„Du kannst das erste Mal kein zweites Mal erleben“, singt Lucy Dacus auf „First Time“, einem der dynamischsten Songs ihres neuen Albums „Home Video“. Ein Truism natürlich, aber als solcher eben auch ein guter Start, sich Gedanken darüber zu machen, wie das erste Mal eigentlich genau aussah und worin der Unterschied zu den zweiten Malen liegt. Auf „Home Video“ geht es letztlich darum.

2018 war Dacus mit ihrer zweiten Platte „Historian“ der Durchbruch gelungen. Als Songwriterin im klassischen Sinn erzählte sie von den Krisen im Leben, vom Tod, von den Untiefen der Beziehungen, von der Wackeligkeit der Ichs. Das gelang so allgemeingültig, dass Fans sie bis in ihre Wohnung in Richmond, Virginia verfolgten und gewissermaßen in die Selbstisolation ihrer frühen Tagebücher trieben, wo sie den Stoff für die elf Geschichten aus ihrer Kindheit und Jugend fand, die „Home Video“ nun versammelt.

Ebru Yildiz Lucy Dacus hat elf Songs für „Home Video“ geschrieben.

Von uns aus betrachtet wirken ihre Erfahrungen – etwa im Sommerlager einer Bibel-Schule, der sie einen Titel widmet – gelegentlich fremd. Aber wenn sie mit beherztem Gitarrengrätschen vom moralischen Dilemma der ersten Liebe zu einem kiffenden Slayerfan erzählt, hört man darin die doch sehr universelle Verunsicherung, mit der die Kindheit ins Teenage rutscht. Und es braucht auch keinen queeren Hintergrund, wenn sie sich im sparsam akzentuierten, schleichenden Schäumen von „Triple Dog Dare“ in eine Mitschülerin verliebt und sich nicht traut.

Teil der Songwriter-Supergroup Boygenius

Das Setting erinnert nicht zufällig an Julien Baker, die gerade auf „Little Oblivios“ die moralischen Narben ihrer Herkunft aus dem Bible Belt der Südstaaten zeigte. Dacus spielt mit Baker und Phoebe Bridgers in der Songwriter-Supergroup Boygenius. Die 26-Jährige teilt mit den beiden die erzählerische Präzision, den Blick für Detail und Stimmung und die eher traditionelle Bandausrichtung der Musik, die Dacus lauter, aber mit überaus griffiger Melodik und beiläufig feinen Arrangements pflegt. Anders als die lakonische Bridgers oder die zur Selbstgeißelung neigende Baker bevorzugt Dacus die Empathie. Sie respektiert die schlechten Gedichte einer ersten Liebe und die Unbeholfenheit des ersten Sex, der Körper auf dem Boden wie ein Seestern, die Hände ratlos. Sie fühlt derart mit Freundinnen, dass sie detailliert den Mord an deren finsterem Vater scriptet oder sich ärgert, einer anderen den doofen Freund nicht ausgeredet zu haben; und wenn sie die Grauzone zwischen Selbstdarstellung und Lüge auslotet, nimmt sie Autotune, um die Distanz zu illustrieren.

Sehr meisterlich, wie ihr der Blick zurück weder nostalgisch verschwimmt noch besserwisserisch verzerrt wird. Sie lässt sich – aus der sicheren Distanz der Gegenwart, wie sie sagt – von ihren Erinnerungen berühren wie von einem verkrisselten Heimvideo.

Lucy Dacus: „Home Video“ (Matador/Beggars/Indigo) ist bereits erschienen.