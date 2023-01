Die Queen of Pop kündigt ihre Tour an, die sie auch nach Berlin führt. Am gleichen Tag wird sie gebeten, ein mutmaßlich verschollenes Gemälde zu verleihen.

Madonna kündigt Auftritt in Berlin an – und erhält eine sehr ungewöhnliche Bitte

Manchmal ist der Wurm drin, selbst wenn man Madonna heißt: Am Montag hat die Queen of Pop ihre große „Celebration“-Tour verkündet, samt Auftritt in Berlin am 28. November 2023. Die Ankündigung kam per fünfminütigen Videoclip, in dem Madonna sich im Promi-Freundeskreis bei einer Runde „Wahrheit oder Pflicht“, dem Partyspiel, in Szene setzt. Doch nachdem Madonna sich diverse sexuell konnotierte Pflicht-Aufgaben für ihre Partyrunde ausgedacht hat, wird ihr dann selbst auch eine „Pflicht“ auferlegt, von der Schauspielerin Amy Schumer („Only Murders In The Building“): Sie, Madonna, solle auf eine große Tour gehen und dabei auch all die alten Hits spielen.

Hätte schlimmer kommen können! Schumer stimmt Madonnas großen Hit „La Isla Bonita“ an, Madonna steigt drauf ein und nimmt die Herausforderung an. Das alles als spontanes Homevideo inszeniert, von dem man bei Madonna, dieser Meisterin der Inszenierung, davon ausgehen darf, dass da nichts dem Zufall überlassen blieb.

Womit Madonna indes sicher nicht gerechnet hätte: dass am selben Tag noch ein anderes Video die Runde macht, in dem sie eine prominente Rolle spielt. Auch wenn sie darin nicht zu sehen ist. Aber ihr Name fällt. Es ist ein Video der Bürgermeisterin von Amiens in Frankreich: Brigitte Fouré. Darin wendet sich die höfliche Dame direkt an Madonna, räumt auch prompt ein, dass die Queen of Pop vermutlich noch nie von ihrer Stadt gehört habe; aber sie besitze da doch ein Gemälde, das mutmaßlich aus Amiens stamme: „Diana und Endymion“ von Jérôme-Martin Langlois.

Tatsächlich hat Madonna, die sich selbst in einem Song als „Material Girl“ feiert und auch eine stattliche Kunstsammlung besitzt, ein solches Gemälde bereits 1989 für 1,3 Millionen Dollar ersteigert. Ob es sich aber um dasselbe Exemplar handelt, das 1918 in den Wirren des Krieges in Amiens abhandenkam, das weiß man bislang nicht. Die Bürgermeisterin beteuert im Video, sie zweifele nicht daran, dass Madonna das Bild legal erworben habe. Aber es wäre doch eine feine Sache, wenn Madonna das Gemälde 2028 nach Amiens verleihen könne: Dann wolle man nämlich Europäische Kulturhauptstadt werden.

Man muss schon sagen: Der schüchtern wirkenden Bürgermeisterin ist mit ihrem Videoclip ein nicht minder guter Werbecoup gelungen. Wer ist wohl als Nächstes dran? Vielleicht Franziska Giffey mit einem Video, in dem sie Madonna zur „Madonnamania“-Party im SchwuZ einlädt, die dort seit der Jahrtausendwende steigt? Letztlich ist ja auch Berlin eine isla bonita.