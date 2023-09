Luftiger Wohllaut: Zwei Musikfest-Konzerte mit neuer Musik

Der retrospektive Zug des diesjährigen Musikfests Berlin, geschuldet seinem Protagonisten Sergej Rachmaninow, setzt sich im Konzert des Ensemble Modern Orchestra am Sonntag in der Philharmonie fort. Haben Avantgardisten früher das Konzert noch türenknallend verlassen, wenn ein Kollege Dreiklänge zu verwenden wagte, so ist das harmonische Zentralobjekt der Tonalität heute wieder Bestandteil vieler Partituren.

In George Benjamins Orchesterlied „A Mind of Winter“ (1981) ist es ein starrer Moll-Akkord der Celli, der gegen die Windfigurationen des Orchesters durchgehalten wird – wobei nicht nur der Dreiklang selbst, sondern auch die illustrative Machart rückwärtsgewandt wirken. Aber die dirigierten Generalpausen am Anfang und Ende vergegenwärtigen jenes geradezu Beckett’sche „Nothing“, von dem der Text am Ende mehrfach spricht und das die Szenerie traurig-ironisch umschließt.

In Dieter Ammanns „glut“ (2016) und Elizabeth Ogoneks „Cloudline“ (2021) werden Dreiklänge dagegen strukturbestimmend, sei es in Form dunkel-leuchtender Orchesterwucht wie in „glut“ oder in sanft-kontinuierlichen Entwicklungen mikrotonal verschobener Konsonanzen zu flüchtigen Ausbrüchen wie in „Cloudline“, das in seiner bündigen und schlüssigen Verbindung von Klangdenken und Tonalität das Zeug zum Klassiker hat.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ob sich Francesco Filidei mit dem uraufgeführten „Cantico delle Creature“ einen Scherz erlaubt oder ob es ihm ernst ist mit den heiter-modalen Gesängen der Sopranistin Anna Prohaska, luftig und dennoch harmonisch stabil vom Orchester begleitet, müssen wir nach dem ersten Hören offenlassen. Der Sonnengesang nach dem heiligen Franziskus ist durchaus angenehm zu hören, wirkt aber in seinen treuherzigen Bildchen von Wind und Licht zunächst etwas harmlos.

In Unsuk Chins „SPIRA“ (2019), dem bei weitem komplexesten Stück des Abends, sind Dreiklänge nur eine harmonische Extremform, auf die man im Labyrinth dieses Stücks auch treffen kann. Aus dem Gegensatz einer Vibraphon-Schwebung und einem aggressiven Ratschen entwickelt Chin einen diskontinuierlichen Verlauf, in dem Klang immer vielfältige Bewegung ist – so etwas derart mitreißend zu formen, macht Chin zur Zeit kaum jemand nach.

Rückblick und Moderne: Rücken an Rücken vereint

Auch nicht Betty Olivero, deren „Many Waters“ (2023) am Montag im Konzert des Israel Philharmonic Orchestra aufgeführt wurde. Die Sopranistin Haila Baggio bringt den Gesang zum jüdischen Laubhüttenfest mit souveräner Leidenschaft in Anrufungen und Beschwörungsformeln vor, das Orchester folgt als kompakte Masse, die nur von hymnischen Echos vom Band gestoppt wird.

Rachmaninows „Symphonische Tänze“ dirigierte Lahav Shani zwar auch mit beeindruckender orchestraler Pracht, aber auch als eine Partitur, in der die tonalen Gewissheiten verflogen sind, deren Struktur erstaunlich offen ist und die Tonalität bedroht: Rückblick und Moderne, Rücken an Rücken vereint.



Musikfest Berlin, bis 18. September im Haus der Berliner Festspiele. Programm und Informationen unter: www.berlinerfestspiele.de