Dienstagabend, Weserstraße in Neukölln. In der queeren Underground-Bar Silverfuture treffen wir Raushaan Glasgow, der als LSDXOXO Furore macht: Beyoncé und Shygirl nahmen ihn mit auf Tour. Lady Gaga hat den Opening-Track ihres letzten Albums von ihm remixen lassen. LSDXOXO ist der nächste Superstar der Berliner Electro-Szene. Wie gelingt ihm, der 2018 von New York nach Friedrichshain zog, glaubhaft der Spagat zwischen Charts-Pop und Electro-Avantgarde? Wie konnte aus einem schüchternen Jugendlichen ein so krasser Performer werden? Welche Rolle spielen LSD und Übermut? Fragen über Fragen. LSDXOXO ordert erst mal ein Glas Wasser.