung und weiblich sei. Diese Alben beweisen, dass dies ebenso im Rap gilt.

Little Simz: „Sometimes I Might Be Introvert“ (Age 101/Rough Trade) ist bereits erschienen; Park Hye Jin: „Before I Die“ (Ninja Tune) ist ab dem 10. September erhältlich.