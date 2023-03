Komplett ausverkauft: Dem Publikum ist der Streit um Anna Netrebko egal 

Der Streit um den Auftritt von Anna Netrebko in Wiesbaden schwelt weiter, doch den Fans der russischen Sopranistin ist das egal. Während es für fast alle Veranstaltungen bei den Internationalen Maifestspielen am Staatstheater Wiesbaden noch Karten gibt, waren die beiden Auftritte Netrebkos am 5. und am 7. Mai als Abigaille in einer konzertanten Aufführung von Giuseppe Verdis Oper „Nabucco“ im Nu ausverkauft. In kaum 24 Stunden. Eventuell Restkarten an der Abendkasse, heißt es nun im Online-Programm.

Sicher hat die Aufregung um den Auftritt der politisch umstrittenen russischen Sängerin, der eine Nähe zu Putin vorgeworfen wird, für noch mehr Aufmerksamkeit gesorgt. Ein Streit, der immer neue Wendungen nahm: Als Erstes sagten wegen Netrebko die ebenfalls eingeladenen ukrainischen Künstler ab, das ukrainische Nationalorchester, der Nationalchor und das Taras-Schwetschenko-Theater aus Charkiw. Angeblich auf Druck der ukrainischen Politik, so behauptet es jedenfalls der Intendant des Wiesbadener Staatstheaters Uwe Eric Laufenberg. Die Stadt und das Land Hessen gaben ihrem Unwillen Ausdruck. Der ukrainische Kulturminister schrieb an die Kulturstaatsministerin Claudia Roth.

Laufenberg dagegen verteidigt Netrebkos Engagement: Man habe sich doch klar gegen den Angriffskrieg von Putin und auch gegen das gesamte Handeln des Putin-Regimes gestellt. „Das kann aber keine Verurteilung aller russischen Menschen und aller russischen Kultur bedeuten. Kultur lebt immer von menschlichen Werten, die über den Nationen stehen.“

Punkband Pussy Riot kommt trotz Netrebko

Mitte Februar teilte das Staatstheater mit, anstelle der ukrainischen Künstler würde die regimekritische russische Punkband Pussy Riot beim Festival auftreten. Fester Programmpunkt der Performance „Riot Days“, mit der die Band derzeit durch Westeuropa tourt: Die jungen Frauen pinkeln auf ein Putin-Porträt. Noch am selben Tag teilten sie allerdings per Twitter mit, sie würden mitnichten nach Wiesbaden kommen. Der Grund: Anna Netrebko.

Sie hätten nicht gewusst, dass Netrebko auch bei den Maifestspielen auftreten würde, und sie seien sich der Diskussion um die Maifestspiele nicht bewusst gewesen, auch habe man sie nicht darüber informiert, dass sie Lückenbüßer für die Ukrainer sind. Nun kommen sie offenbar doch nach Wiesbaden. Für ihren Auftritt am 24. Mai im Großen Haus des Staatstheaters gibt es sogar noch jede Menge Karten.