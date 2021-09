Lorde scheint die Sonne aus dem Hintern. Jedenfalls in manchen Teilen der Welt, für die im Juni das Foto zu ihrer Single „Solar Power“ entsprechend hergerichtet wurde. Wir im Westen sehen darauf die 24-jährige Neuseeländerin vor blauem Himmel in einer Upskirt-Aufnahme ohne Skirt, nur ein Hauch Bikinihose bedeckt den Schritt. In Japan, China und einigen arabischen Ländern hat man der Sängerin indes noch einen kleidsamen Sonnenstrahl zwischen die Beine zensuriert. Doch der weichgezeichnete Bürzel entspricht interessanterweise fast besser dem zärtlichen Geist des neuen Albums.